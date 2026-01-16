Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

R$ 100 mil

Filho de indígena preso e torturado durante ditadura militar será indenizado em MS

Terena foi levado pela Funai para reformatório em Minas Gerais, sob acusação de roubo, onde passou por sessões de tortura de 1970 a 1971

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

16/01/2026 - 18h00
Um indígena da etnia terena, filho de um homem que foi preso e torturado durante o regime militar, receberá R$ 100 de indenização por danos morais. A Turma Regional de Mato Grosso do Sul manteve a condenação da União e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) ao pagamento.

De acordo com o processo, o indígena alega que o pai, já falecido, foi preso durante o período da ditadura militar, de 7 de maio de 1970 até 8 de dezembro de 1971, no Reformatório Agrícola Indígena Krenak, no município de Resplendor (MG), sob acusação de roubo.

Ele afirma que o pai foi encaminhado até o reformatório pela Funai, de forma abrupta e sem julgamento, e que lá ele passou por sessões de tortura, além de permanecer em "local inóspito e longe de sua família e de sua terra natal, por mais de um ano, danos psicológicos, físicos, etc".

Não há registro da existência de investigação ou inquérito policial. O terena faleceu em 1975.

Em sua defesa, a Funai a União argumentaram prescrição quinquenal. Além disso, a Funai afirmou que o indígena não teria legitimidade, "pois resta dúvida acerca de seu parentesco com o referido preso", levantando suspeita que ele poderia ter sido irmão do preso, e pugnou pela improcedência do pedido, por não ter nos autos registros de que teria praticado ou contribuído com qualquer ato descrito contra o preso.

A 4ª Vara Federal de Campo Grande condenou a Funai e a União a indenizar o indígena, e ambos recorreram ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), onde a sentença foi integralmente mantida.

Para a Turma Regional, o argumento de prática de crime comum não se sustenta diante da realidade histórica do reformatório, reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade como instrumento de repressão estatal, voltado a subjugar e silenciar indígenas.

Registros históricos aponta que eram levados ao local indígenas acusados de delitos como furto e homicídio, transgressões como consumo de bebidas alcoólicas e atuação em movimentos contrários à ocupação de terras pela expansão econômica pretendida pelo governo.

Conforme o relator, juiz federal convocado Uberto Rodrigues, a remoção compulsória dos indígenas de suas aldeias para os reformatórios consistia em política de Estado, "adotada explicitamente pelo regime ditatorial".

Sabe-se que o povo indígena sofreu graves violações contra seus direitos com ações da ditadura militar e que o Reformatório Krenak, instalado pelo governo no auge deste regime, no município de Resplendor, MG, servia para 'corrigir índios desajustados'. Para a etnia, não passou de uma “cadeia”, palco de espancamento, tortura e desaparecimentos”, disse o relator.

"Assim, em que pese a falta de prova de que o pai do autor tenha sido diretamente torturado, o fato é que, preso – e não vem ao caso indagar o motivo da prisão –, foi deslocado de sua aldeia para o longínquo Estado de Minas Gerais, durante a ditadura militar. Ademais, há vasto estudo concluindo pela existência de práticas de tortura no Reformatório Krenak", acrescentou.

Quanto a argumentação de prescrição quinquenal, a Turma afirma que "é pacífico que as pretensões indenizatórias decorrentes de dano moral por graves violações aos direitos de personalidade e à dignidade da pessoa humana são imprescritíveis, conforme Súmula 647 do STJ. 

“É notório que os procedimentos adotados tiveram caráter excepcional, usando métodos e técnicas que, na normalidade democrática, não poderiam ser admitidos, de sorte a gerar danos morais passíveis de indenização”, afirmou o relator. 

Desta forma, foi mantida a sentença de primeiro grau, que condenou a Funai e União a indenizarem o filho do indígena torturado em R$ 100 mil, sobre os quais deverão incidir correção monetária e juros de mora desde fevereiro de 2023, quando a sentença foi proferida. 

 

OPORTUNIDADE

Prefeitura prorroga prazo de processo seletivo que tem salário de até R$ 6 mil

Coordenadores receberão R$ 6 mil, enquanto agentes sociais, com carga horária de 20 horas semanais, ganharão R$ 3 mil

16/01/2026 17h00

Prefeitura de Campo Grande

Prefeitura de Campo Grande FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

A Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi) e a Fundação de Esportes (Funesp) prorrogou, nesta sexta-feira (16), o prazo do processo seletivo simplificado, que encerrava hoje. A nova data para realizar a inscrição é até a próxima terça-feira (20). 

Ao todo, são 146 vagas na função de Agente Social de Esporte e Lazer, com salário de até R$ 6 mil. O processo tem como objetivo atender às demandas do Programa Movimenta Campo Grande. 

O processo seletivo será composto por prova de títulos (qualificação e experiência profissional) para todos os cargos. Além disso, o candidato passará por entrevista específica para a função de coordenador.

Ao fazer a inscrição, é obrigatória a entrega da ficha de inscrição preenchida e do currículo, conforme modelos que estão disponíveis no edital, que pode ser acessado por meio do link: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.

Como se inscrever?

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Funesp, a partir de amanhã, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé, no período das 8h às 13h.

Estrutura e vagas

O processo busca selecionar profissionais que auxiliem no fortalecimento de políticas públicas de lazer na Capital e acompanha o entendimento de valorização do trabalhador da área, com reajustes salariais.
O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, pontuou que houve um esforço para tornar os salários mais competitivos.

“Esse processo demonstra o reconhecimento dos profissionais que promovem saúde e inclusão na nossa cidade. Tivemos um avanço importante nas remunerações. Para se ter uma ideia, a carga horária de 40 horas, que antes recebia R$ 4.800, agora passa a R$ 6.000. Além disso, criamos a modalidade de 10 horas para ampliar o alcance das nossas ações”, afirma Benites.

Confira os salários e categorias:

  • Coordenador (40h): 13 vagas, salário de R$ 6.000
  • Agente Social (20h): 29 vagas, salário de R$ 3.000
  • Agente Social (10h): 104 vagas, salário de R$ 1.500

 

MODALIDADE REQUISITOS VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL REMUNERAÇÃO MENSAL
COORDENADOR
SETORIAL
(Coordenador de
Projetos por regiões)		 Graduação Plena
em Educação
Fí si c a /B a c h a r el ,
com registro no
Conselho Regional
de Educação
Física (CREF),
e experiência
na coordenação
de projetos e
programas de
Esporte e Lazer por
setores. 		 07 40 h/s R$ 6.000,00
COORDENADOR DE ATLETISMO (Coordenador da Modalidade de Atletismo em Projetos de Esporte e Lazer) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos. 03 40 h/s R$ 6.000,00
COORDENADOR DE PROJETOS (Coordenador de projetos) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na c o o r d e n a ç ã o de projetos e programas de Esporte e Lazer. 01 40 h/s R$ 6.000,00
COORDENADOR
DE GISNÁSTICA
ARTÍSTICA
(Coordenador da
modalidade de
Ginástica Artística)		 Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos. área da Ginástica Artística. 01 40 h/s R$ 6.000,00
ATLETISMO Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Artística. 05 20 h/s R$ 3.000,00
GINÁSTICA
RÍTMICA (GR)		 Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Rítmica/GR. 05 20 h/s R$ 3.000,00
MUSCULAÇÃO (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em Instrução de Musculação. 06 20 h/s R$ 3.000,00
PARADESPORTO (FUTEBOL PC) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol PC (Paradesporto). 01 20 h/s R$ 3.000,00
PARADESPORTO (ATLETISMO) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Paraatletismo (Paradesporto). 01 20 h/s R$ 3.000,00
BALÉ (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de lazer na área do Balé. 03 10 h/s R$ 1.500,00
BALÉ (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de laz 05 10 h/s R$ 1.500,00
BEACH TENNIS (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis. 02 10 h/s R$ 1.500,00
BEACH TENNIS (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis. 02 10 h/s R$ 1.500,00
FUTEBOL (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol. 07 10 h/s R$ 1.500,00
HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica. 03 10 h/s R$ 1.500,00
HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica. 03 10 h/s R$ 1.500,00
PILATES (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates. 25 10 h/s R$ 1.500,00
PILATES (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates. 20 10 h/s R$ 1.500,00
RECREAÇÃO Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área da Recreação. 01 10 h/s R$ 1.500,00
RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas. 14 10 h/s R$ 1.500,00
RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas. 14 10 h/s R$ 1.500,00
RÚGBY Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Rugby 01 10 h/s R$ 1.500,00
TREINAMENTO FUNCIONAL Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área De Treinamento Funcional. 02 10 h/s R$ 1.500,00

 

Oportunidade

Com salários de até R$ 30 mil, concurso da Camâra dos Deputados terá prova na Capital

Ao todo são 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de 70 vagas em cadastro de reserva

16/01/2026 16h45

Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados Foto: Shutterstock

Com provas em Campo Grande e salários de até R$ 30 mil, as inscrições para concurso público da Câmara dos Deputados podem ser feitas até o próximo dia 26 de janeiro. Os interessados devem se inscrever pela página oficial do concurso. O prazo de inscrição terminam às 17h (de MS). 

São 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de 70 vagas em cadastro de reserva. Com jornada de trabalho é de 40 horas semanais, a remuneração mensal varia de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, conforme o cargo. São 35 vagas para analista legislativo, especialidade processo legislativo e gestão e outras 35 vagas para técnico legislativo, especialidade assistente legislativo e administrativo.

Os candidatos devem ter diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais, no dia 8 de março, nos turnos da manhã e da tarde. A etapa é eliminatória e classificatória.

São 90 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. A duração será de cinco horas para a prova objetiva e de três horas para a prova discursiva.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 100 para o cargo de técnico legislativo e R$ 130 para o cargo de analista legislativo. O pagamento deve ser feito até 28 de janeiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

O documento inclui QR code para pagamento via Pix. No formulário de inscrição, o candidato deve informar o Número de Identificação Social (NIS). Os pedidos de isenção sobre a taxa foram encerrados no último dia 12. 

Do total de vagas, 30% são reservadas da seguinte forma:

  • 25% para candidatos negros;
  • 3% para candidatos indígenas;
  • 2% para candidatos quilombolas.

Saiba* Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve indicar essa opção no momento da inscrição e autodeclarar-se negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, conforme o quesito cor ou raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

