Fim de semana chega a 40°C, mas frente fria derruba temperaturas na próxima semana

Massa de ar frio avança pelo País a partir deste domingo - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O final de semana promete ser de temperaturas altas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com previsão divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nas regiões centro-norte, as máximas podem chegar a 40ºC neste sábado.

Porém, o avanço de uma frente fria a partir da noite de domingo (8) deve derrubar gradativamente as temperaturas em todas as regiões.

Entre sexta-feira (06) e sábado (07), a previsão indica tempo firme em grande parte do Estado, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

As altas temperaturas vêm acompanhadas de baixos valores de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%, índices que requerem atenção quanto à hidratação e aos cuidados com a saúde.

De forma isolada, podem acontecer pancadas de chuvas de forma rápida, principalmente na região norte, com ventos com velocidades superiores a 50 km/h.

As máximas variam entre 35ºC e 40ºC em todas as regiões do Estado, e as mínimas chegam a 21ºC nas regiões do Bolsão, Norte e Leste.

No domingo (8), as temperaturas seguem altas, podendo chegar a 37ºC especialmente na metade sul do Estado. Nas demais regiões, a previsão indica aumento de nebulosidade e possibilidade de ocorrência de chuvas.

Entre a noite de domingo e ao longo da segunda-feira (9), as chuvas devem chegar em todo o Estado, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possíveis queda de granizo. Essas condições estão atreladas ao avanço de uma frente fria pelo oceano, aliada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

As chuvas são consequência da onda de calor que atingiu o Estado nos últimos dias, aquecendo a atmosfera, combinada com a disponibilidade de umidade e passagem de cavados.

Estão previstos grandes acumulados de chuva, podendo ultrapassar os 40 milímetros diários, especialmente entre a segunda-feira (9) e a terça-feira (10).

Frente fria

Entre o final desta quinta-feira (5) e a sexta-feira (6), uma longa e intensa frente fria começa a avançar pelo País devido a formação de um novo ciclone no extremo sul do continente Americano.

Os efeitos do fenômeno já começam a ser sentidos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina na sexta-feira, com pancadas de chuvas ao longo do sábado. No domingo, o ciclone deve impulsionar a frente fria em direção ao norte, levando as chuvas para o Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte da região Sudeste.

As temperaturas começam a cair gradativamente nesses estados por causa de uma massa de ar frio no País, indicativo da chegada do outono, que já chega no dia 20 de março.

Essa nova massa de ar frio começa a avançar pelo Brasil logo após a passagem das chuvas, derrubando de forma expressiva as temperaturas no centro-sul do País. Essa queda acentuada vem logo após uma onda de calor com máximas de 40ºC em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo o Clima Tempo, as temperaturas começam a cair em Mato Grosso do Sul já na próxima segunda feira, com máximas entre 28ºC e 29ºC, acompanhadas de temporal.

O frio chega na quinta-feira que vem (12), quando a máxima em Campo Grande não deve ultrapassar os 23ºC, seguindo até o próximo fim de semana.



Assine o Correio do Estado