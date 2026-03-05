Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fim de semana chega a 40°C, mas frente fria derruba temperaturas na próxima semana

O calorão atinge todo o Estado com máximas entre 38ºC e 40ºC, mas chuvas chegam entre domingo e segunda-feira juntamente com uma nova massa de ar fria

Karina Varjão

Karina Varjão

05/03/2026 - 16h00
O final de semana promete ser de temperaturas altas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com previsão divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nas regiões centro-norte, as máximas podem chegar a 40ºC neste sábado. 

Porém, o avanço de uma frente fria a partir da noite de domingo (8) deve derrubar gradativamente as temperaturas em todas as regiões.

Entre sexta-feira (06) e sábado (07), a previsão indica tempo firme em grande parte do Estado, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. 

As altas temperaturas vêm acompanhadas de baixos valores de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%, índices que requerem atenção quanto à hidratação e aos cuidados com a saúde. 

De forma isolada, podem acontecer pancadas de chuvas de forma rápida, principalmente na região norte, com ventos com velocidades superiores a 50 km/h. 

As máximas variam entre 35ºC e 40ºC em todas as regiões do Estado, e as mínimas chegam a 21ºC nas regiões do Bolsão, Norte e Leste. 

No domingo (8), as temperaturas seguem altas, podendo chegar a 37ºC especialmente na metade sul do Estado. Nas demais regiões, a previsão indica aumento de nebulosidade e possibilidade de ocorrência de chuvas. 

Entre a noite de domingo e ao longo da segunda-feira (9), as chuvas devem chegar em todo o Estado, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possíveis queda de granizo. Essas condições estão atreladas ao avanço de uma frente fria pelo oceano, aliada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. 

As chuvas são consequência da onda de calor que atingiu o Estado nos últimos dias, aquecendo a atmosfera, combinada com a disponibilidade de umidade e passagem de cavados. 

Estão previstos grandes acumulados de chuva, podendo ultrapassar os 40 milímetros diários, especialmente entre a segunda-feira (9) e a terça-feira (10). 

Frente fria

Entre o final desta quinta-feira (5) e a sexta-feira (6), uma longa e intensa frente fria começa a avançar pelo País devido a formação de um novo ciclone no extremo sul do continente Americano. 

Os efeitos do fenômeno já começam a ser sentidos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina na sexta-feira, com pancadas de chuvas ao longo do sábado. No domingo, o ciclone deve impulsionar a frente fria em direção ao norte, levando as chuvas para o Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte da região Sudeste. 

As temperaturas começam a cair gradativamente nesses estados por causa de uma massa de ar frio no País, indicativo da chegada do outono, que já chega no dia 20 de março. 

Essa nova massa de ar frio começa a avançar pelo Brasil logo após a passagem das chuvas, derrubando de forma expressiva as temperaturas no centro-sul do País. Essa queda acentuada vem logo após uma onda de calor com máximas de 40ºC em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Segundo o Clima Tempo, as temperaturas começam a cair em Mato Grosso do Sul já na próxima segunda feira, com máximas entre 28ºC e 29ºC, acompanhadas de temporal. 

O frio chega na quinta-feira que vem (12), quando a máxima em Campo Grande não deve ultrapassar os 23ºC, seguindo até o próximo fim de semana. 
 

Consignado

Entidade pede auditoria em empréstimos de servidores ligados ao Banco Master

Durante sessão na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (5), a presidente da Federação Sindical apelou à Prefeitura de Campo Grande pela suspensão dos descontos de consignação em folha de pagamento

05/03/2026 15h33

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Juros abusivos e servidores com superendividamento levaram a Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul (Feserp/MS) a encaminhar um pedido de suspensão e auditoria à Prefeitura Municipal de Campo Grande dos pagamentos descontados na folha de servidores vinculados ao Banco Master.

A solicitação foi feita durante a sessão desta quinta-feira (5), na Câmara Municipal de Campo Grande, pela presidente da entidade, Lilian Fernandes, que usou o espaço na tribuna para defender os servidores.

“Temos um superendividamento dos servidores públicos municipais em Campo Grande, porque essas instituições financeiras se aproveitam da questão da folha de pagamento e oferecem o céu para o servidor quando ele vai fazer o seu empréstimo. Depois, ele vê que é um pesadelo, porque não consegue mais sair daquele desconto. Não tem telefone, não tem como negociar”, afirmou Lilian.

Lilian explicou que outros estados paralisaram os pagamentos na folha dos servidores, como o Rio de Janeiro, e que, no início de fevereiro, o prefeito de Curitiba (PR) também suspendeu, por decreto, os descontos.

“Estamos fazendo um pedido possível e necessário neste momento, porque nenhum servidor tem acesso ao contrato. Não há um telefone para ligar ou entrar em contato com o Credcesta.”

Ela também apresentou que um dos requisitos para oferecer crédito consignado no município de Campo Grande está previsto no Decreto nº 13.870/2019, que estabelece a exigência de regularidade documental. Entre eles, destacam-se:

  • possuir sede na Capital;
  • ter autorização regular do Banco Central (que o Banco Master não possui);
  • apresentar certidão negativa de débitos.

O requerimento para que o Executivo municipal suspenda os pagamentos foi encaminhado pela entidade no dia 4 de dezembro.

“E, até o presente momento, a Federação não obteve resposta. A gente pede, além da suspensão, é claro, uma auditoria em todos os contratos que esses servidores supostamente assinaram, porque a gente nem sabe se eles realmente assinaram contratos”, pontuou.

Durante a fala, a presidente explicou que os servidores entraram em uma verdadeira bola de neve, na qual sequer conseguem contato para tirar dúvidas sobre quanto estão devendo ou para realizar renegociações.

“Essa suspensão não é a defesa do fim da dívida, mas que pelo menos eles tenham o direito de saber quanto estão devendo. E que o Credcesta, que a gente nem sabe o nome de quem responde, cobre como outros estabelecimentos cobram: ligue, mande correspondência para o endereço, envie SMS, mas que saia da folha de pagamento.”

Além de outros fatores, como a liquidação do Banco Master, juros abusivos e dívidas consideradas impagáveis, a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e casos de servidores que sequer receberam o cartão, a dificuldade de contato também está entre os motivos do pedido.
 

eles não vêm mais

A três dias do show, Lagum cancela apresentação em Campo Grande

A assessoria afirmou o motivo foram questões operacionais e contratuais

05/03/2026 15h15

Banda cancelou shows em Campo Grande, Cuiabá e Rondonópolis

Banda cancelou shows em Campo Grande, Cuiabá e Rondonópolis Reprodução/Redes Sociais

Faltando apenas três dias para o show, a banda Lagum cancelou a apresentação em Campo Grande. A Capital fazia parte da rota da turnê da Banda por todo o País, com o álbum "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo".

O show estava marcado para acontecer em pleno Dia das Mulheres, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Segundo a assessoria, em torno de 700 ingressos já haviam sido vendidos. 

Em nota, a assessoria da banda não explicou os motivos, afirmando apenas que se tratavam de "questões operacionais e contratuais alheias à vontade da produção e dos artistas". 

A devolução dos valores serão feitas diretamente pelo site da empresa responsável pela venda dos ingressos, devendo ser solicitado pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 99740-5218.

Leia a nota na íntegra:

A Assessoria de Imprensa do show da banda Lagum em Campo Grande (MS) informa que a apresentação prevista para acontecer na cidade não será realizada, por questões operacionais e contratuais alheias à vontade da produção e dos artistas.

Lamentamos o ocorrido e agradecemos a compreensão do público.

A implantação, operação e administração da venda de ingressos, bem como os procedimentos de atendimento, devolução e reembolso, são de responsabilidade da plataforma oficial de vendas.

Para informações sobre ingressos e reembolso, orientamos que o público entre em contato diretamente com o suporte da plataforma responsável:

E-mail: [email protected]

Além de Campo Grande, também foram cancelados shows nas cidades de Rondonópolis e Cuiabá, em Mato Grosso. Nas redes sociais, o vocalista da banda, Pedro Calais, lamentou o ocorrido e disse que estava "incontentado" com a notícia. 

"Os show foram cancelados por questões contratuais que a nossa equipe já estava tentando resolver há duas semanas. A gente sabe o quanto é frutrante para vocês que estão se programando para essa data, é para nós também, mas não conseguimos garantir as condições necessárias para fazer os show acontecerem da maneira que vocês merecem. Obrigado pela compreensão, sentimos muito e esperamos voltar o quanto antes", afirmou. 

A turnê vem percorrendo diversas cidades brasileiras, passou por apresentações especiais durante o carnaval e segue, em abril, para a etapa internacional do álbum.

A banda

Formada em 2014, em Brumadinho (MG), e com forte ligação com Belo Horizonte, Lagum é composta por Pedro Calais (vocal), Otávio Cardoso, Francisco Jardim e Gabriel Filgueira e possui 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Com uma sonoridade que transita entre rock, pop, indie e reggae, o grupo construiu uma identidade própria e se firmou como um dos nomes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

Ao longo de 11 anos de carreira, a banda conquistou três indicações ao Grammy Latino e viveu momentos marcantes, como a perda do baterista Tio Wilson, em 2021.

O episódio teve impacto profundo na trajetória do grupo e influenciou diretamente sua relação com a música e com o público.

Trabalhos como "Seja o Que Eu Quiser" (2016), "Coisas da Geração" (2019) e "Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)" (2021) ajudaram a consolidar a estética sonora da banda, sendo este último responsável pela primeira indicação ao Grammy.

