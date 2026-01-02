Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão

Fim de semana tem alerta de temporal e queda de temperatura

Chuvas fortes devem permanecer durante todo o final de semana e retornar na quinta-feira. As mínimas na região sul podem chegar a 15ºC

Karina Varjão

Karina Varjão

02/01/2026 - 17h00
Mato Grosso do Sul está em alerta para tempestade e chuvas intensas durante este final de semana. 

Até o final desta sexta-feira (2), todo o Estado está em alerta de perigo para chuvas fortes, podendo atingir médias de até 60 milímetros por hora, com ventos intensos, chegando até 100 km/h. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de queda de árvores e descargas elétricas. 

Durante o sábado (3), o alerta muda para perigo potencial de tempestade, com chuvas podendo chegar até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. 

Há baixo risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em todas as regiões sul-mato-grossenses. 

A previsão indica tempo fechado, de muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Há chance de chuva forte com raios e rajadas de vento. 

No domingo (4), as temperaturas vão ficar mais amenas, especialmente na região sul do Estado. Já no norte e em outras regiões, ainda há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. 

MS está em alerta para chuvas forte e tempestades durante o final de semana

Durante a semana 

De segunda-feira (5) a quarta-feira (7), a previsão é de tempo firme na maior parte do Estado. Não são descartadas pancadas de chuva em regiões isoladas.

As temperaturas tendem a cair nas regiões sul e Cone-Sul, com mínimas de 16ºC em Ponta Porã e Iguatemi. 

Nas demais regiões, as máximas podem atingir 34ºC em Três Lagoas e 31ºC na Capital. 

Na quinta-feira (8), voltam a aparecer nuvens carregadas, anunciando o retorno das chuvas, com novos riscos de tempestades.

As condições são esperadas devido ao aumento do calor e da umidade, aliado à aproximação de uma nova frente fria. 

As precipitações devem vir acompanhadas de ventos fortes, com rajadas podendo ultrapassar os 60 km/h, especialmente entre o período da tarde e da noite. 

clandestinidade

Supostos motoristas de aplicativo são autuados por transporte irregular de passageiros

Motoristas se apresentavam como condutores de aplicativo, mas não comprovaram vinculação com nenhuma plataforma ativa e tiveram veículos apreendidos

02/01/2026 15h01

Código de Trânsito proíbe transporte remunerado de passageiros sem licenciamento ou autorização e motoristas foram autuados

Código de Trânsito proíbe transporte remunerado de passageiros sem licenciamento ou autorização e motoristas foram autuados Foto: Divulgação / Agetran

Operação realizada nas imediações de Rodoviária de Campo Grande para coibir transporte irregular de passageiros flagrou motoristas realizando trabalho clandestino como condutores de aplicativos, sendo apreendidos dois veículos.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), foram feitas abordagens em dias distintos a pessoas que se apresentavam como motoristas de aplicativos, mas que não conseguiram comprovar a vinculação a plataformas de transporte legalmente ativas.

Ao todo, foram realizadas duas ações de fiscalização, resultando na apreensão de dois veículos, cujos condutores foram flagrados realizando transporte clandestino de passageiros.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no artigo 231, inciso VIII, dispõe que é infração gravíssima transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, sem o licenciamento ou autorização adequada, como táxis ou aplicativos irregulares.

Desta forma, os motoristas flagrados realizando o serviço clandestino foram autuados e tiveram os veículos removidos, conforme medida administrativa prevista na lei. O valor base de uma multa gravíssima é R$ 293,47 e eles também perdem 7 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH).

Ainda segundo a Agetran, as ações de fiscalização serão intensificadas ao longo de 2026, com foco em combater a clandestinidade no transporte de pessoas, para garantir a segurança da população.

As operações têm caráter preventivo e visam reduzir a ocorrência de sinistros de trânsito, considerando que o transporte irregular não é submetido a processos de fiscalização, controle técnico ou acompanhamento por parte do poder público.

"Além dos riscos viários, essa prática expõe os usuários a situações de vulnerabilidade, como furtos, roubos e outras ocorrências, uma vez que envolve veículos sem identificação adequada e condutores cuja procedência, capacitação e habilitação não são devidamente comprovadas, comprometendo a segurança dos passageiros", diz a prefeitura, em nota.

A Agetran afirma ainda que não serão divulgados detalhes adicionais sobre as operações para não comprometer o "planejamento e a efetividade das ações de fiscalização em andamento".

O órgão orienta que a população não utilize transporte irregular e a opte por meios de transporte regulamentados por lei, que passam por fiscalizações periódicas, garantindo maior segurança.

Férias

Número de pedidos de autorização digital para menores viajarem sozinhos cresce 28x em MS

O documento é obrigatório para menores de 16 anos que viajam desacompanhados e pode ser emitido de forma digital ou física

02/01/2026 14h30

Documento é obrigatório para menores que viajam desacompanhados

Documento é obrigatório para menores que viajam desacompanhados Divulgação

O número de pedidos de emissão digital da Autorização Eletrônica de Viagem (AEV), obrigatória para menores de 16 anos que viajam desacompanhados ou acompanhados por apenas um dos pais ou responsáveis, cresceu 28 vezes em Mato Grosso do Sul desde a sua implementação, em 2021. 

Os dados foram registrados pelos Cartórios de Notas do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul, responsáveis pela emissão do documento. 

Com a chegada das férias escolares, aumenta o número de crianças e adolescentes em viagem, nacional ou internacional. Em caso de viagens sem todos os responsáveis pelo menor presentes, é necessário que seja feita a autorização de viagem, facilitada pela versão digital. 

De acordo com os Cartórios, desde o início da implementação, a versão digital da AEV cresceu 5.800% no Estado. Até o dia 22 de dezembro, foram contabilizadas 57 autorizações emitidas, enquanto em 2021, o número era zero. 

A crescente ano a ano da ferramenta digital mostram que a facilidade tem se consolidado junto às famílias. Em dezembro de 2022, foram 2 solicitações, o dobro que em 2021. Já em dezembro de 2023, o número cresceu para 16 autorizações e, em 2024, foram 43 pedidos de AEVs. 

De acordo com o presidente do Colégio Notorial do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul (CNB/MS), Elder Dutra, a forma digital da autorização traz praticidade, segurança e modernização dos Cartórios de Notas no atendimento à população. 

“Com a chegada das férias escolares, o número de autorizações de viagem de menores disparou em Mato Grosso do Sul, graças à implementação da Autorização Eletrônica de Viagem (AEV). Desde que o serviço digital foi lançado, o crescimento foi significativo, pois além de facilitar o processo para as famílias, garante a segurança necessária para a viagem de crianças e adolescentes”, afirma.

Regional

Em Campo Grande, o crescimento notado em quatro anos foi de 750%, no período de 2021 a 2025. 

Até dezembro de 2025, foram contabilizadas 47 autorizações emitidas; no mesmo mês em 2024, foram 28 pedidos de AEVs, quase a metade dos emitidos no ano seguinte. 

Em 2023, o número era de 10 autorizações e em 2022, foram cinco. No início da implantação do método, em 2021, não foi registrada nenhuma autorização emitida. 

Já em Corumbá, não houveram registros de 2021 a 2024. Até dezembro de 2025, foram emitidas 2 AEVs. 

Em Dourados, até o mês de dezembro, foram contabilizadas 8 autorizações emitidas. A evolução ano a ano também foi notada na ferramenta digital: em 2021, não foram registradas emissões; em 2022, foram 2 solicitações, alta de 100%; em dezembro de 2023 também foram 2 emissões e em 2024, foram 3 pedidos de AEVs, aumento de 50% com relação ao ano anterior. 

No município de Ponta Porã, foram registrados autorizações apenas em 2025 (2) e em dezembro de 2023 (1). 

O crescimento dos números “reforça uma tendência contínua de expansão, especialmente em períodos de maior deslocamento, como as férias escolares”, afirmou em nota o CNB.

O Documento

A Autorização Eletrônica de Viagem é exigida para menores de 16 anos que viajam desacompanhados ou acompanhados por apenas um dos pais, parente ou responsável, de acordo com a legislação brasileira e está disponível em formato digital desde 2021. 

A solicitação pode ser feita de forma online por meio de videoconferência com um tabelião, na plataforma unificada e-Notariado, que integra todos os Cartórios de Notas do País. 

Após a emissão, o documento é disponibilizado através de um QR Code no formato digital ou de forma física, que deve ser apresentado diretamente aos guichês de companhias aéreas ou em postos de fiscalização. 

A emissão digital não exclui a possibilidade da emissão do documento físico, que permanece disponível e pode ser emitido presencialmente nos Cartórios de Notas, através do reconhecimento de firma dos responsáveis, em formulário próprio. 

Como emitir a AEV

Para emitir a AEV, os responsáveis devem acessar a área “Cidadão” da plataforma e-Notariado, preencher a solicitação e escolher entre atendimento presencial ou por videoconferência. 

Para a emissão remota, é necessário possuir certificado digital ICP-Brasil ou o Certificado Notarizado, fornecido gratuitamente, também em formato digital pela plataforma dos Cartórios de Notas.
 

