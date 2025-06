Fim de semana terá chuva e nova frente fria em Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Neste fim de semana, o tempo terá uma nova mudança em Mato Grosso do Sul, devido à chegada de uma nova frente fria que deve derrubar as temperaturas e favorecer a ocorrência de chuvas em todo o Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), para o sábado (7), a previsão indica tempo com sol, porém ao longo dia haverá aumento de nebulosidade.

São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada, e, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

"Essa situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma nova frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, o transporte de calor e umidade e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul", diz o órgão.

Os maiores acumulados de chuvas são previstos no domingo (08), podendo haver acumulado de 30 mm/dia, especialmente nas regiões sudeste e leste do Estado.

É no domingo que as temperaturas começam a sofrer leve queda, com mínima de 14°C e máxima de 31°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18°C e máximas entre 29° e 31°C. Os ventos devem ficar entre 40 e 60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Onda de frio

De acordo com o Climatempo, a massa de ar polar deve avançar sobre o continente e provocar queda acentuada nas temperaturas em Mato Grosso do Sul e nos estados do Sudeste e Norte do País, além dos demais do Centro-Oeste.

Ainda segundo o Climatempo, esta onda de frio tem características um pouco diferentes da primeira, registrada na última semana de maio.

"O ar frio abrange uma área um pouco menor e não será tão intenso como a primeira onda registrada, porém, em termos de duração, esta será um pouco maior. Muitos locais irão sentir frio por mais tempo do que a onda que encerrou no dia 3 de junho", diz a instituição.

Entre os dias 9 e 10 de junho, previsões indicam a ocorrência de temperaturas abaixo dos 10°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 12°C, com máxima de 22°C, a partir de segunda-feira (9).

As cidades do interior, especialmente na região sul, devem registrar as menores temperaturas. Diferentemenete da frente fria anterior, até o momento não há previsão de geadas.

Inverno

O inverno começa no dia 21 de junho. Ainda não há prognóstico de como será a estação neste ano.

Historicamente, o inverno, que compreende os meses de junho, julho, agosto e parte de setembro, costuma ser marcado pelo tempo seco e estiagem.

É também a estação com o menor volume de chuvas no ano, com pancadas irregulares e mal distribuídas.

Durante o período, costuma haver oscilação, com dias de calor e outros de frio. Frentes frias ocorrerem, geralmente, durante os primeiros 30 dias de inverno.

A partir de agosto, o frio costuma ficar menos frequente, com temperaturas entre amenas e elevadas, além de períodos de estiagem, com longos perídos sem precipitações.

Outra característica da estação é que o primeiro dia do inverno é o mais curto do ano, com a noite mais longa, com duração de 14 horas.