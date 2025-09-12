Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

previsão

Fim de semana terá umidade de 10% e calor de 41°C em MS

Estado está em alerta para o tempo seco devido a umidade do ar em índices semelhantes ao registrado no deserto, que causam problemas à saúde

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

12/09/2025 - 17h29
O fim de semana será de muito calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima de 40% e umidade em índices registrados no deserto.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão para sábado (13) e domingo (14) indica tempo firme em todo o Estado, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens.

Essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

As temperaturas devem ser mais amenas no nascer do dia, mas entram em rápida elevação ao longo das tardes, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão. 

Estão previstas mínimas entre 16°C e máximas 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as temperaturas devem variar entre 21°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima também de 41°C.

Em Campo Grande estão previstas temperaturas entre 21°C e 36°C.

O destaque é a baixa umidade relativa o ar, que deve variar entre 10% e 30%, o que é considerado estado de alerta e caracteriza um ambiente atmosférico potencialmente prejudicial à saúde. 

Além disso, as condições meteorológicas previstas também aumentam o risco de ocorrência de incêndios florestais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo devido à baixa umidade. Além do risco de incêndio, o órgão ressalta que podem surgir sintomas como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet alerta para que a população tome algumas medidas:

  • Beba bastante líquido;
  • Atividades físicas não são recomendadas;
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Na segunda-feira (15), o dia também começa com sol e variação de nebulosidade. No entanto, entre a tarde e a noite, e ao longo da terça-feira (16), há previsão de chuva para algumas regiões.

Isto se deve a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com a presença de um cavado, que pode favorecer o aumento da nebulosidade.

Essas condições meteorológicas aumentam a possibilidade de chuvas, que podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul e oeste, mas não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva no restante do Estado.

As temperaturas podem sofrer ligeira queda e devem ficar abaixo dos 40°C na próxima semana, mas ainda com as máximas acima de 35°C. A mínima prevista é de 17°C.

Mato Grosso do Sul está em alerta devido à baixa umidade do arMato Grosso do Sul está em alerta devido à baixa umidade do ar (Foto: Reprodução / Inmet)

campo grande

Motociclista sem CNH perde parte do rosto em acidente com viatura dos bombeiros

Homem bateu na traseira de um carro e foi arremessado para baixo da viatura, em Campo Grande

12/09/2025 15h01

Acidente aconteceu na Avenida Euler de Azevedo

Acidente aconteceu na Avenida Euler de Azevedo Foto: Divulgação / Bombeiros

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido em um acidente envolvendo três veículos na tarde desta sexta-feira (12), em Campo Grande. Ele perdeu parte da bochecha no asfalto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia pela Avenida Euler de Azevedo, sentido centro-bairro, na região do Coophasul, quando colidiu na traseira de um Ônix e foi arremessado para baixo de uma viatura dos Bombeiros, que trafegava pela pista do meio.

Segundo informações, a vítima estava de capacete, mas o equipamento de segurança saiu no momento da queda.

O homem sofreu lacerações na bochecha, que foi arrancada de um lado do rosto, e também teve ferimentos nos membros superiores. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa. 

Ainda segundo os bombeiros, o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH) e confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Acidente aconteceu na Avenida Euler de AzevedoAcidente envolveu uma moto, um carro e uma viatura dos bombeiros (Foto: Divulgação)

Acidente

No fim de semana passado, no domingo (7), o motociclista Endion Natividade Ribeiro, de 31 anos, morreu ao bater a moto que ele pilotava bateu contra um poste, em Corumbá.

Conforme reportagem do Correio do Estado, o homem estava sozinho na moto quando perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu no poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, constatam que a vítima já estava em óbito.

O acidente aconteceu próximo a um posto de combustíveis e imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para ajudar na apuração da dinâmica do acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Ribeiro invade a calçada e bate contra o poste de iluminação.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Empreendimentos

Construções em torno do Parque do Prosa têm alvará suspenso após decisão judicial

O Município de Campo Grande deve comunicar a todos os empreendimentos vigentes nas próximas 24 horas

12/09/2025 14h45

Construções em torno do Parque dos Poderes têm alvará suspenso após decisão judicial

Construções em torno do Parque dos Poderes têm alvará suspenso após decisão judicial Gerson Oliveira

O juiz Flávio Renato Almeida Reyes, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, deliberou na última quinta-feira (11) a suspensão imediata dos alvarás de construção dos novos prédios em torno do Parque dos Poderes, na Capital. 

Foram suspensas, também, as licenças ambientais prévias e de instalação, bem como as guias de diretrizes urbanísticas. O juíz determinou, com urgência, a intimação do município de Campo Grande para iniciar as fiscalizações dos empreendimentos nas próximas 24 horas. 

As fiscalizações devem conferir em que estágio as obras se encontram e comunicar a decisão judicial, que foi tomada porque a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado não teriam tomado os devidos cuidados, deixando de exigir o Termo de Referência com roteiro técnico de estudo para uma análise detalhada de todos os impactos sinérgicos e cumulativos dos empreendimentos, tanto os que já existem como os que estariam em planejamento. 

“O dever fundamental de proteção ambiental encontra seu fundamento constitucional no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e bem de uso comum do povo. Esse dispositivo impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações, configurando uma responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade”, escreve a decisão. 

O documento também explica que a decisão é pautada pelo princípio da “precaução ambiental”, que estabelece que riscos ambientais e falta de certeza científica absoluta não devem ser usados como justificativas para adiar medidas preventivas, que podem gerar prejuízos irreversíveis.

“Apesar de Campo Grande estar longe de ser uma capital de grande porte, pensar ou afirmar que problemas ambientais e urbanísticos nesta cidade não são um problema concreto é extremamente leviano e perigoso. Toda grande cidade que enfrenta hoje problemas ambientais e urbanísticos já foi, um dia, uma cidade que não se preocupou quando as causas ainda eram de pequena monta. Então, por mais que se alegue que não há um ´boom´ na região do entorno do PEP, isso não pode ser justificativa para afrouxar as preocupações concretas do hoje e do agora”. 

Suspensão

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) já havia determinado a suspensão da emissão de novas autorizações para construções no entorno do Parque em julho deste ano, além de pedir que novas construções fossem paralisadas, com o objetivo de impedir danos ambientais e urbanísticos na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa. 

A zona abrange uma área de cerca de 9,72 km², e compreende vias como as Avenidas Afonso Pena, Mato Grosso, Ministro João Arinos e Hiroshima, além de trechos do Anel Viário da BR-163. Os bairros Parque dos Poderes e Jardim Veraneio foram completamente afetados, além de partes dos bairros Cidade Jardim, Jardim Panorama e Carandá Bosque.

Conforme o MPMS, a ação foi imposta “após a constatação de que ao menos 15 empreendimentos imobiliários de alta densidade estavam sendo planejados para a região sem regulamentação específica, o que contraria a legislação federal”.

Isso fez com que, ao menos, 20 empreendimentos e construtoras entrassem em contato com advogados para a reversão da medida, com justificativa de que o Parque do Prosa não tem sua zona de amortecimento regulamentada, conforme apurou anteriormente o Correio do Estado

Duas semanas depois do acordo, o MPMS recomendou que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) realizasse o embargo imediato e a paralisação de obras de empreendimentos situados na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa sem a devida regularização. 

Sobre a paralisação, a advogada ambiental Vanessa Lopes, já havia dito ao Correio do Estado que uma revisão ou suspensão dos alvarás precisa passar por provas técnicas que comprovem que a construção resultará em prejuízos para o Parque Estadual do Prosa.

“As licenças urbanísticas e ambientais já expedidas, em tese, devem ser respeitadas, justamente para preservar a segurança jurídica e a livre iniciativa. No entanto, como se trata de um processo judicial em curso, e o direito ambiental não admite direito adquirido em face de dano comprovado a unidades de conservação, eventual revisão ou suspensão de licenças dependerá de provas técnicas que demonstrem efetivo prejuízo ao Parque Estadual do Prosa”. 


 

