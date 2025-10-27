Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BALANÇO

Fim de semana teve calor de 39ºC e 130 milímetros de chuva em MS

Últimos dois dias foram de extremos, com muito calor no sábado (25) e muita chuva no domingo (26)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

27/10/2025 - 08h25
Fim de semana foi de extremos em Mato Grosso do Sul.

Calor, altas temperaturas, sol, céu limpo/aberto, baixa umidade relativa do ar e clima quente marcaram o sábado (25).

Já o domingo (26) foi caracterizado por chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável e clima úmido. Em Campo Grande, choveu o dia todo, sem parar, com momentos de garoa e chuva mais forte.

A chuva foi suficiente para amenizar o calorão, diminuir as temperaturas, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.

Confira os acumulados de chuva, entre sábado (25) e segunda-feira (27), nos seguintes municípios:

MUNICÍPIO

ACUMULADO (mm)

TEMPERATURA – média (ºC)

Sete Quedas

46,4 mm

35,3ºC

Paranhos

39,4 mm

30,8ºC

Iguatemi

31,1 mm

37,9ºC

Amambai

56,2 mm

38,4ºC

Ponta Porã

66,1 mm

35,4ºC

Ivinhema

60,6 mm

36,8ºC

Dourados

40,2 mm

38,7ºC

Miranda

21,6 mm

39,6ºC

Maracaju

93,2 mm

38,9ºC

Bataguassu

-

36,7ºC

Sonora

-

37,5ºC

Bela Vista

130,1 mm

38,5ºC

Três Lagoas

15,1 mm

38,8ºC

Campo Grande

50,5 mm

36,4ºC

Dois Irmãos do Buriti

35,6 mm

38,2ºC

Corguinho

36,1 mm

37,4ºC

Corumbá

10,9 mm

38,5ºC

São Gabriel do Oeste

16,9 mm

37,4ºC

* Fonte: Natálio Abrahão

A previsão é de mais chuva para essa segunda-feira (27). Aliás, a semana toda deve permanecer chuvosa em Mato Grosso do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo de chuvas intensas para o Estado. Isto significa que pode ocorrer entre 20-30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

CHUVA

Chuva continua em Campo Grande e previsão indica chegada de frente fria no Estado

Em outras cidades do Estado, como Ivinhema e Dourados, os acumulados de chuvas passaram dos 50 mm

26/10/2025 17h00

Termômetro se manteve em 22°C durante a tarde em Campo Grande

Termômetro se manteve em 22°C durante a tarde em Campo Grande Paulo Ribas

O sol que esteve presente durante a semana em Campo Grande deu lugar ao clima nublado e chuvoso neste domingo (26). O dia na Cidade Morena amanheceu com o céu cinza e rajadas de ventos que atingiram os 40 km/h. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), durante a tarde, foram registrados 17,4 mm de chuva, o suficiente para manter a temperatura estável, sem muita alteração, com o termômetros marcando entre os 20°C e 22°C. A umidade relativa do ar chegou aos 93%. 

A previsão indica que Campo Grande terá chuva até quarta-feira (29). Na segunda, a água começa a cair ainda pela manhã, mas o sol aparece de tarde. Na terça, a situação segue a mesma, mas com possibildiade de temporal à noite. O clima volta a ficar estável de forma ensolarada na quinta-feira.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a partir de hoje é esperado o avanço de uma frente fria no estado, com previsão de chuva fraca a moderada na maior parte do território sul-mato-grossense.

Em outras cidades do Estado, os acumulados de chuvas passaram dos 50 mm. De acordo com os Inmet, em Ivinhema, na região do Vale das Águas, a precipitação foi de 58 mm neste domingo. Já em Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, foram registrados cerca de 61 mm, com rajadas de ventos atingindo os 39 km/h. A umidade relativa do ar se manteve entre 98% e 100% ao longo de todo o dia.

Alerta 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) englobou 47 municípios sul-mato-grossenses no alerta laranja (perigo) para acumulado de chuva, que podem estar entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

Estão em alerta cidades como Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Bonito. Até o momento, Campo Grande não está envolvido no aviso, mesmo que tenha ‘acordado’ com chuvas leves e céu nublado em algumas regiões da Capital.

Por causa da chance de chuvas fortes, estes municípios estão sob risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, a depender de cidades que apresentam áreas que apresentam potencial para estes contratempos.

Instruções 

  • Evite enfrentar o mau tempo.
  • Observe alteração nas encostas.
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades

Polícia interrompe velório de jovem morto a facadas em MS

Falha de comunicação fez a polícia levar o corpo do rapaz de 21 anos, morto a facadas, que estava sendo velado por familiares

26/10/2025 16h30

Divulgação Redes Sociais / Policia Civil de Amambai

Continue Lendo...

A polícia interrompeu o velório do jovem identificado como Kaik Garcia Franco, de 21 anos, e levou o corpo, que deve passar por perícia, para elucidar um caso de homicídio em Amambai, município localizado a 351 quilômetros de Campo Grande.

O caso ocorreu após o rapaz ter sido esfaqueado na madrugada de domingo (26). Os familiares acionaram a polícia e, quando a guarnição chegou, ele já havia sido socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A namorada da vítima informou que outro rapaz, com ciúmes do relacionamento, foi até a casa dela, no bairro Vila Limeira, e ocorreu uma discussão entre os dois, momento em que o suspeito, que também tem 21 anos, teria desferido uma facada contra Kaik.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial esteve no Hospital Regional e foi informada de que o jovem chegou sem vida. Posteriormente, devido a uma falha de comunicação, o caso não foi registrado na delegacia.

Devido à natureza do crime, o delegado de plantão, Fernando Araújo, requisitou que o corpo passasse por exame necroscópico.

Consta ainda que os profissionais da perícia não estiveram no local onde o crime ocorreu porque a cena havia sido “mexida”, já que os bombeiros prestaram socorro à vítima.

Por isso, o corpo foi removido do velório e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, para a realização dos exames necroscópicos e prosseguimento das investigações. 

