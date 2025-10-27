Fim de semana teve calor de 39ºC e 130 milímetros de chuva em MS

CHUVA

Em outras cidades do Estado, como Ivinhema e Dourados, os acumulados de chuvas passaram dos 50 mm

O sol que esteve presente durante a semana em Campo Grande deu lugar ao clima nublado e chuvoso neste domingo (26). O dia na Cidade Morena amanheceu com o céu cinza e rajadas de ventos que atingiram os 40 km/h. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), durante a tarde, foram registrados 17,4 mm de chuva, o suficiente para manter a temperatura estável, sem muita alteração, com o termômetros marcando entre os 20°C e 22°C. A umidade relativa do ar chegou aos 93%.

A previsão indica que Campo Grande terá chuva até quarta-feira (29). Na segunda, a água começa a cair ainda pela manhã, mas o sol aparece de tarde. Na terça, a situação segue a mesma, mas com possibildiade de temporal à noite. O clima volta a ficar estável de forma ensolarada na quinta-feira.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a partir de hoje é esperado o avanço de uma frente fria no estado, com previsão de chuva fraca a moderada na maior parte do território sul-mato-grossense.

Em outras cidades do Estado, os acumulados de chuvas passaram dos 50 mm. De acordo com os Inmet, em Ivinhema, na região do Vale das Águas, a precipitação foi de 58 mm neste domingo. Já em Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, foram registrados cerca de 61 mm, com rajadas de ventos atingindo os 39 km/h. A umidade relativa do ar se manteve entre 98% e 100% ao longo de todo o dia.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) englobou 47 municípios sul-mato-grossenses no alerta laranja (perigo) para acumulado de chuva, que podem estar entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

Estão em alerta cidades como Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Bonito. Até o momento, Campo Grande não está envolvido no aviso, mesmo que tenha ‘acordado’ com chuvas leves e céu nublado em algumas regiões da Capital.

Por causa da chance de chuvas fortes, estes municípios estão sob risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, a depender de cidades que apresentam áreas que apresentam potencial para estes contratempos.

Instruções

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

