Fim de semana teve calor de 39ºC e 130 milímetros de chuva em MS

Fim de semana foi de extremos em Mato Grosso do Sul.
Calor, altas temperaturas, sol, céu limpo/aberto, baixa umidade relativa do ar e clima quente marcaram o sábado (25).
Já o domingo (26) foi caracterizado por chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável e clima úmido. Em Campo Grande, choveu o dia todo, sem parar, com momentos de garoa e chuva mais forte.
A chuva foi suficiente para amenizar o calorão, diminuir as temperaturas, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.
Confira os acumulados de chuva, entre sábado (25) e segunda-feira (27), nos seguintes municípios:
|
MUNICÍPIO
|
ACUMULADO (mm)
|
TEMPERATURA – média (ºC)
|
Sete Quedas
|
46,4 mm
|
35,3ºC
|
Paranhos
|
39,4 mm
|
30,8ºC
|
Iguatemi
|
31,1 mm
|
37,9ºC
|
Amambai
|
56,2 mm
|
38,4ºC
|
Ponta Porã
|
66,1 mm
|
35,4ºC
|
Ivinhema
|
60,6 mm
|
36,8ºC
|
Dourados
|
40,2 mm
|
38,7ºC
|
Miranda
|
21,6 mm
|
39,6ºC
|
Maracaju
|
93,2 mm
|
38,9ºC
|
Bataguassu
|
-
|
36,7ºC
|
Sonora
|
-
|
37,5ºC
|
Bela Vista
|
130,1 mm
|
38,5ºC
|
Três Lagoas
|
15,1 mm
|
38,8ºC
|
Campo Grande
|
50,5 mm
|
36,4ºC
|
Dois Irmãos do Buriti
|
35,6 mm
|
38,2ºC
|
Corguinho
|
36,1 mm
|
37,4ºC
|
Corumbá
|
10,9 mm
|
38,5ºC
|
São Gabriel do Oeste
|
16,9 mm
|
37,4ºC
* Fonte: Natálio Abrahão
A previsão é de mais chuva para essa segunda-feira (27). Aliás, a semana toda deve permanecer chuvosa em Mato Grosso do Sul.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo de chuvas intensas para o Estado. Isto significa que pode ocorrer entre 20-30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.