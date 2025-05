Final de semana prevê tempo firme apesar da chance de chuva no domingo

Campo Grande também deve registrar um final de semana com sol predominante e temperaturas mínimas que variam entre 16-21ºC - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul deve desfrutar de um final de semana com tempo mais firme depois de dias chuvosos, com queda inclusive na umidade relativa apesar da previsão do tempo indicar uma leve possibilidade da chuva dar as caras principalmente no próximo domingo (04).

Nos próximos dias, conforme previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), são esperadas temperaturas mais amenas com maior predominância para a metade sul do Estado.

Para essa região, que compreende municípios como Dourados e Ponta Porã, os termômetros ao amanhecer devem variar entre 11 e 14ºC, que vêm aliado à uma queda na umidade relativa do ar oscilando entre 25% e 45%.

O tempo mais estável, segundo o Cemtec, é causado pela a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece baixos índices de umidade que acendem alertas maiores com a hidratação e saúde no geral.

Principalmente para as regiões norte, pantaneira, sudoeste e nordeste de Mato Grosso do Sul a previsão mostra elevação na temperatura durante o período das tardes, fazendo os termômetros oscilam entre 29 e 33ºC.

Para o lado sul, cone-sul e grande Dourados, as temperaturas até o próximo domingo devem bater mínimas entre 13-18°C e máximas variando de 25 a 27°C, com algumas regiões pontuais podendo presenciar um frio abaixo de 11-13°C.

No sudoeste e região pantaneira essas mínimas chegam a 17-23°C, com as máximas entre 29-33°C, temperatura semelhante ao bolsão, leste e norte, de Mato Grosso do Sul, onde os termômetros devem bater mínimas entre 17-22°C e máximas que variam de 28-32°C.

Enquanto isso, no coração de Mato Grosso do Sul, Campo Grande também deve registrar um final de semana com sol predominante e temperaturas mínimas que variam entre 16-21ºC e máximas oscilando de 28 até a casa dos 30ºC.

Regiões de MS

Entre as regiões, conforme dados compilados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a possibilidade de chuva para o domingo se concentra mais entre as regiões oeste e sul do Estado.

Em Ponta Porã, na região sul do Estado, por exemplo, as temperaturas apresentam leve tendência de elevação que não deve ir embora nem mesmo com as chuvas previstas para o domingo.

Segundo o Inmet, o município que fica a cerca de 313 quilômetros da Capital deve ter um sábado (03) de tempo firme, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas previstas para o domingo (04).

Também para Cidade Branca, no pantanal de Mato Grosso do Sul, a previsão é de tempo firme e tendência de elevação na temperatura a partir de amanhã (03), com possibilidade de chuvas isoladas para o domingo (04) em Corumbá.

Já no extremo norte de Mato Grosso do Sul, Coxim por exemplo vai na contramão e apresenta uma tendência alta de elevação na temperatura, com as mínimas saltando de 16 para 21 graus celsius entre hoje e amanhã, que se mantém até domingo.

Ao leste do Estado, as mínimas também mostram uma leve tendência de elevação, que se estabiliza de sábado para domingo, com tempo firme e sem qualquer sinal de chuva para Três Lagoas.



