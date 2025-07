Final de semana promete volta do calor e tempo firme em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O final de semana em Mato Grosso do Sul será de tempo firme e predomínio de sol em todo o estado, de acordo com o boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC).

De acordo com o centro, a atuação de ventos úmidos vindos do oceano Atlântico pode fornecer a formação de nuvens baixas e neblinas nas primeiras horas da manhã, especialmente na faixa leste do estado.

Na metade sul de MS, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 8ºC e 14ºC pela manhã bem cedo. Depois, as temperaturas sobem gradativamente até atingir máximas que podem chegar a 30ºC nas regiões norte, nordeste, sudoeste e na região pantaneira.

A umidade relativa do ar requer atenção, já que pode atingir níveis baixos entre 20 e 40% devido à falta de chuva que atinge o estado por, pelo menos, mais dez dias.

Alguns cuidados devem ser tomados quando os níveis de umidade atingem estas porcentagens, como evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 e 15 horas; umidificar o ambiente com vaporizantes, toalhas úmidas e recipientes com água; permanecer em lugares protegidos do sol; e consumir muita água.

Nas regiões sul e áreas da grande Dourados, as temperaturas mínimas estão previstas para 9-11ºC e as máximas podem chegar a 25ºC. Em alguns pontos específicos, os termômetros podem marcar valores abaixo de 8ºC.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas podem chegar a 10ºC e as máximas até 30ºC.

Nas regiões nordeste, leste e norte, as mínimas podem chegar a 12ºC e as máximas podem atingir 28ºC.

Na capital Campo Grande, as mínimas previstas variam entre 13ºC e 15ºC e as máximas entre 24ºC e 26ºC. Os ventos variam em valores de 40 a 60 km/h e, ocasionalmente, podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h.