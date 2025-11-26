Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Flagrado com 12 kg de supermaconha, homem afirma ser apenas usuário

Droga estava fracionada em 20 pacotes dentro do carro do indivíduo

Mariana Piell

Mariana Piell

26/11/2025 - 15h00
Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Dourados por transportar cerca de 12,4 kg de skunk em seu carro.

Ele foi abordado durante patrulhamento noturno da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Os policiais se aproximaram do veículo após perceberem que ele circulava com um farol queimado e em velocidade reduzida, parando diante de algumas residências, o que levantou suspeita de possível mapeamento para furtos.

O motorista demonstrou nervosismo ao ser abordado e declarou ser usuário de drogas.

Os policiais sentiram cheiro de maconha no interior do veículo e o autor assumiu que estava transportando as drogas no porta-malas, mas afirmou serem para “uso pessoal”. 

Foram apreendidas aproximadamente 20 porções de skunk, que estavam no porta-malas e no banco traseiro.

Na casa dele a polícia encontrou outros seis volumes de skank, além de uma balança de precisão e plástico filme, usados para fracionamento e embalagem da droga.

Diante disso, o autor foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

8 de janeiro

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados a 14 anos de pena

26/11/2025 14h30

Residentes em Naviraí, Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por unanimidade, o casal de servidores públicos Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli, de Naviraí, interior do Estado a 14 anos de pena e ao pagamento de R$ 30 milhões em indenização por danos morais coletivos, por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

A decisão foi tomada em sessão virtual realizada entre 14 e 25 de novembro deste ano, onde ambos receberam pena de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção.

Os dois foram identificados em vídeos gravados durante a depredação, nos quais aparecem incentivando os atos contra o patromônio público.

Na ocasião, Clarice afirma: “Estamos fazendo inveja pra esse pessoal que não tem coragem”. Ao lado dela, Cláudio diz “temos que buscar o que é nosso, a liberdade”. Cláudio é aposentado e ex-analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), enquanto sua esposa, à época dos fatos, era professora da rede municipal naviraiense. 

A condenação inclui crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. Na decisão, o ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, com ressalvas.

Ida à Brasília

Conforme apurou o Correio do Estado há época dos fatos, ambos viajaram em um ônibus da Viação Netto, empresa responsável por alugar um ônibus que levou 20 sul-mato-grossenses até Brasília para as manifestações que culminaram com a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, Valdemar Benedetti Hermenegildo, sócio majoritário da empresa, destacou ao Correio do Estado que 19 pessoas participaram e vivenciaram o quebra-quebra. 

Sem fornecer o nome do locatário, o dono da empresa com documentação registrada em Vicentina, interior de Mato Grosso do Sul, disse que o custo da locação do ônibus custou cerca de R$ 27 mil

“É complicado dizer o que se passou, enquanto locatário eu imaginava que o pessoal fosse somente até o QG de Brasília, não pensei que a coisa fosse se desdobrar desta forma”, disse. 

Questionado sobre possíveis desdobramentos e investigações posteriores, Valdemar Benedetti alegou que, caso solicitado pela Polícia Federal (PF) não terá qualquer resistência em divulgar o contratante do veículo, assim como o nome de todos os passageiros do ônibus. 

“Se a Polícia Federal (PF) pedir, eu dou o nome do contratante e de todos os passageiros do ônibus”, destacou. 

Jogo do Bicho

Chefe da família Razuk e outros 19 foram presos em operação da Gaeco; veja a lista dos nomes

A quarta fase da Operação Successione foi deflagrada na manhã de ontem (25) e o ex-deputado cumpre prisão domiciliar

26/11/2025 14h00

Operação da GAECO prendeu 20 investigados

Operação da GAECO prendeu 20 investigados FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A lista de mandados de prisão cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) na 4ª fase da Operação Successione teve como alvo, familiares e empresários próximos ao deputado Neno Razuk (PL). 

A investigação aponta que o grupo estaria envolvido em uma lista de crimes variados, como  roubos, corrupção, lavagem de dinheiro e, principalmente, uma tentativa de monopolizar a exploração ilegal de jogos de azar, o dito “jogo do bicho”, em Mato Grosso do Sul. 

Ao todo, foram cumpridos, nesta terça-feira (25), 20 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços nos estados do Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. 

Segundo apurações do Gaeco, a organização criminosa, liderada pelo deputado estadual Roberto Razuk Filho (Neno), o plano da quadrilha era expandir a jogatina para Goiáse a reorganização do clã após a Operação Successione, que teve início em 2023. 

Mesmo com o desdobramento da Operação, o grupo não cessou as atividades, intensificando a sua atuação de forma “violenta e estruturada”. 

Confira abaixo a lista dos investigados e presos na quarta fase da Successione: 

  • ROBERTO RAZUK,
  • RAFAEL GODOY RAZUK,
  • JORGE RAZUK NETO,
  • SÉRGIO DONIZETE BALTAZAR,
  • FLAVIO HENRIQUE ESPÍNDOLA
  • FIGUEIREDO,
  • JONATHAN GIMENEZ GRANCE (“CABEÇA”),
  • SAMUEL OZÓRIO JÚNIOR,
  • ODAIR DA SILVA MACHADO (“GAÚCHO”),
  • GERSON CHAHUAN TOBJI,
  • MARCO AURÉLIO HORTA,
  • ANDERSON LIMA GONÇALVES,
  • PAULO ROBERTO FRANCO FERREIRA,
  • ANDERSON ALBERTO GAUNA,
  • WILLIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA,
  • MARCELO TADEU CABRAL,
  • FRANKLIN GANDRA BELGA,
  • JEAN CARDOSO CAVALINI,
  • PAULO DO CARMO SGRINHOLI,
  • WILLIAN AUGUSTO LOPES SGRINHOLI
  • RHIAD ABDULAHA

Defesa de Razuk pede domiciliar

A Justiça de Mato Grosso do Sul atendeu o pedido da defesa do ex-deputado Roberto Razuk, de 84 anos, pela prisão domiciliar do investigado. Ele foi detido juntamente com os outros alvos por suspeita de envolvimento em organização criminosa, corrupção, violação de sigilo profissional e exploração de jogo do bicho.

A decisão proferida pela juíza responsável pelo caso, May Melke Amaral Penteado Siravegna, levou em conta o estado de saúde “extremamente debilitado” do idoso que, além da idade, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor de câncer recentemente. 

No pedido pela prisão domiciliar, a defesa alegou que ele é portador de diversas comorbidades graves, necessita de uso constante de aparelho de oxigênio e está em “risco iminente de óbito” após a cirurgia, e que o ambiente carcerário não seria compatível com os cuidados médicos indispensáveis à sua sobrevivência. 

Assim, a juíza determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar pelo prazo de 180 dias, com o uso de tornozeleira eletrônica. 

A decisão adverte que o descumprimento de qualquer uma das medidas poderá resultar em um "novo encarceramento".

Além de conceder a prisão domiciliar, a juíza deferiu o pedido da defesa para a realização de uma perícia médica oficial para atestar o estado de saúde de Razuk. Também foi determinado que se oficie a AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) para que informe se existe algum estabelecimento penal adequado em Mato Grosso do Sul capaz de fornecer o tratamento médico necessário ao réu, com base no laudo a ser apresentado.

FASES

Em outubro de 2023, antes das fases da Successione, a Polícia Civil fez uma apreensão de 700 máquinas da contravenção, semelhantes a máquinas de cartão utilizadas diariamente em qualquer comércio, sendo facilmente confundidas.

As prisões foram desencadeadas a partir da deflagração das fases da Operação Successione, que começou no dia 5 de dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, com o cumprimento de 12 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Ela foi realizada após investigações do Gaeco apontarem que a organização criminosa continuou na prática do jogo do bicho, além de concluírem que policiais militares também atuavam nesta atividade.

No dia 3 de janeiro do ano passado, chegou a vez da terceira fase da operação, com mais dois envolvidos presos pela contravenção na Capital.

A disputa pelo controle do jogo ilegal em Campo Grande se intensificou após a prisão de Jamil Name e Jamilzinho, durante a Operação Omertá, em 2019, que eram apontados pelas autoridades como os donos do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. 

Quatro anos depois, Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos de reclusão, após um julgamento de três dias.

O termo italiano “Successione” – que dá nome a operação, é uma referência a disputa pela sucessão do jogo bicho em Campo Grande após a operação Omertá.

 

*Colaborou Alicia Miyashiro


 

