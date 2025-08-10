Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PRESO

Flávio Bolsonaro lamenta não poder postar foto com o pai neste domingo

A mensagem faz referência à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/08/2025 - 19h00
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou um vídeo neste domingo, 10, Dia dos Pais, lamentando não poder colocar nenhuma foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de "preso político". A mensagem faz referência à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impede Bolsonaro de usar redes sociais próprias ou de terceiros

No vídeo endereçado ao pai, o senador também lamenta que o pai não possa ver o vídeo. Na gravação, aparece uma cadeira vazia com um quadro com a imagem de Flávio ao lado de Jair Bolsonaro. O senador dirige-se à cadeira, pega o quadro, e senta-se. Em seguida, endereça uma mensagem ao pai.

"Meu pai, esse ano você não vai poder assistir esse vídeo, você tá censurado em um país onde a censura é expressamente vedada na nossa constituição. Você virou um preso político, mas você nos ensinou a ter fé, a ter força, a ter lealdade. Nenhuma foto eu vou poder botar com você hoje, mas em algum momento, espero muito em breve, você vai poder estar assistindo esse vídeo", diz Flávio na mensagem.

O vídeo foi publicado por volta de 10h. Em seguida, Flávio foi até a casa onde o pai cumpre prisão domiciliar, em Brasília, para visitá-lo. E permanece no local até o momento. O Estadão confirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos de Bolsonaro Jair Renan e Laura também estão na casa.

Nesta sexta-feira, 8, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que Bolsonaro receba a visita de oito familiares neste Dia dos Pais. Os membros da família, no entanto, não foram autorizados a levar celulares e filmar a reunião.

Michelle publicou no story de sua conta no Instagram foto de uma mesa com um bolo decorado com foto de Bolsonaro ao lado dos filhos, e os dizeres "Abençoado Dia dos Pais".

Cidades

Mulher torturada por companheiro consegue fugir de cárcere em MS

A vítima teve cabelo cortado pelo autor e era proibida de manter contato com familiares

10/08/2025 17h06

A vítima teve o cabelo cortado pelo autor

A vítima teve o cabelo cortado pelo autor Foto: Divulgação

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, conseguiu fugir de casa, após ser mantida em cárcere privada e sofrer constantes torturas do companheiro em que vivia. O caso aconteceu na Aldeia Bororó, em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, a vítima contou que era agredida com socos no rosto e chutes nas pernas pelo companheiro, identificado apenas como Pedro. 

Além disso, a mulher teve o cabelo cortado à força e era mantida em cárcere privado, sendo proibida pelo autor de manter qualquer contato com familiares.

A mulher conseguiu fugir do local quando o homem saiu para comprar carne, ela procurou a casa de um parente, pediu ajuda e acionou a Polícia Militar. Ela apresentava hematomas no rosto e nas pernas.

As equipes localizaram Pedro na residência do casal, ele foi detido e encaminhado, junto com a vítima, até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e cárcere privado.

Violência doméstica

A Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul esclarece que violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994).

O artigo 5º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) manteve esse conceito, ampliando-o e assim definindo violência doméstica: “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Denuncie 

A Central de Atendimento à Mulher pode ser acionada pelo 180, um serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

Na Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

ESTRANHO

Equipamentos para espantar onças de áreas urbanas desaparecem no interior de MS

Instrumentos eram utilizados por pesquisadores de diferentes instituições para monitorar a presença de onças-pintadas na zona urbana de Corumbá

10/08/2025 16h14

Equipamentos desapareceram entre quarta-feira e sexta-feira

Equipamentos desapareceram entre quarta-feira e sexta-feira Foto: Divulgação/IHP

Utilizados por pesquisadores de diferentes instituições, equipamentos instalados próximos da área urbana de Corumbá para espantar e acompanhar onças-pintadas desapareceram, entre os dias 6 e 8 de agosto.

O sumiço dos instrumentos foi constatado na última sexta-feira (8), durante manutenção feita pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP). Eram dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica, montados na região da Cacimba da Saúde, onde foram avistadas onças-pintadas desde março deste ano.

Pesquisadores e moradores da região afetadas montaram estratégias com o objetivo de entender e espantar o animal selvagem das proximidades urbanas. O Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário é o responsável por acompanhar os avistamentos e dar suporte aos residentes.

Este grupo é formado pelo Ibama, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil de Corumbá, Jaguarte (pesquisador convidado Diego Viana) e Instituto Homem Pantaneiro.

Além do prejuízo financeiro estimado em R$ 6 mil, o desaparecimento dos equipamentos também gera um prejuízo de geração de dados técnicos para entender o comportamento da onça-pintada avistada, definição de estratégias de mitigação de possíveis conflitos entre seres humanos e a espécie, e também prejudica a atividade de afugentamento do animal das proximidades das casas.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrência será registrado na Polícia Civil, que deverá conduzir uma investigação para saber qual o paradeiro dos dispositivos.

Dois ataques em 2025

Neste ano, dois ataques de onças-pintadas foram registrados. Em abril, o caseiro Jorge Avalo, de 62 anos, foi encontrado morto a partir de denúncia feita por um guia de pesca local que estranhou a ausência de Jorge Avalo no pesqueiro onde trabalhava. Foi então que a Polícia Militar Ambiental (PMA) iniciou as buscas.

Foram encontrados vestígios de sangue e pegadas de animal silvestre de grande porte nas proximidades do pesqueiro onde ocorreu o ataque.

Antes disso, o último ataque fatal do maior predador pantaneiro ocorreu em 24/6/2008, quando Luiz Alex Silva Lara, de 22 anos, foi arrastado e morto por uma onça-pintada no Pantanal de Mato Grosso. A vítima estava dormindo em uma barraca quando sofreu o ataque na localidade do Pacu Gordo, às margens do Rio Paraguai.

Na última quinta-feira (7), outro ataque de onça-pintada foi registrado no coração do Pantanal, com a vítima que tentou defender seu cachorro sendo socorrida próximo a uma área conhecida como Mirante da Capivara.

Conforme repassado pelo Corpo de Bombeiros, a vítima que conseguiu escapar do ataque do felino trata-se de um homem de 57 anos, localizado com uma série de ferimentos em região de barranco próximo ao Rio Paraguai. 

Com lesão na testa e olho direito, apresentando um corte superficial no nariz e indicando sentir fortes dores na região do tórax, segundo relato do homem aos agentes, a cena de terror começou ainda na noite de quarta-feira (06).

