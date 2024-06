Fogo no Pantanal consumiu mais de 41 mil hectares; bombeiros atuam em diversas regiões

A temperatura na região de 30 Cº, na região dificulta o trabalho com previsão de seca extrema favorece a proliferação das queimadas - Divulgação Bombeiros de MS

No intervalo de um dia aproximadamente 13 mil hectares queimaram na região do Paraguai Mirim em Corumbá. Neste sábado (08), equipes de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, estão realizando operações de rescaldo e monitoramento.

Conforme atualização do corpo de bombeiros, neste sábado (08), se somadas o quantitativo de queimadas chega a 41.809 hectares, nas cinco áreas do Pantanal.

A temperatura na região de 30 Cº, com previsão de seca extrema, segundo o Instituto Nacional de Metereologa (INMET), indica a umidade do ar está em 29%, ontem, registrou apenas 24%, cenário favorável para o alastramento do fogo.

Um dos locais que está sendo monitorado pelos brigadistas é a região de Porto Laranjeira, que recebeu ações de rescaldo na sexta-feira (07), durante esse período houve o monitoramento do entorno da Escola Jatobazinho que precisou ser evacuada.

Paraguai Mirim

Com três focos de queimadas ativas, a atualização é de que foram queimados 22.658 hectares, sendo que o dado no dia anterior (07), conforme noticiado pelo Correio do Estado, indicava que o fogo havia consumido 10,3 mil hectares.

Nas proximidades da Fazenda Jatobazinho, as equipes combateram o fogo durante a noite, e com a chegada da aeronave Air Tractor com capacidade de 3.100 litros, houve o auxílio no resfriamento da extensão atingida, evitando que o fogo avançasse contra a mata ciliar.

As medidas auxiliaram na diminuição da fumaça nas proximidades da Escola Jatobazinho, assim como no resguardo do entorno.

Ainda, durante o voo matutino, a aeronave identificou um novo foco de incêndio, na região do Paraguai Mirim, em uma área de difícil acesso que se intensificou no decorrer das horas. Equipes devem ser enviadas para o combate no domingo (09).

Forte Coimbra

Uma equipe do Corpo de Bombeiros teve que se deslocar via fluvial para o Forte Coimbra que voltou a pegar fogo. A área é de difícil acesso por ter diversos pontos de alagamento. Segundo os brigadistas a região teve um total de 663 hectares consumidos pelo fogo.

Caimasul

Com área consumida de 925 hectares, equipes dos bombeiros juntamente com o PrevFogo, estão no local fazendo o monitoramento, aceiros estão sendo feitos para controlar a queimada.

Enquanto equipes combatem a campo, nas bases realizam o monitoramento, manutenção de equipamentos, e testes operacionais.

"Garantindo que estejamos preparados para responder a qualquer eventualidade. Estamos comprometidos em fornecer atualizações regulares à imprensa e à comunidade, destacando os esforços heroicos de nossas equipes no combate a esses incêndios florestais devastadores", destaca a comunicação dos bombeiros.

Uso de Drones

O uso da tecnologia tem auxiliado os brigadistas, com drones conseguiram identificar uma linha de fogo ativa nas proximidades da Ilha do Pescador. Com apoio de helicópteros, bombeiros serão enviados para a região amanhã. A equipe técnica estuda a possibilidade de enviar o Air Tractor na área.

LASA / UFMS - Focos de queimadas no Pantanal sul-mato-grossense

Efetivo

78 militares;

73 bombeiros militares (entre comando de operações e guarnições de combate);

5 bombeiros militares do Grupamento aéreo

Focos principais

05 de junho | foco em Fort Coimbra

31 de maio | foco próximo ao Porto Laranjeira

05 de junho | foco próximo à escola Jatobazinho

02 de junho | foco na Região próximo a Corumbá;

05 de junho | foco próximo ao Frigorífico Caimasul:

