Fogo no Pantanal começa 'sempre nos mesmos lugares'

Um novo relatório do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apontou uma reincidência de incêndios no Pantanal nos mesmos locais. Segundo o relatório, das 13 propriedades rurais investigadas, duas são responsáveis por, desde 2020, apresentarem problemas com ignição inicial dos incêndios, enquanto outras duas tiveram início três vezes.

De acordo com o levantamento, 20 pontos de ignição geraram 14 grandes incêndios em uma área queimada de 292,86 mil hectares. O fogo atingiu 177 propriedades rurais, 1 Terra Indígena e 3 Unidades de Conservação, além de incêndios de 39,28 hectares em território boliviano;

Fonte: MPMS

No total, foram emitidos 14 Laudos Técnicos referentes aos 14 incêndios detectados em que desses, 13 foram vistoriados em campo pela Polícia Militar Ambiental (PMA), sendo que em 11 não foi possível realizar a responsabilização administrativa ou criminal, por ausência de provas de como os incêndios começaram ou quem foi seu autor.

Atualmente, desde janeiro, os incêndios já consumiram até então 627 mil hectares do Pantanal, sendo aproximadamente 80% localizados no território de Mato Grosso do Sul.

Os números, ainda que assustem, tendem a crescer ainda mais já que alguns destes incêndios ainda não foram contidos.

Pantanal em Alerta

A identificação e monitoramento dos incêndios são realizados pelo Núcleo de Geotecnologias (NUGEO) e fazem parte das ações do Programa “Pantanal em Alerta”, que auxilia nas estratégias de prevenção do bioma. O programa tem como objetivo investigar as possíveis causas do incêndio e auxiliar na identificação dos locais de ocorrência, identificando se ocorreram ou não em propriedades privadas e responsabilizando os autores.

Desde 2022, o MPE trabalha em conjunto com a Polícia Militar Ambiental para localizar e identificar o começo desses incêndios, a fim de responsabilizar os possíveis autores. Ao todo, a PMA já aplicou 06 autos de infração e o IMASUL um auto de infração (via remota), gerando multas de R$ 24.684.760,00.



No começo de junho, sete pontos de ignição já haviam sido identificados e seis fazendas foram investigadas. De acordo com a análise do NUGEO, na época, estes pontos de ignição foram responsáveis por gerar incêndios florestais em cerca de 12 mil hectares, sendo 8.836 hectares localizados em Mato Grosso do Sul e 3.550 hectares foram registrados no país vizinho.

O monitoramento, que é feito via satélite, utiliza uma análise remota de regressão de imagens para identificar os pontos de foco inicial dos incêndios. Com essa tecnologia, o NUGEO identificou sete pontos de ignição inicial, encontrados em seis imóveis rurais e uma área sem cadastro no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Incêndios no Pantanal

Os dados da Nota Técnica 01/2024 do LASA/UFRJ indicam que a região enfrenta o maior índice de seca registrado desde 1951, destacando um período de severa escassez de chuvas desde o final de 2023 até o início de 2024. Além disso, o documento aponta um aumento significativo no acúmulo de área queimada em 2024, com um aumento estimado entre 70% e 143% em comparação ao mesmo período de 2020, ano que já havia registrado níveis históricos de incêndios.

Os número, além de refletirem uma preocpante intensificalão dos problemas na região, indicam que a maior parte dos incêndios no Patanal iniciaram em áreas privadas.

Em 2020, por exemplo, um relatório geral do MPMS constatou que quase 60% dos focos de incêndio no pantanal tinham ligação com atividades agropastoris. Isto é, dos 286 pontos de ignição, 152 foram registrados em propriedades privadas.

