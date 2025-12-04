Foragido de Portugal na 'lista vermelha' da Interpol é preso no interior de MS

Distante aproximadamente 8 mil quilômetros de sua terra natal, um português foragido do País lusitano, que foi inclusive incluído na difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), pôde ser localizado e preso no interior de Mato Grosso do Sul, como confirmado pela Polícia Federal (PF) na noite de quarta-feira (03).
Ainda conforme a Polícia Federal em nota, a prisão em si em Mato Grosso do Sul ocorreu no município de Três Lagoas, que fica aproximadamente 326 quilômetros longe da Capital, Campo Grande, que por sua vez é separado de Portugal por uma viagem que pode durar de 12 a 15 horas em voo direto.
Com mandado de prisão em aberto para fins de extradição, a ordem de captura foi expedida pela Justiça portuguesa contra o indivíduo em questão, "condenado por estar envolvido em uma rede transnacional de distribuição de entorpecentes", segundo a PF.
Capturado em MS
Recebidas as informações através da cooperação internacional, a Polícia Federal brasileira ficou ciente da ordem de captura expedida e deu início às ações, que obteve êxito por meio do trabalho do Grupo Especializado de Capturas da PF de Três Lagoas (MS).
Sobre a "lista vermelha" da Interpol, cabe deixar claro que o escopo dessa difusão é justamente que os países integrantes consigam localizar e capturar fugitivos.
Por meio de diligências os agentes puderam confirmar a identidade, bem como a situação migratória, com o foragido da Justiça portuguesa localizado e detido no município conhecido como Capital Mundial da Celulose ou Cidade das Águas.
"Diante dos fatos, o homem segue preso e permanecerá à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelo processo de extradição, e poderá ser entregue às autoridades portuguesas conforme os trâmites legais previstos em tratados internacionais", conclui a PF em nota.