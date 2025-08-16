Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Foragido é capturado e boca de fumo é fechada pela polícia no Aero Rancho

A prisão ocorreu na quinta-feira (14), quando policiais investigavam uma tentativa de homicídio ocorrida na região

Tamires Santana

Tamires Santana

16/08/2025 - 15h30
Nesta semana, a policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – (DHPP), fecharam um ponto de comercialização de entorpecentes no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande, e prendeu em flagrante um homem de 27 anos qu era foragido do sistema penal.

O fechamento da boca de fumo e prisão do rapaz aconteceram na tarde de quinta-feira (14), quando os policiais tentavam identificar o local de uma tentativa de homicídio ocorrida na noite anterior, tendo em vista que, a vítima foi socorrida em local diferente de onde o crime aconteceu e não soube relatar o lugar exato.

Durante as diligências, os policiais obtiveram a informação do possível local onde o crime aconteceu, o qual se tratava de um ponto de comercialização de entorpecente. Ao chegarem lá, os policiais localizaram um indivíduo que foi abordado. Nesse momento, os policiais encontraram uma pequena porção de cocaína, a qual o rapaz relatou que seria para consumo próprio, e que estava ali apenas esperando o dono da 'biqueira' chegar.

Os policiais entraram na residência e localizaram, escondido no forro da casa uma sacola contendo diversas porções de maconha, pasta base e cocaína. Além disso, os policiais ainda localizaram uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

Enquanto os policiais estavam no local, um casal chegou à residência e alegaram estar ali para adquirir entorpecente. Entretanto, a polícia desconfiou que o rapaz que chegou ao local acompanhado da namorada, era o traficante e dono da boca de fumo.

Durante a abordagem policial, o rapaz que recebeu a polícia, afirmou que o outro era o dono do comércio de drogas, fato que foi negado por ele. Já a namorada, que era menor de idade, passou a alegar ser a proprietária da substância. No entanto, ela também não soube indicar o que e por quanto vendia naquele local.

Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a sede da DHPP para prisão em flagrante delito.

Após consulta nos sistemas policiais, verificou-se que ele era evadido do sistema penal, e ainda era vítima da tentativa de homicídio ocorrido na noite anterior. Além disso, o homem também era o principal suspeito de outro homicídio ocorrido no mês de agosto de 2024.

ousadia

Ladrão de carro foge da PM, capota e acaba preso em Campo Grande

Acidente com veículo furtado no sul do Estado aconteceu na manhã deste sábado no anel viário de Campo Grande, próximo ao aterro sanitário

16/08/2025 12h34

Carro ficou parcialmente destruído após capotar em alta velocidade próximo ao aterro sanitário de Campo Grande (Alison Silva)

Carro ficou parcialmente destruído após capotar em alta velocidade próximo ao aterro sanitário de Campo Grande (Alison Silva)

Após perseguição policial que se estendeu por mais de dez quilômetros na região sul de Campo Grande, o motorista de um carro de passeio capotou o veículo no anel viário, sofreu ferimentos considerados leves e acabou sendo preso na manhã deste sábado (16). 

A ocorrência mobilizou ao menos 11 viaturas da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros. Segundo a PM, o condutor, identificado apenas como Rafael, de 35 anos, estava em um Voyage que havia sido furtado em Naviraí, no sul do Estado, e fugiu para tentar evitar a provável prisão em uma blitz no bairro Dom Antônio Barbosa. 

Os PMs perceberam que ele fez uma manobra brusca e saíram em perseguição ao Voyage, que acessou o anel viário, nas imediações do aterro sanitário, e seguiu em direção à rotatória da saída para Sidrolândia. 

Instantes depois, porém, os policiais perceberam que ele estava transitando no sentido contrário, sempre em alta velocidade. Por conta de manobras bruscas feitas durante ultrapassagens, acabou perdendo a direção e capotando em frente ao aterro sanitário. 

Policiais estimam que eles estivesse a 140 quilômetros por hora quando perdeu o controle da direção, vindo a capotar várias vezes. A PM não informou a identificação completa do motorista, mas ele teria admitido que já cumpriu pena por tráfico de drogas. 

O veículo estava com placas falsas e em seu interior foram encontradas outras duas placas. Os policiais não informaram, porém, se são as placas originais do carro. 

Depois do capotamento ele ainda tentou fugir a pé, mas em decorrência de lesões, acabou sendo capturado instantes depois do acidente. Socorrido pelos bombeiros, foi levado para a Santa Casa, onde permanece internado. 

pesquisa anp

Donos de postos mais uma vez barram queda no preço da gasolina

Desde o começo de agosto aumentou de 27% para 30% adição de etanol e previsão era que preço da gasolina caísse 13 centavos. Mas, até agora nada foi repassado

16/08/2025 11h45

Postos com o menor preço em Campo Grande reduziram em mais três centavos o preço da gasolina nas últimas semanas

Postos com o menor preço em Campo Grande reduziram em mais três centavos o preço da gasolina nas últimas semanas Marcelo Victor

Duas semanas depois do aumento da quantidade de etanol na gasolina, que passou de 27% para 30%, os preços nas bombas seguem inalterados nos postos de Campo Grande e do interior do Estado, conforme mostra pesquisas da Agência Nacional do Petróleo (ANP) encerrada neste sábado. 

Quando do anúncio da medida, em meados de julho, o Governo Federal chegou a estimar que haveria queda de até 20 centavos no preço da gasolina. Especialistas do setor, porém, previram que esta redução chegaria, no máximo, a 13 centavos. 

A pesquisa da ANP feita em 23 postos de Campo Grande e disponibilizada neste sábado, porém, mostra o preço médio da gasolina está igual ao do final de julho, R$ 5,76. Este é o segundo menor preço entre todas as capitais, ficando atrás apenas de São Luis (MA), onde o valor médio está em R$ 5,69. 

O mesmo ocorre com o preço médio em todo o Estado, que até este sábado (16) continua com os mesmos R$ 5,95 do final do mês passado.

Esta mesma pesquisa aponta que o menor preço nos postos de Campo Grande neste sábado era de R$ 5,56 e o maior, de R$ 5,99. A diferença de um postos para outro chega a 43 centavos, ou 7,7%, evidenciando que compensa pesquisar antes de abastecer. Ao colocar 40 litros, a economia pode chegar a R$ 17,20. 

Mas, ao contrário de Campo Grande, em outras 13 capitais o mesmo levantamento de preços apontou queda nos valores. Em nenhuma capital, porém, chegou aos 13 centavos previstos pelos especialistas. A queda mais significativa ocorreu em Belo Horizonte, de 8 centavos.

Porém, pior que em Campo Grande, onde não ocorreu nenhuma queda de preço, estão os consumidores de sete capitais, nas quais ocorreu aumento. Ou seja, além de pagarem mais caro, os proprietários de veículos ainda conseguem rodar menos com o combustível, já que a adição de volume maior de etanol reduz o rendimento do motor. 

E por conta destes aumento, o valor médio da gasolina comum no Brasil está um centavo acima daquilo que estava há duas semanas, passando de R$ 6,19 para R$ 6,20.

Em tese, a adição de mais etanol à gasolina deveria ter levado à redução do preço final do combustível devido ao menor custo de produção do etanol e da menor carga tributária incidente sobre o combustível renovável. 

REPETIÇÃO

No final de maio, quando a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 17 centavos e previu queda de 12 centavos ao consumidor, os donos de postos de Campo Grande, assim como em boa parte do país, também “se esqueceram” de repassar a queda ao consumir. 

Antes daquele anúncio da Petrobras, o preço médio nos postos de Campo Grante estava em R$ 5,84. Hoje, dois meses e meio depois, recuou para R$ 5,76, o que significa apenas 8 centavos, em média, conforme mostra a pesquisa da ANP. Ou seja, até agora aquela redução ainda não foi repassada aos consumidores. 

