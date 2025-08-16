Foragido é capturado e boca de fumo é fechada pela polícia no Aero Rancho

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta semana, a policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – (DHPP), fecharam um ponto de comercialização de entorpecentes no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande, e prendeu em flagrante um homem de 27 anos qu era foragido do sistema penal.

O fechamento da boca de fumo e prisão do rapaz aconteceram na tarde de quinta-feira (14), quando os policiais tentavam identificar o local de uma tentativa de homicídio ocorrida na noite anterior, tendo em vista que, a vítima foi socorrida em local diferente de onde o crime aconteceu e não soube relatar o lugar exato.

Durante as diligências, os policiais obtiveram a informação do possível local onde o crime aconteceu, o qual se tratava de um ponto de comercialização de entorpecente. Ao chegarem lá, os policiais localizaram um indivíduo que foi abordado. Nesse momento, os policiais encontraram uma pequena porção de cocaína, a qual o rapaz relatou que seria para consumo próprio, e que estava ali apenas esperando o dono da 'biqueira' chegar.

Os policiais entraram na residência e localizaram, escondido no forro da casa uma sacola contendo diversas porções de maconha, pasta base e cocaína. Além disso, os policiais ainda localizaram uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

Enquanto os policiais estavam no local, um casal chegou à residência e alegaram estar ali para adquirir entorpecente. Entretanto, a polícia desconfiou que o rapaz que chegou ao local acompanhado da namorada, era o traficante e dono da boca de fumo.

Durante a abordagem policial, o rapaz que recebeu a polícia, afirmou que o outro era o dono do comércio de drogas, fato que foi negado por ele. Já a namorada, que era menor de idade, passou a alegar ser a proprietária da substância. No entanto, ela também não soube indicar o que e por quanto vendia naquele local.

Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a sede da DHPP para prisão em flagrante delito.

Após consulta nos sistemas policiais, verificou-se que ele era evadido do sistema penal, e ainda era vítima da tentativa de homicídio ocorrido na noite anterior. Além disso, o homem também era o principal suspeito de outro homicídio ocorrido no mês de agosto de 2024.

Assine o Correio do Estado.