Foragido por matar filho de policial em tabacaria é preso em Campo Grande

O homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado e que estava foragido desde agosto de 2025 por matar Douglas Bragatto do Amaral, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira (8), em Campo Grande.

A vítima, filho de um policial aposentado, estava em uma conveniência na Avenida Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima, na madrugada de 30 de agosto, quando o suspeito chegou ao local acompanhado de um amigo e ocorreu um desentendimento.

Durante a discussão, o homem sacou a arma e efetuou diversos disparos, atingindo Douglas, que não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, a polícia prendeu o amigo do autor dos disparos, mas ele conseguiu fugir e passou a ser procurado por investigadores da 2ª Delegacia de Polícia.

Imagens do homem foram divulgadas pela Polícia Civil nas redes sociais, o que auxiliou na identificação de sua localização.

Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Já o comparsa, preso anteriormente, foi denunciado pelo crime de favorecimento pessoal.

O processo tramita em uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande.



