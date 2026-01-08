Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Foragido por matar filho de policial em tabacaria é preso em Campo Grande

Após a divulgação da imagem nas redes sociais, o homem que estava foragido desde agosto do ano passado foi localizado

Laura Brasil

08/01/2026 - 16h13
O homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado e que estava foragido desde agosto de 2025 por matar Douglas Bragatto do Amaral, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira (8), em Campo Grande.

A vítima, filho de um policial aposentado, estava em uma conveniência na Avenida Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima, na madrugada de 30 de agosto, quando o suspeito chegou ao local acompanhado de um amigo e ocorreu um desentendimento.

Durante a discussão, o homem sacou a arma e efetuou diversos disparos, atingindo Douglas, que não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, a polícia prendeu o amigo do autor dos disparos, mas ele conseguiu fugir e passou a ser procurado por investigadores da 2ª Delegacia de Polícia.

Imagens do homem foram divulgadas pela Polícia Civil nas redes sociais, o que auxiliou na identificação de sua localização.

Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Já o comparsa, preso anteriormente, foi denunciado pelo crime de favorecimento pessoal.

O processo tramita em uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande.
 

Cidades

IFMS abre inscrições para cursos gratuitos e a distância

Os cursos servem como capacitação profissional ou como horas complementares em cursos de graduação; saiba como se inscrever

08/01/2026 15h04

Reprodução: Alexandre Oliveira/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para cursos livres e a distância, opção para quem deseja iniciar o primeiro semestre de 2026 reciclando os estudos.

São 44 opções de cursos livres, com carga horária que varia de 20 a 60 horas. O interessado pode acessar o conteúdo quando desejar e, ao final, deve emitir o certificado no próprio sistema.

São opções que vão desde álgebra básica, conceitos de química, filosofia e outros que irão auxiliar quem planejou iniciar o ano priorizando o aprendizado.

Confira a lista de cursos:

  • Álgebra Básica II (20 horas)
  • Assédio moral e sexual: prevenção e enfrentamento (20 horas)
  • Comunicação Eficaz para Vendas (30 horas)
  • Conceitos Básicos de Química (20 horas)
  • Conhecer para Incluir: TEA no contexto educacional (20 horas)
  • Criação de pintados em tanques elevados (20 horas)
  • Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity (40 horas)
  • Diálogos sobre evasão escolar (20 horas)
  • Diversidade e relações étnico-raciais (45 horas)
  • Espanhol: Língua e Cultura (40 horas)
  • Estratégias de ensino e aprendizagem (20 horas)
  • Ética e Integridade na Pesquisa (20 horas)
  • Filosofia Antiga (45 horas)
  • Formação para Bancas de Heteroidentificação (50 horas)
  • Formação Pedagógica para EaD (50 horas)
  • Francês Básico (45 horas)
  • GeoGebra: Tópicos Fundamentais (50 horas)
  • Inclusão em ação: AEE (40 horas)
  • Inclusão no Ambiente Escolar: Tecnologias Assistivas (20 horas)
  • Iniciação ao Empreendedorismo (20 horas)
  • Informática Básica (60 horas)
  • Interdisciplinaridade no contexto da EPT (20 horas)
  • Introdução à Ciência de Dados (45 horas)
  • Introdução à Inteligência Artificial (30 horas)
  • Introdução à Lógica de Programação com Arduino (30 horas)
  • Introdução ao MATLAB (42 horas)
  • Introdução à Lógica (45 horas)
  • Let Us Play (20 horas)
  • Libras Básico (40 horas)
  • Libras Intermediário (40 horas)
  • Lógica de Programação com Arduino – intermediário (40 horas)
  • Luz, Câmera e Animação: stop motion na ciência (30 horas)
  • Marketing Digital (60 horas)
  • Matemática Financeira (35 horas)
  • Matemática: Álgebra Básica (40 horas)
  • Modelagem 3D de Sólidos – Básico (32 horas)
  • Modelagem Matemática nas Ciências Agrárias (50 horas)
  • Moodle Básico para Educadores (30 horas)
  • Narrativas Históricas de Mato Grosso do Sul (20 horas)
  • Operação de Tratores Linha 5E (20 horas)
  • Primeiros Socorros para Trabalhadores da Educação (40 horas)
  • Produção de Videoaulas (40 horas)
  • Programação de Robótica Lego EV3 (20 horas)
  • Redação e as Bases Científicas (20 horas)

Inscrições

O interessado deve estar atento ao prazo de inscrição, que vai até o dia 18 de junho. Basta acessar a plataforma de Cursos Livres do IFMS.

Na página, o usuário deve preencher o cadastro com nome, CPF e e-mail e, em seguida, será direcionado para a escolha do curso que pretende fazer.

Após fazer a seleção, basta escolher o melhor horário e iniciar os estudos. Cabe ressaltar que os cursos precisam ser concluídos até o dia 30 de junho; após essa data não será possível emitir o certificado.

Certificado

A certificação obtida pode ser usada para capacitação profissional, aperfeiçoamento em áreas específicas ou como horas complementares em cursos de graduação.

Em caso de dúvida sobre a oferta de cursos livres no IFMS, o contato com o Centro de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais (Cread) deve ser feito pelo e-mail [email protected].
 

Saúde

Prefeitura convoca mais de 200 médicos para desafogar atendimento na saúde pública

O quadro contempla 13 especialidades e carga-horária de 12 a 40 horas semanais

08/01/2026 14h45

Prefeitura convoca médicos para a rede pública de Campo Grande

Prefeitura convoca médicos para a rede pública de Campo Grande FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela, publicou em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) da última quarta-feira (7) a convocação de 213 médicos para reforçar os atendimentos nas unidades de saúde pública da Capital. 

O quadro contempla as seguintes especialidades: 

  • médicos clínicos gerais (115);
  • médicos clínicos com autorização para atuar na saúde mental (15);
  • médicos psiquiatras (7);
  • médicos ambulatoriais (9);
  • pediatras (2);
  • infectologistas (2);
  • cardiologistas (2);
  • médico do trabalho (1);
  • cardiologistas (2);
  • ortopedista (3);
  • ginecologista e obstetra (2);
  • oftalmologista (1);
  • médico de família e comunidade (13). 

As jornadas de trabalho variam entre 12 e 40 horas semanais, conforme a área de atuação. 

Os candidatos convocados têm um prazo de dois dias, a partir da data de comparecimento para se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGTES), localizada na Rua Bahia, 280, observando a data e horário estabelecido para cada especialidade. 

O candidato deverá comparecer ao local estipulado portando os seguintes documentos: 

  • declaração de acúmulo ou não de emprego ou cargo público; 
  • declaração de bens; 
  • declaração de ficha limpa; 
  • registro geral de identificação (RG) original com fotocópia; 
  • comprovante de quitação eleitoral; 
  • comprovante de residência atualizado; 
  • comprovante de Especialização de acordo com a área de atuação, devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM/MS);
  • comprovante de situação fiscal junto ao CRM;
  • certidões judiciais cíveis, criminais e para fins eleitorais; 

O não comparecimento no prazo estabelecido será tido como desistência da convocação, excluindo o candidato do Cadastro de Médicos Temporários. Caso o profissional deseje ser convocado novamente, precisará realizar nova inscrição. 

Auditoria

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) vem realizando desde 2025 fiscalizações em unidades de saúde de Campo Grande. A ação faz parte da II Fiscalização Ordenada da Atenção Primária à Saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família de Campo Grande. 

Ao todo, 74 unidades de saúde da Capital serão avaliadas ao longo da ação. Segundo o Tribunal, o objetivo é levantar um diagnóstico situacional detalhado das unidades, identificar falhas e apontar oportunidades de melhoria, como a elaboração de planos de ação que garantam atendimento mais eficiente à população.

Para o TCE-MS, a iniciativa atende a uma demanda direta da sociedade. Segundo a diretora de controle externo do TCE-MS, Valéria Saes Cominale, que participa da ação, a saúde pública foi apontada como uma das principais áreas que a população deseja ver fiscalizada.

“Quase 50% da população, em consultas do nosso Plano Anual de Fiscalização Participativa, clamou por fiscalizações na área da saúde. Diante das denúncias e do que temos observado nas nossas matrizes de risco, ficou claro que Campo Grande precisava entrar nesse circuito de auditorias”, explicou.

Ela reforçou que o impacto da fiscalização é direto na vida dos usuários.

“Avaliamos desde a estrutura física até a forma como a população é recepcionada. O cidadão tem direito a um bom serviço público, e é dever do Tribunal fiscalizar como esse serviço está sendo prestado.”

Na prática, os problemas apontados pelo Tribunal refletem o dia a dia de quem depende da rede básica. A doméstica Sueli Moreira de Oliveira, que buscava atendimento em uma unidade da Capital, relatou dificuldades para conseguir consulta médica.

“É a terceira vez que eu tento. Vim ontem e hoje de novo. Cheguei hoje às 5h30 da manhã e estou esperando até agora, sem saber que horas vou ser atendida”, contou. Segundo ela, a falta de médicos e a demora no atendimento acabam gerando prejuízos financeiros. “A gente perde o dia de serviço, paga Uber para vir e ainda corre o risco de ter o salário descontado.”

 

*Colaborou Alicia Miyashiro
 

