Força-tarefa apreende frota de caminhões do tráfico em MS

Durante a operação contra um grupo criminoso responsável pelo tráfico transnacional de drogas e munições, a força-tarefa apreendeu 18 veículos, entre eles 7 caminhões semirreboques usados em Mato Grosso do Sul.

A ação faz parte da operação que recebeu o nome de Heredita Damnare, deflagrada nesta quinta-feira (2), e contou com a atuação conjunta da Polícia Federal (PF), da Polícia Militar (PMMS) e de outras forças de segurança pública.

Além dos caminhões, foram apreendidos R$ 8.379,00 em espécie, em uma operação que também bloqueou R$ 5,4 milhões da quadrilha, responsável pelo contrabando de 14 toneladas de maconha que seguiam pelas rodovias do Estado para abastecer grandes centros em outras regiões do país.

Também foram apreendidos:

6 veículos

2 motos

3 caminhões

7 semirreboques

R$ 8.379,00 em dinheiro

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, sendo 11 no estado, com alvos nos municípios de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã.

Como apurou o Correio do Estado, em Campo Grande, a operação ocorreu nos condomínios Parque Castelo de Andorra e Castello Di Pietro, localizados na Rua Mariza Andrade Ribeiro, no bairro Rita Vieira, e na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros.

Também foram cumpridos mandados:

8 na Grande São Paulo e em Bauru;

1 na Bahia.

Atividade do crime

A investigação revelou que os criminosos usavam caminhonetes roubadas, que eram clonadas para não levantar suspeitas.

Esses veículos eram utilizados para o contrabando de grandes quantidades de drogas e munições, que vinham da fronteira com o Paraguai e seguiam até grandes centros urbanos, como São Paulo.

Outra forma de tentar burlar a fiscalização era registrar veículos de grande porte em nome de empresas de transporte de cargas, abertas em nome de integrantes do grupo criminoso.

Segundo levantamento da área de inteligência durante a investigação, essas empresas movimentaram dezenas de milhões de reais nos últimos meses.

** Colaborou Alison Silva

