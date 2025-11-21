Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

Força-tarefa de elite contra o crime em MS garante operação por mais 2 anos

Grupo conta com atuação integrada de órgãos da União e do governo do Estado, como as Polícias Federal, Civil, Militar e Penal

Denis Matos

21/11/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Acordo entre União e Mato Grosso do Sul estende cooperação policial, detalhando plano de combate a facções e lavagem de dinheiro.

Uma ampla aliança de segurança pública foi oficialmente prorrogada em Mato Grosso do Sul, garantindo por mais 24 meses a continuidade da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) no Estado.

Documentos oficiais detalham a renovação do pacto entre a União, por meio da Polícia Federal (PF) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, e o Estado, representado pelas Polícias Civil, Militar, Penal e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 

O acordo estabelece um plano de trabalho focado em desarticular as finanças de organizações criminosas.

O acordo de cooperação técnica e seu plano de trabalho atualizado representam um esforço robusto e coordenado contra a criminalidade. O objetivo declarado é a “intensificação, em caráter especial, do enfrentamento às organizações e associações criminosas”.

A estratégia se concentra em alvos de alto impacto: facções, tráfico de drogas e armas, roubo de cargas e, crucialmente, na “descapitalização dos grupos criminosos” por meio da repressão à lavagem de dinheiro e da recuperação de ativos.

A governança da força-tarefa é detalhada, com a PF exercendo a coordenação-geral, garantindo um comando unificado para as operações.

Apesar do detalhamento das futuras atribuições, a documentação se concentra em metas e expectativas, não em resultados concretos já alcançados.

A seção de resultados esperados do plano é qualitativa, listando objetivos como “maior integração entre as forças”, “diminuição de ocorrências de crimes violentos” e “desarticulação das organizações criminosas”.

O plano prevê a “otimização dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, logísticos e financeiros já existentes”, evitando a criação de despesas extraordinárias.

Contudo, a lista de meios a serem disponibilizados pelos órgãos participantes é extensa, incluindo estrutura física, viaturas, armamento, munição e equipamentos de proteção, o que reforça a magnitude do investimento contínuo na operação.

CONTEXTO

A Ficco-MS tem uma trajetória marcada por operações contundentes e integração entre diversas forças de segurança. Em dezembro de 2023, a força-tarefa lançou a Operação Égide II, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de armas e drogas.

Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de busca em Campo Grande, e a investigação apontou remessas clandestinas para o Rio de Janeiro, além da lavagem de dinheiro por meio de investimentos imobiliários na capital sul-mato-grossense.

Já em fevereiro deste ano, a força-tarefa deflagrou a Operação Sátrapa, voltada para apurar crimes cometidos dentro de presídios. A investigação incluiu homicídios, tráfico de drogas e corrupção de servidores penitenciários.

Foram cumpridos mandados de busca em Dourados, Rio Brilhante, Naviraí e até em Marília (SP), além da decisão judicial de afastar um diretor de presídio e colocar tornozeleiras eletrônicas em investigados.

Em julho, a Ficco-MS deflagrou a Operação Camp Over, desdobramento de uma grande apreensão de entorpecentes. Durante as diligências, a força-tarefa prendeu dois suspeitos, apreendeu veículos, dinheiro, armas e drogas.

No dia 2 de outubro, a Ficco-MS executou a Operação Heredita Damnare para desarticular uma quadrilha especializada no tráfico transnacional de drogas e munições por rotas rodoviárias.

A ação contou com a colaboração da Polícia Federal, da Polícia Militar (rodoviária e estadual), da Polícia Civil, da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). 

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão – 11 deles no Estado (nas cidades de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã), oito em São Paulo e um na Bahia – além de 15 mandados de prisão preventiva. A Justiça também decretou o sequestro e o bloqueio de bens no valor de R$ 5,4 milhões.

As investigações identificaram um esquema sofisticado em que a organização criminosa usava caminhonetes clonadas e empresas de fachada para traficar drogas e munições da fronteira com o Paraguai até centros urbanos como São Paulo. Durante a ação, foram apreendidas mais de 14 toneladas de substância semelhante à maconha.

A atuação da Senappen tem sido fundamental nesse contexto de cooperação. Ela integrou a Ficco-MS em diversas operações, contribuindo com expertise em inteligência penitenciária e no enfrentamento ao crime organizado dentro e fora das prisões.

Em suma, a força-tarefa se consolidou como peça-chave na estratégia de segurança pública no Mato Grosso do Sul, encarando com firmeza tráfico transnacional, corrupção em presídios, lavagem de dinheiro e ações criminosas em múltiplas frentes, por meio de cooperação entre esferas federais, estaduais e penitenciárias.

*SAIBA

A estratégia se concentra em alvos de alto impacto: facções, tráfico de drogas e armas, roubo de cargas e a descapitalização dos grupos criminosos por meio da repressão à lavagem de dinheiro e da recuperação de ativos.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol

São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação

20/11/2025 20h00

Compartilhar

Foto: Agência SP / Divulgação

Continue Lendo...

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (19) novo boletim sobre intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. O número de mortes subiu para 16 em todo o país. São agora 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 em investigação. No geral, 772 suspeitas foram descartadas.

São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação. Nove óbitos são do estado. 511 notificações de intoxicação foram descartadas pelas autoridades paulistas.

As demais mortes são três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso.

Há outros 10 óbitos sob análise, com cinco em São Paulo, quatro em Pernambuco e um em Minas Gerais. Mais de 50 notificações de mortes já foram descartadas.

Foram confirmadas intoxicações por metanol também em outros estados: seis no Paraná, cinco em Pernambuco, dois em Mato Grosso e um no Rio Grande do Sul.

Casos suspeitos são investigados em Pernambuco (12), no Piauí (5), no Mato Grosso (6), no Paraná (2), na Bahia (2),  em Minas Gerais (1) e no Tocantins (1).

Cidades

FAB intercepta e destrói aeronave suspeita de tráfico de drogas vinda da Venezuela

A ação ocorreu na quarta-feira, 19. Por volta das 7h, os radares da FAB detectaram o avião ingressando no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo

20/11/2025 19h00

Compartilhar

Fotos: COMAE / Agência Força Aérea

Continue Lendo...

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou e destruiu uma aeronave oriunda da Venezuela que sobrevoava a Terra Indígena Yanomami, na região amazônica. O piloto conseguiu fugir.

A ação ocorreu na quarta-feira, 19. Por volta das 7h, os radares da FAB detectaram o avião ingressando no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo e sem contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo, o que levantou suspeitas de que a aeronave seria usada para o tráfico de drogas.

Imediatamente, dois caças A-29 Super Tucano decolaram para interceptar o avião. Segundo a FAB, foram aplicadas as medidas de averiguação, que visam determinar ou confirmar a identidade de uma aeronave ou vigiar o seu comportamento.

Na sequência, foram executadas as medidas de intervenção, que consistem na determinação para que a aeronave interceptada modifique sua rota, com o objetivo de forçar o pouso em aeródromo indicado pela FAB.

"Diante do cumprimento, pelo interceptador, de todas as fases das medidas de policiamento do espaço aéreo e da persistente falta de colaboração da aeronave interceptada, foi aplicado o tiro de aviso, a fim de que fossem cumpridas as ordens da Defesa Aeroespacial. Como o piloto permaneceu irredutível, a aeronave foi reclassificada como hostil e passou a estar sujeita ao tiro de detenção, destinado a impedir a continuidade do voo", afirmou a FAB, em nota.

O piloto da aeronave suspeita realizou o pouso em uma pista de terra próxima à região de Surucucu, em Roraima. A FAB então mandou um helicóptero H-60 Black Hawk ao local. Ao chegar, a equipe verificou que o suspeito havia fugido. O avião estava com a matrícula adulterada e foi destruído.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)

3

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13&ordm; salário até 20 de dezembro
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13º salário até 20 de dezembro

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?