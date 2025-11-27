Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

segurança pública

Força-tarefa identifica nova rota do tráfico de cocaína e armas vindas de MT

Apreensão de quase meia tonelada de droga, que estaria vindo da divisa com o outro estado, ocorreu entre Bandeirantes e Jaraguari

Felipe Machado

27/11/2025 - 10h00
Mato Grosso do Sul é conhecido por ser ponto estratégico para o tráfico de drogas, justamente pela sua proximidade com dois países estrangeiros e quatro estados brasileiros. Agora, por meio de uma ação na BR-060, foi identificada uma nova rota do tráfico, desta vez, vinda de Mato Grosso.

De acordo com a PF, essa nova rota traz drogas e armas da divisa com o MT e leva para o Centro-Sul do País.
No dia 25, à noite, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/MS) apreendeu aproximadamente 454 quilos de cocaína na BR-060, entre Jaraguari e Bandeirantes, a cerca de 50 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações policiais, a equipe da Ficco/MS fiscalizava e abordava diversos veículos na BR-060, quando deu ordem de parada a um caminhão que tinha placas de fora do Estado.

Em entrevista, o motorista apresentou respostas contraditórias sobre origem, destino, locais de parada e motivo da viagem. Ele ainda confessou que tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. Com isso, os policiais revistaram o veículo e localizaram compartimento oculto (fundo falso) com diversos tabletes de cocaína.

“O ponto de fiscalização fazia parte de um esforço concentrado baseado em levantamentos de inteligência, que apontavam a rota como corredor estratégico utilizado por organizações criminosas para o transporte de drogas e armas provenientes do norte do Estado – principalmente da divisa com Mato Grosso – com destino ao Centro-Sul do país”, afirmou a Polícia Federal.

Mesmo que essa nova rota seja uma alternativa recente para os criminosos, a BR-060 já é utilizada há muito tempo pelos traficantes, porém partindo de municípios fronteiriços com Bolívia e Paraguai.

Por exemplo, em março, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) apreenderam 462 Kg de cocaína em Guia Lopes da Laguna, que havia saído de Bonito e tinha São Paulo como destino final.

Um dos maiores exemplos ocorreu no dia 8 de junho, quando foram realizadas três ações que somaram mais de seis toneladas de maconha, em Sidrolândia. Em duas das três oportunidades os suspeitos informaram que saíram de Maracaju e Bela Vista, respectivamente. 

Mais recentemente, em outubro, foram confiscadas quase 2,3 toneladas de maconha em dois veículos, em Campo Grande. Durante o interrogatório, os suspeitos afirmaram que pegaram a carga em Maracaju, sem informar para onde pretendiam levar a droga.

HISTÓRICO

Segundo levantamento do Correio do Estado, esta foi a segunda maior apreensão de cocaína do ano da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul este ano, atrás apenas de outra que ocorreu em julho, quando foi encontrada cerca de 1,1 tonelada da droga em compartimentos ocultos de dois caminhões-baú, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, a cocaína era oriunda da Bolívia e a carga havia saído de Corumbá, município fronteiriço com o país vizinho. Para tentar enganar a fiscalização, os suspeitos esconderam a droga em caixas da Hermès Paris, marca de luxo francesa especializada em artigos de couro, sedas, joias, relógios e roupas.

Ao todo, a ação resultou na prisão de três pessoas, que foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal na Capital.

ESTATÍSTICA

Conforme o portal de estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), foram apreendidas mais de 13,1 toneladas de cocaína durante este ano no Estado, com recorde mensal em outubro, quando foram confiscadas cerca de 2,3 toneladas da droga.

Porém, os dados da Sejusp-MS não consideram as apreensões feitas por forças federais, como a PF e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ou seja, o número ultrapassar as 13,1 toneladas. 

Além disso, a última atualização nas estatísticas foi realizada no dia 14, portanto, as ações dos últimos 13 dias ainda não entraram na conta total.

Em comparação com o mesmo período (de janeiro a novembro) do ano passado, a quantidade apreendida diminuiu quase 19%, já que nos primeiros 11 meses de 2024 foram confiscadas 16,1 toneladas de cocaína – ano que veio a finalizar com 17,8 toneladas apreendidas.

ESCONDIDO

Apreensões recentes deste ano revelam que o crime organizado ainda se vale de algumas práticas antigas, como o uso dos populares mocós, como são chamados os esconderijos feitos em veículos que acomodam as substâncias a serem distribuídas ao tráfico.

Somente neste ano, carregamentos foram localizados ocultos das mais diversas formas, entre cargas de ossos, minério e até entre produtos de limpeza. 

Em um dos casos noticiados pelo Correio do Estado, o Primeiro Comando da Capital (PCC) chegou a esconder droga em salgadinhos.

MORTE POR AFOGAMENTO

Após 36 horas de buscas, jovem é encontrado morto no Rio Paraguai

Corpo emergiu no 17ºBFRON, a 600 metros do local que se afogou, no Porto Raul

27/11/2025 11h15

Corpo localizado após afogamento no Rio Paraguai

Corpo localizado após afogamento no Rio Paraguai DIVULGAÇÃO/CBMMS

Homem, identificado como “W.S.”, de 21 anos, foi encontrado morto no Rio Paraguai, na manhã desta quinta-feira (27), nas proximidades do Porto do 17º Batalhão de Fronteira (17ºBFRON - Exército Brasileiro), em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

Após 36 horas de busca, o corpo emergiu no 17ºBFRON, a 600 metros do local que se afogou, no Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, onde a vítima estava submergida.

O cadáver foi retirado do rio e entregue à funerária. Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) estava em buscas pelo rapaz desde a noite de terça-feira (25).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, na tarde/noite de terça-feira (25), a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

Ele ficou desaparecido da noite de terça-feira (25) até a manhã de quinta-feira (27), período em que bombeiros realizaram buscas nas águas de dia e de noite. Mas, ele foi encontrado sem vida. 

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

POLÍCIA

'Cabeça' do tráfico em tanques de combustíveis é preso em Campo Grande

Operação Didática Magna cumpriu mandados de busca e apreensão em três Estados diferentes, e um de prisão em Campo Grande, mirando justamente quem seria o indivíduo acusado de ser um dos "alvos centrais" da investigação 

27/11/2025 10h47

Imagens divulgadas pela PF mostram que os agentes policiais federais localizaram diversas cédulas guardadas das mais diferentes formas, inclusive em bolos com notas de cem e R$200, além de uma pistola localizada

Imagens divulgadas pela PF mostram que os agentes policiais federais localizaram diversas cédulas guardadas das mais diferentes formas, inclusive em bolos com notas de cem e R$200, além de uma pistola localizada Reprodução/PRF

Durante a manhã de hoje (27) a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação chamada de Didática Magna, cumprindo uma série de mandados de busca e apreensão em três Estados, além do pedido de prisão cumprido em Campo Grande, em busca do "cabeça" do tráfico de entorpecentes através de tanques de combustível.

Conforme divulgado pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (27), as investigações apuram um esquema de tráfico de drogas vindas da região fronteiriça, após uma primeira apreensão localizar cerca de 21,3 quilos de cocaína traficados nessa modalidade de "mocó". 

Durante os trabalhos investigados, segundo a PF, foi possível identificar toda uma rede que era encarregada de efetivar o esquema criminoso, indo de contratantes até aquelas pessoas empregadas para viabilizar o transporte e a circulação de valores. 

Ou seja, para a polícia, sobram indícios de uma atuação estruturada voltada ao envio de entorpecentes para o interior do país. 

Nessa ação a PF cumpriu mandados de busca e apreensão nas seguintes cidades. 

  1. Campo Grande (MS), 
  2. Artur Nogueira (SP) e 
  3. Umuarama (PR).

Além disso, a Operação Didática Magna cumpriu um mandado de prisão em Campo Grande, mirando justamente quem seria o indivíduo acusado de ser um dos "alvos centrais" da investigação. 

Cabe destacar que a identidade do suspeito não foi divulgada até o momento, com as investigações ainda em curso com o intuito de esclarecer as dimensões do impacto financeiro e demais envolvidos. 

Imagens divulgadas pela PF mostram que, durante o cumprimento dos mandados, os agentes policiais federais localizaram diversas cédulas guardadas das mais diferentes formas, inclusive em bolos com notas de cem e R$200, além de uma pistola localizada, como é possível conferir no vídeo abaixo: 

Aumento de apreensões

Até o fim de junho deste ano, Mato Grosso do Sul havia registrado um aumento de 50% no volume de cocaína apreendida em rodovias federais que cortam o Estado, conforme dados compilados pela PRF em balanço semestral, sendo 8,3 toneladas totais nesse período em 2025. 

Menos de uma semana após a divulgação desses dados, MS anotou a apreensão da maior carga de cocaína do ano até então, cerca de 1,1 tonelada, quantidade das chamadas "drogas de consórcio" com foco em alimentar o tráfico internacional e interestadual de substâncias ilícitas.

Antes desse carregamento, duas outras cargas figuraram como as maiores apreensões do ano, até então, em 2025 no Mato Grosso do Sul, anotadas nos meses de abril e maio. 

Aqui, cabe destacar que, diferente da ação desta sexta-feira (11) que foi executada pela PF, ambos os casos citados a seguir tratam-se de apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal em trechos de BR.

Por ordem cronológica, o primeiro sinal de "maior apreensão do ano" apareceu em 1° de abril, com 673,5 quilos de cocaína encontrados em uma carreta carregada de soja, conduzida por um morador de Ponta Porã.

Esse homem envolvido com o tráfico de drogas teve seu carregamento apreendido no município de Alto Paraíso, distante cerca de 95 quilômetros de Naviraí, que faz divisa com o estado sulista do Paraná. 

Depois disso, em fiscalização na BR-262, em Miranda, a PRF abordou um caminhão transportando ferro gusa em 26 de maio, onde foram encontrados 675,9 kg de cocaína, sendo 524,8 Kg de cloridrato e 151,1 Kg de pasta base.

Esse carregamento em questão foi investigado graças às suspeitas levantadas, uma vez que o motorista preso na ocasião apresentou divergências entre as informações repassadas e a nota fiscal da carga. 

O homem ainda transportava mais 10,4 Kg de haxixe, sendo preso sem dar informações sobre a origem ou destino das drogas.

Mocós de pó

Apreensões recentes deste 2025 revelam que o crime organizado ainda se vale de algumas práticas antigas, como o uso dos populares "mocós", como são chamados os esconderijos feitos em veículos que acomodam as substâncias a serem distribuídas ao tráfico.  

Somente neste ano, num intervalo de 30 dias, carregamentos foram localizados ocultos das mais diversas formas, entre cargas de ossos, minério e até entre produtos de limpeza.

Em 12 de fevereiro, por exemplo, 120 kg de cocaína foram apreendidos na BR-262, droga essa que estava fracionada e escondida entre cargas de ossos, armazenadas em tambor plástico com capacidade para armazenar até 200 litros 

Outra carga interceptada na BR-262, menos de dez dias depois, também tentava passar substâncias entorpecentes entre carregamento lícitos, sendo 391 kg de cocaína e 247 Kg de maconha localizados nessa ocasião em um bitrem, que transportava minério de ferro

Como se não bastasse, até mesmo uma carga de produtos de limpeza foi usada para tentar camuflar um carregamento de cocaína que, segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), foi avaliado em R$ 15 milhões após apreensão feita em após o início de março. 

 

