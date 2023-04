Forças armadas, agentes penitenciários e índios menosprezam vacina da gripe

A procura pela vacina contra a gripe está abaixo do ideal em todo o País e em todas os públicos considerados prioritários. Mas os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Campo Grande (Sesau) revelam que três destes grupos se destacam pela aparente falta de interesse.

Na campanha deste ano, por exemplo, apenas oito dos 1.108 funcionários do sistema prisional que estão incluídos no público prioritário haviam comparecido aos postos até esta sexta-feira (14), o que representa 0,72%. Entre os indígenas a procura também está baixíssima. Dos 17 mil indígenas que vivem em Campo Grande, apenas 106 procuraram os postos nos primeiros 11 dias de atendimento, o que equivale a 0,63% das pessoas esperadas.

Os integrantes das forças armadas também deixam claro que não estão muito preocupados com a gripe ou que temem a vacina. Dos 6.466 militares esperados, apenas 42 procuraram atendimento, o que representa 0,65% da meta.

Uma das possíveis explicações para esta insignificante adesão neste começo de campanha é que as pessoas talvez estejam esperando que a vacina vá até elas, e não o contrário. Até agora, por exemplo, as doses ainda não foram levadas aos 7,5 mil presidiários e nem aos 142 adolescentes privados de liberdade. A expectativa é de que os funcionários do sistema penitenciário sejam imunizados nas datas em que os funcionários da Sesau forem aos presídios.

Entre os idosos, porém, o cenário é um pouco mais animador. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Capital 134,7 mil moradores com mis de 60 anos. Destes, 17,3 mil já foram imunizados, o que representa 12,8% do público alvo. Em segundo lugar no ranking da procura estão os professores. Dos 10,8 mil cadastrados, 961 foram atendidos, o que representa 8,8% do total.

SÁBADO TEM VACINAÇÃO

Com menos de 8% do público alvo vacinado contra a gripe em quase duas semanas de campanha, a prefeitura de Campo Grande oferece a imunização em cinco locais neste sábado (15). Hoje estão abertas a Unidade Básica de Saúde 26 de Agosto, UBS Dona Neta, USF Moreninha, USF Silvia Regina e USF Noroeste. O atendimento acontece de 7h30 às 17h, sem intervalo para almoço. Mas, durante a semana a vacinação está disponível durante todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 postos.

Com meta de imunizar pelo menos 90% das 339 mil pessoas consideradas como público alvo, a campanha atingiu até agora somente 25,9 mil campo-grandenses, o que representa 7,6% do esperado. No ano passado, apenas 43% das pessoas que poderiam ter recebido a vacina gratuitamente procuraram os postos.

A baixa procura, em parte, foi resultado de uma série de falsas informações sobre supostos danos à saúde que as vacinas estariam provocando. Em clínicas de vacinação de Campo Grande, o preço da dose varia entre R$ 120,00 e R$ 150,00. Porém,

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, reforça a importância das pessoas pertencentes aos públicos-alvo da campanha buscarem as unidades de saúde para se imunizarem.

“É necessário que a população busque as unidades e se vacine, sobretudo as nossas crianças, idosos e pessoas com comorbidades, que são mais suscetíveis a adquirirem formas graves da doença (Gripe). É importante lembrar que estamos passando por um surto de doenças respiratórias, o que reforça ainda mais a importância de manter a vacina em dia”, comenta.

Podem receber a dose da vacina pessoas com 60 anos ou mais de idade; as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); os trabalhadores de saúde; os povos indígenas; as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); as gestantes; e, profissionais das Forças Armadas; das forças de segurança e salvamento, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidade, profissionais do sistema penitenciário, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar.