Fortalecer atuação no DF é uma das metas da Casa Civil e Governo de MS

O objetivo do documento, no caso da Casa Civil, é estabelecer metas e indicadores que devem ser alcançadas pela secretaria para o ano de 2023.

Segundo a pasta, entre os resultados relevantes, fundamentados nos aspectos estratégicos e de interesse do cidadão e do Estado, estão acordados a execução total das emendas parlamentares estaduais que neste ano contam com o valor de R$ 48 milhões.

“São de extrema importância estes contratos de gestão porque define papéis, metas e projetos que cada secretário deve ter como objetivo a ser alcançado ao longo do ano”, disse o secretário Eduardo Rocha.

Também ficou estabelecida, no quesito “projetos e entregas anuais”, a meta de fortalecer a estrutura de atuação no Distrito Federal, a sistematização de gerenciamento da execução das Emendas Federais e alinhamento político interinstitucional.

Saiba mais

Segundo a Secretaria da Casa Civil, a prática de colocar em documento as ações e metas de cada secretaria e instituições do Estado foca em garantir as entregas aos cidadãos.

Desse modo, torna-se possível viabilizar a melhoria da qualidade de vida da população como também contribuir para um ambiente de desenvolvimento socioeconômico estadual.

A principal missão dada à pasta é uma peça fundamental para que uma gestão pública alcance resultados de sucesso: interlocução com os demais Poderes.

A pasta explica, ainda, que o contrato de gestão é o balizador das metas para não perder a direção e a eficácia do planejamento.

“A Casa Civil também tem este papel de ser a porta de entrada do nosso Governo, que tem um viés municipalista e um olhar criterioso para todas as cidades do Estado”, disse o governador Eduardo Riedel.

Participaram da assinatura, o secretário-adjunto Flávio Brito, o vice-governador José Carlos Barbosa, o secretário de Gestão Estratégica Pedro Caravina, o secretário-executivo do interior Tuta, o secretário-executivo da Capital Gustavo Pereira, Dorival Betini, assessor especial, Édio Viegas, superintendente das Emendas Parlamentares e outras lideranças.