Forte chuva em Rochedo põe Aquidauana em alerta máximo

Preocupante

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, em 2023, via conta com 103 dos 243 acidentes apontados até o fim de fevereiro

De acordo com o Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro em cada dez acidentes registrados nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul em 2023 ocorreram na BR-163.

A via registra 102 dos 243 acidentes apontados pela PRF entre o dia 1º de janeiro deste ano, e 28 de fevereiro último, data da última atualização policial.

Em números porcentuais, as colisões representam 42% de todos os acidentes ocorridos no Estado no mesmo período.

Em um dado comparativo, a 2ª via com mais acidentes apontados é a BR-262, com 59 registros no mesmo recorte.

As demais ocorrências foram na BR-267 (27); BR-376 (15); BR-060 (20); BR-158 (17), BR-463 (9); BR-359 (3) e BR-419, com apenas um fato. Ao todo foram 24 óbitos em acidentes que envolveram 558 pessoas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o maior volume de acidentes ocorre entre os sábados e segundas-feiras, ao passo em que diminuem entre terças e quintas e se elevam novamente às sextas-feiras.

O levantamento policial destacou que pouco mais da metade dos acidentes ocorreram durante o dia, enquanto 33% ocorreram durante a noite e apenas 7% no período do amanhecer.

Cabe destacar que a BR-163 foi a via em que as amigas Kaena Guilhen Fernandes, Lais Moriningo Paim, Carolina Peixoto dos Santos e Letícia Mello da Silva foram vitimadas em um acidente na saída para Cuiabá. As jovens seguiam para a cidade de Rio Verde de Mato Grosso, onde participariam de um aniversário.

Na manhã da última quinta-feira (16), a quinta integrante do veículo, Analu Mendes Mali, de 29 anos, se manifestou pela primeira vez desde o ocorrido, em suas redes sociais.

No comunicado, publicado em seu Instagram, Analu informou que após cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, finalmente pôde ir para o quarto, e respira sem ajuda de aparelhos.

Em um comparativo com o mesmo período de 2022, a via também lidera as estatísticas entre as BR-s do Estado que mais registraram acidentes nos dois primeiros meses do ano.

Foram 247 colisões que envolveram pouco mais de 550 pessoas além de 29 óbitos, número ligeiramente superior aos apontados neste ano.

Assine o Correio do Estado