Cidades

Cidades

Fotos de morto são vazadas em hospital e mãe é indenizada

Unidade de saúde e enfermeiros foram responsabilizados pela exposição indevida

Mariana Piell

Mariana Piell

10/09/2025 - 13h30
A mãe de um paciente atendido por um hospital do município de Jardim teve a indenização pela exposição do corpo de seu filho mantida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Conforme consta no processo, fotografias do corpo da vítima tiradas por um enfermeiro durante o plantão hospitalar e repassadas à técnica de enfermagem, que admitiu ter mostrado as imagens ao filho e as compartilhado por aplicativo de mensagens.

Com o compartilhamento, as imagens circularam indevidamente em redes sociais e acabou gerando sofrimento à mãe da vítima, que entrou com ação de reparação por danos morais contra o enfermeiro, a técnica de enfermagem e o hospital.

O material acabou circulando indevidamente, gerando constrangimento e sofrimento à mãe da vítima, que ajuizou ação de cumulada com obrigação de fazer.

No julgamento em primeira instância, a 1ª Vara Cível da comarca de Jardim julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus, de forma solidária, a pagarem uma indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil, corrigidos monetariamente, além da obrigação de retirar as imagens de circulação.

A defesa da técnica de enfermagem chegou a apresentar recurso pedindo a exclusão de sua condenação, afirmando que ela não teria divulgado as imagens publicamente. No entanto, o colegiado entendeu que o simples repasse das imagens a terceiros já caracteriza ato ilícito, suficiente para configurar a violação da dignidade da vítima e o abalo à família.

O relator do caso, o Des. José Eduardo Neder Meneghelli, destacou ainda que a responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para justificar a indenização.

“Analisando os presentes autos, todavia, não identifiquei nenhuma justificativa fundamentada a fim de demonstrar que o referido dano originou-se de algum engano justificável. Entendo, assim, que resta caracterizada a culpa dos profissionais, apta a caracterizar a sua responsabilidade civil e do hospital. Logo, inexiste razão para o afastamento da condenação, inclusive pela existência do instituto do direito de regresso”, concluiu o desembargador.

Cidades

Ladrão invade casa e leva mais de R$ 65 mil em joias

Homem tinha deixado sistema prisional um dia antes do crime, onde cumpria pena por furto qualificado

10/09/2025 15h00

Ladrão já tinha passagem por furto qualificado

Ladrão já tinha passagem por furto qualificado Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última terça-feira (9) depois de invadir uma casa no centro de Naviraí e roubar objetos pessoais da moradora.

O crime teria acontecido por volta das 4h30, quando o homem arrombou uma janela de blindex na cozinha para ter acesso ao interior da residência. Ele revirou os cômodos da casa e pegou joias, relógios, correntes, perfumes, óculos, bijuterias e uma sacola de viagem.

Os objetos roubados foram avaliados em R$ 65,5 mil e pertenciam à proprietária do imóvel, uma idosa de 65 anos.

Prisão

Após o registro do Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil iniciou a investigação e identificou o responsável pelo furto. Então, por volta das 14h, foram até a casa do suspeito, que confessou o crime e entregou parte dos bens furtados. O restante dos objetos ainda não foi localizado.

Com ele foram apreendidos ainda duas porções de crack (4,6g) que, conforme afirmou o criminoso, eram para consumo pessoal.

O ladrão foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde teve a prisão em flagrante confirmada pela autoridade policial.

A perícia técnica compareceu à casa onde ocorreu o furto e realizou os levantamentos necessários. As imagens das câmeras de segurança também passarão por análise pericial.

Ladrão já tinha passagem por furto qualificadoCâmera de segurança flagrou o momento em que o criminoso deixa o imóvel furtado

Reincidente

De acordo com a investigação policial, o ladrão é recorrente no crime e havia deixado o sistema prisional um dia antes do furto, na segunda-feira (8), onde cumpriu pena por crimes patrimoniais, e estava em monitoramento por tornozeleira eletrônica. Ele já havia sido condenado duas vezes por furto qualificado.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva, devido ao risco de reiteração criminosa e a gravidade concreta da conduta.

ALEMS

CCJR aprova início de processo de tombamento das línguas faladas pelos povos indígenas em MS

O projeto é de autoria da deputada Gleice Jane e aguarda votação da Assembleia desde abril deste ano

10/09/2025 14h30

CCJR aprova início de processo de tombamento das línguas faladas pelos povos indígenas em MS

CCJR aprova início de processo de tombamento das línguas faladas pelos povos indígenas em MS Reprodução/Twitter

O Projeto de Decreto Legislativo 05 de 2025, que dá início ao Processo de Tombamento das Línguas Indígenas Faladas no Estado de Mato Grosso do Sul recebeu parecer favorável pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) nesta quarta-feira (10). 

O parecer emitido pelo relator, deputado Paulo Duarte, esclarece que a matéria constante na proposta “é extremamente relevante, por relacionar-se com a preservação e valorização do patrimônio cultural imaterial dos povos indígenas”. 

Desse modo, por atender todos os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, o parecer emitido foi favorável à tramitação do Decreto, sendo incluído na Ordem do Dia, ou seja, quando um projeto é incluído na pauta de votações do plenário e está pronto para ser discutido e votado pelos deputados. 

O projeto

De autoria da deputada Gleice Jane (PT), o Projeto do Decreto Legislativo pretende tornar as línguas indígenas faladas em Mato Grosso do Sul patrimônio cultural imaterial. 

Segundo a proposta da deputada, as línguas indígenas a serem incluídas no processo de tombamento são Guarani, Kaiowá, Terena, Kinikinau, Kadiwéu, Guató e Ofayé. O objetivo do tombamento dessas línguas como patrimônio cultural imaterial é a sua proteção e preservação. 

A deputada Gleice Jane justifica a inclusão das línguas mencionadas no projeto como “uma representação não apenas da expressão viva de saberes ancestrais, mas também como peças centrais para a continuidade das tradições, cosmovisões e conhecimentos desses povos”. 

A parlamentar acrescenta dizendo que, mesmo tendo a importância que têm, muitas dessas línguas estão em risco de desaparecimento, “com um número reduzido de falantes, como é o caso do Ofayé, que já possui uma quantidade crítica de pessoas que a utilizam fluentemente”. 

“A iniciativa de tombamento dessas línguas vem ao encontro das necessidades de preservação e valorização do patrimônio cultural imaterial dos povos indígenas, conforme os estudos realizados no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que destacam a importância do reconhecimento formal dessas línguas para garantir sua preservação e revitalização”, reforça Gleice Jane. 

Línguas dos povos indígenas

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), as línguas dos povos indígenas representam quase 75% de todas as que se estima existir, com mais de 5 mil tipos em mais de 70 países em seis continentes. 

Especialmente, a cultura sul-mato-grossense contempla uma multiplicidade cultural e destaca-se por ser berço da terceira maior população indígena do país.

Diante deste contexto, o Decreto Federal nº 6.861 de 2009 ordena a educação escolar indígena na forma de Territórios Etnoeducacionais. Os povos no Mato Grosso do Sul estão representados pelo Cone Sul (Guarani e Kaiowá) e Povos do Pantanal (Terena, Kinikinau, Kadiwéu, Atikum, Ofaié e Guató). 

