Frio extremo mata duas pessoas e continua até o fim da semana

Com agravamento do frio, Campo Grande reforçou ações para abrigar pessoas em situação de rua - gerson oliveira

Ontem, dois homens em situação de rua foram encontrados mortos, com suspeita de óbito em decorrência da longa exposição ao frio intenso, em Mato Grosso do Sul. Nas últimas horas, foram registrados recordes de baixa temperatura no Estado, mas o frio ainda deve se acentuar nas próximas semanas.

De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Mamedes Luiz Melo, a mínima desta quarta-feira foi de 7,2ºC, temperatura mais baixa deste ano e de junho, que no ano passado atingiu mínima de 8,3ºC.

“A máxima de hoje [quarta-feira] também continua baixa, foi de 8,9°C, é a máxima mais baixa deste ano e de junho do ano passado”, explica Melo.

O pesquisador ainda detalha que, nesta semana, a temperatura mínima permanecerá em 7ºC pela manhã e a máxima continuará baixa até sábado.

Já no fim de semana a temperatura começa a aumentar gradativamente, sem chuva e com sol. No domingo, a previsão é de 10°C, durante a manhã e à noite, e 20ºC no período da tarde.

“No decorrer da semana que vem, a máxima será de 28°C a 30°C, Campo Grande deve entrar no inverno com calor”, afirma.

HIPOTERMIA

O pneumologista, Ronaldo Perches Queiroz explica que a hipotermia é uma condição em que a temperatura corporal fica abaixo de 35ºC. Com a exposição prolongada ao frio intenso, o metabolismo fica mais lento e a circulação sanguínea fica mais escassa para os órgãos vitais, causando sintomas como arritmia cardíaca e convulsões, entre outros, podendo causar a morte.

“Há baixa do metabolismo e da circulação do sangue para órgãos vitais como coração e cérebro, o que pode levar a convulsões, infarto, AVC, arritmias e até o óbito por parada cardiorrespiratória”.

O médico detalha que a condição é agravada em pessoas com problemas de saúde anteriores ou com condições de vida insalubres, como indivíduos em situação de rua.

“As pessoas que já têm problemas de saúde são mais sensíveis e podem apresentar problemas mais graves com maior rapidez. A morte pode ocorrer em horas – veja que corpos são encontrados nas madrugadas ou nas manhãs de frio intenso”.

Para Queiroz, o problema de mortes por hipotermia pode ser evitado com a ampliação de programas de saúde pública que evitem que a população carente fique exposta a temperaturas mais baixas.

“Programas sociais para retirar as pessoas da rua, levar para abrigos, promover banhos quentes, fornecer repouso adequado, cobertas e alimentação, como sopas e caldos, que vão gradativamente devolvendo calor ao corpo. Infelizmente, casos raros muitas vezes têm de ser levados às UPAs [Unidades de Pronto Atendimento] por sua gravidade”.

Em razão da queda das temperaturas, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) de Campo Grande intensificou o serviço especializado em abordagem social.

De segunda-feira até a manhã de ontem, foram realizadas 53 abordagens a pessoas em situação de rua, com entrega de cobertores e 230 acolhimentos.

Segundo a SAS, as abordagens ocorrem principalmente na região central, em viadutos, praças e espaços públicos, locais onde as pessoas em situação de rua costumam se abrigar.

Durante a abordagem é oferecido acolhimento em abrigos. As pessoas que aceitam a oferta de serviços são encaminhadas para os locais. Para aqueles que não aceitam os serviços, são oferecidos cobertores para aquecimento e proteção contra o frio.

CASOS

Em Campo Grande, um homem identificado como Sidirlei Carvalho, de 57 anos, foi encontrado morto em frente a uma madeireira, no Jardim Monumento, por um funcionário que chegou para trabalhar por volta das 6h. De acordo com informações da Polícia Militar, equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem já estava morto.

Segundo a PM, a vítima não apresentava sinais de violência ou ferimentos e a principal suspeita é de hipotermia por exposição prolongada ao frio. O caso será investigado como morte a esclarecer.

O outro caso ocorreu em Ponta Porã, onde os termômetros chegaram a registrar 4,9°C, com sensação térmica de - 2,8°C.

Conforme informações, um homem ainda não identificado, conhecido como Brian, foi encontrado morto na linha internacional, próximo a uma empresa ao lado da rodovia MS-164.

Equipes da polícia e socorristas também foram ao local e, em levantamento preliminar, a principal suspeita é de hipotermia. (Colaborou Glaucea Vaccari)

SAIBA

Na Capital, os serviços da Rede de Assistência Social estão disponíveis nas duas Unidades de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (Uaifas), além da Casa de Passagem Resgate, que acolhe estrangeiros e migrantes, e a Casa de Apoio São Francisco.