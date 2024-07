Frio mal chegou e avanço das queimadas já despenca no Pantanal

Nos 65% do Pantanal que se encontra em Mato Grosso do Sul, atualmente há dois principais pontos de incêndios ativos, sendo que a frente fria mal chegou e já colaborou para reduzir os índices de área queimada, sendo uma aliada dos brigadistas e das aeronaves que combatem as chamas.

Conforme balanço recente da Operação Pantanal, as duas principais áreas ativas de incêndios são:

Norte de Corumbá (Paraguai Mirim)

Sudeste de Corumbá - Nhecolândia (próximo ao Rio Taquari)

Porém, a chegada dessa semana, que prevê dias mais frios aliados à chuva, já contribui para redução do índice de área queimada, como aponta painel do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia (Lasa da UFRJ).

Segundo dados do Lasa, a evolução diária de ontem (07) contabilizou um avanço de apenas 400 hectares de área queimada, índice esse que inclusive teve avanço recente após uma primeira queda brusca registrada.

Mais recente, o último pico de avanço registrado era do último dia 04, quando 15.075 hectares de área queimada foram anotados pelo Laboratório e, desde então, nota-se que o índice despencou.

Ainda no sábado (06), o Laboratório registrou um avanço de 7.325 hectares de evolução, sendo que ontem apenas 400 hectares foram anotados pelo Lasa.

Reprodução/Lasa-UFRJ

Chuva de cargueiro

Sendo que - com o frio que só deve se despedir no domingo (14) - há previsão de chuva para todas as regiões, inclusive Corumbá, a água mandada por São Pedro será reforço para o trabalho do cargueiro KC-390 Millennium, que já fez chover cerca de 200 mil litros em uma semana de trabalho no Pantanal.

Com capacidade para armazenar 12 mil litros de água por vez, estima-se que o cargueiro, que chegou ao bioma sul-mato-grossense ainda em 29 de junho, atuou aproximadamente três vezes ao dia até a última sexta-feira (05).

Informações de balanço da coordenação do Comando Conjunto Pantanal II, da Força Aérea Brasileira (FAB), apontam que em aproximadamente uma semana a aeronave já havia superado a marca de 200 mil litros d'água lançados em Corumbá.

Importante destacar que, além do cargueiro KC390 Millenium, atuam também na Operação Pantanal as seguintes aeronaves e veículos:

5 aeronaves "Air Tractor"

7 helicópteros

6 caminhões de combate a incêndio

3 lanchas e

40 caminhonetes

Por sua vez, as caminhonetes que cortam o Pantanal são equipadas com o chamado "kit pick-up", além das mochilas costais, equipamentos de proteção individual e sopradores.

Conforme o Governo do Estado, atualmente 92 bombeiros militares sul-mato-grossenses combatem aos incêndios no Pantanal, divididos da seguinte forma: 57 em equipes de combate em solo; 35 no Sistema de Comando de Incidentes e outros quatro no Grupamento de Operações Aéreas.

Há também o reforço de PMs do Governo do Estado; membros das três Forças Nacionas (Marinha, Exército e Aeronáutica), somados ao trabalho de 233 brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Assine o Correio do Estado