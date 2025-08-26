Frio não intimida e público lota arquibancadas para desfile de 26 de agosto

O frio de 13°C que Campo Grande registrou na manhã desta terça-feira (26) não intimidou os campo-grandenses, que lotaram as arquibancadas para desfile cívico-militar em comemoração aos 126 anos da Capital. O número oficial de pessoas presentes não foi divulgado, mas as além das arquibancadas lotadas, havia pessoas em pé acompanhando o tradicional evento.
O desfile começou pouco depois das 8h na Rua 13 de Maio e a expectativa da Prefeitura de Campo Grande era de que cerca de 30 mil pessoas comparecessem. No ano passado, o público foi de 20 mil.
A funcionária pública Rosana Cavassa participa dos desfiles desde pequena e, neste ano, levou a neta de 2 anos, pela primeira vez.
"A gente antigamente tinha aula de educação moral e cívica e todo desfile a gente assistia, eu sou de Corumbá e nossos pais sempre nos levavam e eu acostumei, e agora estou trazendo a minha neta pela primeira vez, é um gesto cívico a gente prestigiar as escolas e as Forças Armadas", disse.
Além disso, a sobrinha e afilhada de Rosana debutaram no desfile, pela Casa de Ensaio.
A empresária Diana de Souza acordou ainda mais cedo e participou da corrida do facho, que começou às 6h, e ficou para assistir a filha, que também desfilou. Ela elogiou a organização.
"Eu tinha mais [costume de assistir o desfile] quando era criança, minha mãe sempre trazia, então já assisti bastante, depois de adulta que eu dei uma parada, mas a gente sempre gostou de vir", contou.
A prefeita Adriane Lopes (PP) também esteve presente e afirmou que acredita que o público tenha sido recorde.
"As pessoas se prepararam para estar aqui, as famílias vieram, a gente percebe as arquibancadas lotadas nesta manhã para celebrar 126 anos, com essa festa linda, cheia de cidadania, de alegria e de emoção", disse a prefeita.
Adriane destacou ainda o calendário de eventos especial para o mês de agosto, com entregas de várias obras.
"É um balanço muito positivo, tendo em vista que num momento de crise do País, a gente avança fazendo entregas para a cidade, R$ 250 milhões em entregas, mas também lançando obras, que a gente pretende num curto espaço de tempo terminá-las e entregar para a população de Campo Grande", acrescentou.
O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), não compareceu ao desfile.
Desfile
O tradicional desfile cívico-militar teve a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado.
O trajeto do desfile começou no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro.
Os palanques oficiais para autoridades foram posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. O encerramento está previsto para às 11h30.
Passam pela rua escolas, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais.
Para garantir a segurança e a estrutura do evento, algumas ruas da região central foram interditadas, sendo elas:
- Av. Afonso Pena x Rui Barbosa
- Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso
- Rua Maracaju x Rui Barbosa
- Rua Dom Aquino x Rui Barbosa
- Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa
- Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
- Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
- Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho
- Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho
- Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho
- Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho