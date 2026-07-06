Câmeras registram acidente que matou motociclista após fuga em MS

Uma tentativa de fuga de uma abordagem policial terminou em morte na noite deste domingo (5), em Três Lagoas.
O motociclista Kauã Pereira da Silva, conhecido como “Kauan do Corte”, de 21 anos, morreu após perder o controle da motocicleta de alta cilindrada que conduzia e colidir violentamente contra um poste de iluminação pública na Avenida Ranulpho Marques Leal, trecho urbano da BR-262.
Segundo a Polícia Militar, equipes do Pelotão de Trânsito realizavam um ponto-base na Avenida Capitão Olynto Mancini, onde havia grande concentração de pessoas acompanhando a partida da Seleção Brasileira, quando avistaram o jovem pilotando a motocicleta sem capacete.
Os policiais deram ordem de parada, mas o motociclista desobedeceu e acelerou, iniciando uma fuga em alta velocidade.
Ainda conforme a corporação, a equipe iniciou acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros acionados, porém perdeu o motociclista de vista durante o percurso.
Pouco tempo depois, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e bateu contra um poste às margens da avenida Ranulpho Marques Leal, no sentido São Paulo.
Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento da colisão. De acordo com a Polícia Militar, quando o acidente aconteceu a viatura estava a aproximadamente 600 metros do local, sem contato visual direto com a motocicleta.
Testemunhas relataram que Kauã trafegava entre 180 km/h e 200 km/h instantes antes da batida, informação que será analisada durante a investigação.
Com a violência do impacto, a motocicleta, uma Triumph Tiger 900, ficou completamente destruída e chegou a se partir ao meio. A roda dianteira foi arremessada a vários metros de distância, evidenciando a intensidade da colisão.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas constataram a morte do motociclista.
A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia Científica, que realizaram os levantamentos necessários para esclarecer a dinâmica do acidente.
A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar todas as circunstâncias da ocorrência, incluindo a tentativa de abordagem, a fuga e as causas da perda de controle da motocicleta. Imagens de monitoramento e demais elementos periciais deverão integrar a investigação.
Assista ao vídeo do acidente que vitimou Kauã Pereira da Silva.