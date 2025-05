Fumaça branca aparece e anuncia que novo papa foi escolhido

mudança no tempo

Tempo muda e também há alerta para tempestades acompanhadas de raios e ventos fortes já a partir de sexta-feira

Fim de semana poderá ter frio e chuva em Mato Grosso do Sul Foto: Paulo Ribas / Arquivo

O tempo deve ter uma nova mudança a partir desta sexta-feira (8). O calorão e tempo seco dão lugar a chuvas e frio, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Segundo o órgão, para sexta-feira (9)a previsão indica sol e variação de nebulosidade, com temperaturas mais elevadas devido aos ventos de noroeste, que antecedem a chegada de uma nova frente fria.

Porém, durante a tarde podem ocorrer chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 km/h em algumas regiões do Estado.

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta amarelo para o risco de chuvas intensas, com vigência a partir das 16h de sexta e término no sábado (10). Conforme o alerta, há possibilidade de chuva entre 20 a 30 mm/h, com ventos intensos.

“Essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, o deslocamento de cavados em médios níveis irá favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul”, diz o Cemtec.

No sábado (10), o avanço da frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade também favorece a ocorrência de tempestades.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 15°C e máximas de 33°C no Estado. Em Campo Grande, a temperatura varia entre 18°C e 26°C, com possibilidade de rajadas de vento acima de 50 km/h.

Já no domingo (11), Dia das Mães, o tempo volta a ficar estável, com sol e variação e nebulosidade, devido a atuação do sistema de alta pressão pós-frontal que favorece o tempo mais seco.

Contudo, não se descartam pancadas de chuvas isoladas, com destaque para as regiões centro-norte e nordeste do estado.

As temperaturas, no entanto, caem, com mínima de 12°C e máxima de 30°C. O que indica que as noites e manhãs devem ser mais frias, enquanto a tarde pode fazer calor.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 26°C e 28°C.