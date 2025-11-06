Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Funcionárias são flagradas lavando garrafas em fábrica clandestina de bebidas alcoólicas

Durante vistoria na manhã desta quinta-feira (6), o estabelecimento localizado em Terenos não comprovou a origem do álcool e foi flagrado rotulando garrafas recicladas

Laura Brasil

06/11/2025 - 18h00
Durante ação em uma fábrica clandestina, a polícia flagrou quatro funcionárias lavando garrafas de bebidas recicladas e colocando nova rotulagem no local, que fica na Estrada Colônia Nova, em Terenos. O local foi interditado.

A ação ocorreu por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), com apoio de fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo informações dos fiscais do Mapa, a fábrica estava com a atividade de produção suspensa desde março de 2023, sendo proibida qualquer tipo de fabricação de bebidas no local.

No entanto, a equipe policial flagrou, além do proprietário, quatro funcionárias, e o local foi novamente interditado nesta quinta-feira (6).

Segundo informações da equipe que esteve no local, as funcionárias estavam lavando garrafas e colocando novos rótulos, como “Vodka Shirlof – 900 ml – sh – 36% vol.”.

Além disso, a fábrica apresentava vestígios de que estaria produzindo e envasando bebidas, já que foram encontrados vários rolos de rotulagem de produtos referentes às seguintes bebidas:

  • Vodka Shirlof;
  • Coquetel Alcoólico Shirlof Blueberry;
  • Gin Shirlof.

A equipe verificou que as garrafas eram lavadas apenas com detergente e estocadas sem condições adequadas de higiene, muitas delas já rotuladas.

O local não possui autorização para a fabricação de bebidas e também não conta com um técnico responsável pela produção. A origem do álcool utilizado na fabricação da bebida não foi comprovada.

Divulgação Polícia Civil

Apreensão

Durante a batida, foram apreendidas oito garrafas de bebidas prontas para consumo em cima do “forno”, uma máquina usada para embalar o fardo com seis unidades cada.

Segundo o informe da fiscalização, a produção anterior havia sido encaminhada para venda.

Por não possuir autorização e pelo descumprimento das práticas previstas em lei, assim como pela ausência de comprovação da origem do álcool utilizado, o responsável pela fábrica foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo, que prevê:

  • II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
  • IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

A pena prevista varia de dois a cinco anos de prisão.

Que pena, amor

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande

Em nota, a assessoria da banda afirmou que houve descumprimento de cláusulas contratuais

06/11/2025 17h47

Show do Raça Negra é cancelado em Campo Grande por quebra de contrato

Show do Raça Negra é cancelado em Campo Grande por quebra de contrato Divulgação

O show do grupo musical Raça Negra, que estava marcado para acontecer no dia 23 de novembro no Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande, foi cancelado nesta quinta-feira (6). 

A informação foi divulgada em nota oficial pela assessoria da banda. 

Segundo o informe, a decisão acontece devido ao descumprimento de cláusulas contratuais. 

A banda lamentou o ocorrido e reforçou o desejo de voltar a Campo Grande para reencontrar o público. 

Veja na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A banda Raça Negra, em respeito ao público e aos fãs, comunica o cancelamento do show que seria realizado no dia 23 de novembro, em Campo Grande/MS, devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratante. A banda lamenta o ocorrido e reafirma o desejo de retornar em breve a Campo Grande/MS para reencontrar seu público e seus fãs.

O evento teria a participação de outros artistas, como Vai Quem Quer, Juci Ibanez, Sandro Bacelar, Daran JR e Niny de Castro.

Ingressos

O valor dos ingresso eram variados: na Área VIP, a inteira custava R$ 200 e a meia-entrada, R$ 100. Lançado em outubro, ainda havia a opção VIP Solidária por R$ 105 a partir da doação de um brinquedo.

Já os bistrôs, com serviço open bar, as mesas de quatro lugares estavam no valor de R$ 1.600. Para quem escolheu o setor de mesas, também com open bar, os preços para oito lugares variavam conforme a localização. No Setor A, cada mesa custava R$ 4.600; no Setor B, R$ 4.300; e no Setor C, R$ 3.900. 

A organização responsável pelo evento, ABP Eventos e Prod. LTDA, afirmou que o cancelamento do show se deu por "quebra de contrato e desacordo comercial".

O devolvimento do valor dos ingressos a quem já comprou começará a partir do dia 14 de novembro nos próprios cartões e nas contas onde foram feitas as compras pelo PIX. 

Em caso de dúvidas, o telefone disponibilizado pela agência é o 67 99921-0099. 

Investigação

MPMS cobra Prefeitura por falta de vagas e negligência em serviços de acolhimento

O MP constatou que o Centro POP de Três Lagoas não possui estrutura acessível nem equipe suficiente para atender os necessitados do serviço

06/11/2025 17h00

MPMS cobra Prefeitura por falta de vagas e negligência em serviços de acolhimento

MPMS cobra Prefeitura por falta de vagas e negligência em serviços de acolhimento Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

A 4ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas. cidade a 327 quilômetros de Campo Grande, iniciou um procedimento para investigar a falta de vagas e irregularidades nos serviços de acolhimento institucional destinados a pessoas idosas, com deficiência e à população em situação de rua no município.

A investigação tem como fundamento relatórios do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) que apontaram situação de risco grave para idosos e pessoas com deficiência que não têm acesso a vagas em equipamentos adequados. 

Durante ação da assistente social vinculada ao Ministério Público do Estado (MPMS), foi verificado que o equipamento denominado Acolhimento POP de Três Lagoas vem sendo usado de forma irregular para abrigar diferentes públicos vulneráveis, como idosos, pessoas com deficiência, indivíduos com transtornos mentais, mulheres vítimas de violência doméstica e famílias desamparadas, sem critérios técnicos e sem estrutura apropriada para atender a esses perfis distintos. 

A Promotoria constatou que o Centro POP não possui estrutura acessível, que a equipe técnica é insuficiente e sem formação especializada para lidar com determinados perfis, como de idosos acamados, pessoas com transtornos mentais e vítimas de violência. 

Além disso, a administração de medicamentos estaria sendo feita por funcionária administrativa fora do horário de expediente, sem supervisão técnica adequada, o que representa risco à saúde dos acolhidos. 

Em Três Lagoas não há vagas disponíveis em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) nem em Residência Inclusiva ou Terapêutica, com diversos processos judiciais e procedimentos administrativos em andamento no MPMS para enfrentar o problema. 

O MPMS destaca que tanto a gestão municipal quanto a estadual vêm sendo reiteradamente instadas a tomar medidas concretas, a nível coletivo e individual, reconhecendo que o uso indevido do Acolhimento POP para públicos especiais compromete direitos fundamentais, expondo-os a riscos físicos, psicológicos e sociais, além de violar normativas como o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a Lei da Reforma Psiquiátrica. 

A gravidade da situação ficou mais evidente quando uma jovem com deficiência, identificada como Leidivanete Aparecida Cordeiro de Lima, de 27 anos, morreu no dia 3 deste mês. Ela aguardava uma vaga em Residência Inclusiva e havia sido identificada pela rede socioassistencial municipal como estando em uma situação de risco. 

A morte aconteceu depois de uma queda ao sair do banheiro,  sendo que o poder público municipal já tinha conhecimento de sua situação e havia sido acionado. De acordo com as investigações, ela caiu de forma repentina após um suposto mal súbito, com suspeitas de que ela tenha batido a cabeça com força, o que pode ter causado sua morte. 

O MPMS reafirma que continua cobrando as autoridades competentes e adotando as medidas legais necessárias para assegurar a proteção integral das pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco na responsabilização do poder público por causa da omissão na gestão dos serviços de acolhimento, previstos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Centro POP

Em Três Lagoas, a Administração Municipal, por meio da secretaria de Assistência Social (SMAS) possui dois locais para atendimento à pessoa em situação de rua, um é o Centro Pop e outro é o Acolhimento Pop.

O Centro Pop atende às pessoas que não querem ou não precisam de um local para dormir. O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira das 7h às 17h, e o local oferece café da manhã, almoço e lanche, além de disponibilizar local para higiene pessoal, lavanderia, e aos que necessitam: o auxílio com roupas, sapatos e cobertores.

Há também a solicitação de documentos pessoais, inclusão no Cadastro Único, busca e localização familiar e demais orientações sociais que os usuários do serviço necessitarem. Atualmente o Centro Pop atende em média 25 pessoas ao dia.

Enquanto o Acolhimento Pop o serviço oferece atendimento 24h, e o local está preparado para acolher a pessoa que precisa de uma moradia temporária. O acolhido recebe café da manhã, almoço e janta, um kit de higiene (com sabonete, creme dental, escova de dente, toalha de banho e roupa de cama).

Em média, essa pessoa fica no local por tempo definido pela equipe técnica da unidade, porém o tempo depende da necessidade de cada indivíduo.

Lá também há orientação para construção de currículo e encaminhamentos para agência de emprego, como também, auxilia as pessoas a buscar tratamento na rede pública de saúde. Outro serviço bem recorrente, são a emissão dos documentos pessoais.

A unidade possui capacidade de atender aproximadamente 50 pessoas, sendo elas dividida em ala feminina e masculina.

O Centro Pop e Acolhimento Pop ficam em prédios vizinhos, porém as execuções dos serviços são separadas e no momento está localizado na Rua Protázio Garcia Leal, 1026, Santa Terezinha.

