Funcionário público que furtava motocicletas é preso em Campo Grande

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) prendeu dois homens, identificados como A.B.S. e M.H.N.P., de 20 e 32 anos, suspeitos de serem integrantes de uma quadrilha criminosa especializada em furtos de motocicletas com atuação na região do Shopping Campo Grande.
Conforme apurado pelo Correio do Estado, um dos presos, M.H.N.P., é servidor público e atuava como chefe de manutenção do município. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (14), enquanto um dos homens tentava roubar uma moto nas imediações do Hospital da Unimed.
A equipe do 9° Batalhão, que participou da ação, interrompeu uma sequência de mais de 30 motos furtadas de julho até agora. Como existe a suspeita de que mais pessoas estejam envolvidas, ainda não é possível afirmar que todos os furtos foram realizados pela mesma dupla.
O preso de 24 anos possui mais de 70 passagens pela polícia, e o de 32 anos também tem a “capivara suja”, com 14 passagens, incluindo homicídio, tráfico de drogas e furto.
A dupla não tinha um modelo de moto específico: costumava levar os veículos mais fáceis de serem levados.
Prisão
A equipe recebeu um chamado sobre uma tentativa de roubo próximo ao hospital. Durante a ação, a vítima entrou em luta corporal com os suspeitos, que conseguiram fugir. A partir das informações, os policiais iniciaram diligências e avistaram a dupla entrando no Shopping Campo Grande.
Os militares realizaram acompanhamento tático e conseguiram fechar o cerco com o auxílio dos seguranças privados. A investigação continua para apurar se, além dos dois homens, mais criminosos fazem parte da quadrilha.
“A ação reforça o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com a segurança da população, demonstrando o trabalho preventivo e ostensivo da corporação na proteção dos cidadãos e no combate à criminalidade na capital”, diz a nota do 9° BPM.