Cidades

'NA ROTA DA CULTURA'

Fundação libera R$2 milhões em recursos federais para 'circular circo' por MS

Termo de colaboração firmado com Associação Flor e Espinho usa recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) para levar 50 atrações até 40 municípios

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

04/02/2026 - 09h48
Nesta semana a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou o extrato do termo de colaboração com a Associação Flor e Espinho, liberando dois milhões de reais em recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) para circular atrações como números de circo e artes cênicas em geral para municípios no interior do Estado. 

Conforme o documento, publicado ontem no Diário Oficial Eletrônico (DOE) de Mato Grosso do SuL, com assinatura que data de 28 de janeiro, o repasse financeiro apoia o Projeto Circula MS na rota da cultura, que deve levar 50 atrações sócio culturais por 40 municípios, com uma vigência prevista para ser executado até 19 de agosto de 2026. 

Reprodução/DOE-MS

O anúncio dessa selecionada, cabe destacar, foi feito ainda em 11 de novembro do ano passado, com a comissão julgadora avaliando outras três propostas, além da Flor e Espinho, que foram submetidas na Plataforma Prosas, sendo: Associação de Catireiros de Camapuã; Instituto Crescer para a Cidadania e Cecília Rivière. 

Importante reforçar que, nessa intenção da Associação Flor e Espinho, presidida por Anderson Carlos de Lima, de levar um palco itinerante para o interior do Mato Grosso do Sul, são priorizados aqueles municípios que apresentam um menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

PNAB

Diferente da chamada "Lei Paulo Gustavo" - da qual Mato Grosso do Sul precisou devolver milhões aos cofres da União após fim do prazo de execução -, a Política Nacional Aldir Blanc foi instituída por lei que data de seis de julho de 2022. 

Porém, cabe apontar que essa iniciativa do Governo Federal, gerida pelo Ministério da Cultura, só começou a ser executada, de fato, com o fim de 2023.

Através da chamada PNAB, a União destinará anualmente R$ 3 milhões para os entes federativos pelos próximos quatro anos e meio. 

 

CRIME AMBIENTAL

DECAT fecha carvoaria clandestina em Campo Grande

Policiais receberam denúncias de irregularidade no Núcleo Industrial e fecharam as portas de empresa poluidora

04/02/2026 10h08

Divulgação

Na última terça-feira (03), a Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT) junto a Polícia Militar Ambiental localizaram uma carvoaria clandestina e fechou as portas do serviço irregular que acontecia no local.

A ação aconteceu ontem após os agentes receberem a denúncia de que uma empresa era potencial poluidora na divisa de Campo Grande para a saída para o município de Terenos, na região do Núcleo Industrial.

Depois de se deslocarem até o local, na Rua Barra do Bugre, o gerente da empresa atendeu aos policiais e foi questionado a respeito das documentações que legalizam a permanência da carvoaria.

O gerente então justificou que devido a instalação recente as documentações necessárias estavam em posse do contador e seriam apresentadas em breve. 

Apesar da justificativa, ao consultar a legislação os agentes descobriram que o município veda esse tipo de indústria na região. Com isso, a Polícia Ambiental foi requisitada para a lavratura das multas e demais sanções administrativas para o gerente, de 38 anos, e para o proprietário, de 44 anos.

Seguindo a lei, ambos foram arbitrados com três salários mínimos de fiança (R$ 4.863,00).

*Saiba

A produção de carvão, e existência de carvoarias, sem autorização ambiental é crime, que resulta no fechamento, ou em outros casos detenção de até um ano. O uso de madeira de mata nativa - madeira de lei - para fazer carvão sem plano de manejo, ou até carvão sem licença, nota fiscal ou fonte ilegal também são crimes.

TEMPORAL

Corguinho decreta situação de emergência após 315 milímetros de chuva

Chuva deixou famílias ilhadas, estragos em estradas vicinais e transbordamento do Rio Aquidauana

04/02/2026 09h20

Rio Aquidauana transbordou e atingiu pier de Balneário Barrinha

Rio Aquidauana transbordou e atingiu pier de Balneário Barrinha DIVULGAÇÃO/WhatsApp

Corguinho, município localizado a 95 quilômetros de Campo Grande, vai decretar situação de emergência, nesta quarta-feira (4), devido às chuvas intensas que atingem o município. O decreto será publicado nas próximas horas no Dário Oficial de Corguinho. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Temo e do Clima (Cemtec-MS), 315,2 milímetros foram registrados, nas últimas 72 horas, entre domingo (1°) e quarta-feira (4), no município.

Isto significa que já choveu 63% a mais do que é esperado para o mês.

A chuva causou diversos estragos, como:

  • Famílias ilhadas
  • Isolamento de comunidades rurais
  • Tráfego comprometido
  • Áreas temporariamente sem acesso
  • Danos em estradas vicinais e cabeceiras de pontes
  • Transbordamento do Rio Aquidauana

De acordo com a Defesa Civil de Corguinho, os locais mais afetados até o momento são:

  • Fazenda Independência
  • Indaiá
  • Assentamento Liberdade Camponesa
  • Córrego da Areia
  • Jeromão
  • Lageado
  • Taboco

O Rio Aquidauana e Córrego Barrinha estão transbordando e atingindo o quintal de chácaras, residências e decks de balneários.

Crédito dos vídeos: Divulgação/WhatsApp

Equipe da Defesa Civil realizam vistorias, sinalizam pontos críticos e levantam dados a respeito dos estragos causados pelo temporal.

"A Defesa Civil orienta a população para que evite deslocamentos desnecessários pelas áreas rurais, redobre a atenção ao transitar pelas estradas e não tente atravessar locais alagados ou pontes que apresentem avarias, preservando a segurança de todos", informou o órgão por meio de nota.

OUTROS MUNICÍPIOS 

Além de Corguinho (MS), a chuva atingiu vários municípios de Mato Grosso do Sul, sendo que a região central do Estado foi a mais afetada.

São Gabriel do Oeste (294,4 mm), Coxim (198 mm), Campo Grande (174 mm), Camapuã (166 mm), Bandeirantes (147 mm) e Rochedo (146 mm) são alguns dos municípios com maiores acumulados, segundo o Cemtec.

Rio Aquidauana transbordou e atingiu pier de Balneário Barrinha
Rio Aquidauana transbordou e atingiu pier de Balneário BarrinhaMapa Inmet

O sol não 'deu a caras' pelo terceiro dia seguido em Campo Grande. O tempo está nublado, instável, úmido e chuvoso desde domingo (1°) na Capital.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo e laranja de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul. Isto significa que pode ocorrer chuva entre 20-30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos intensos 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

