Com investimento de R$ 6,3 milhões, Fundect abre 750 bolsas científicas

Com investimento de R$ 6,3 milhões, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) divulgou nesta sexta-feira (6) o edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC-Fundect) 2025.

Ao todo serão 750 bolsas ofertadas — um aumento de 25% em relação ao ano anterior, quando foram concedidas 600 bolsas. Ambas com duração de 12 meses e valor mensal de R$ 700, pagos com recursos do Governo do Estado.

As propostas devem ser submetidas por coordenadores institucionais das Instituições de Ensino Superior (IES) associadas ao Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS), por meio da plataforma SIGFUNDECT, até as 17h do dia 13 de junho.

A seleção dos bolsistas será realizada internamente por cada instituição. Os estudantes deverão ser indicados no sistema entre 23 de junho e 5 de setembro. A vigência das bolsas começa em 1º de setembro.

Requisitos

Para participar, o coordenador deve possuir vínculo com a instituição, estar cadastrado na plataforma SIGFUNDECT, preencher o formulário eletrônico, anexar a documentação exigida – incluindo o edital interno da IES e declaração de anuência – e submeter a proposta dentro do prazo.

Os estudantes interessados em receber a bolsa devem estar regularmente matriculados em cursos de graduação das instituições habilitadas, ter currículo atualizado na Plataforma Lattes, cadastro completo no SIGFUNDECT e não acumular bolsa de outra agência pública de fomento. A documentação individual deve ser enviada até 12 de setembro.

Confira a distribuição completa:

Instituição Sigla Quantidade de bolsas Universidade Católica Dom Bosco UCDB 111 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MS IFMS 32 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul UEMS 108 Universidade Anhanguera – Uniderp UNIDERP 19 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS 312 Universidade Federal da Grande Dourados UFGD 168

Veja o edital abaixo:

