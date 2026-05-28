Funsat disponibiliza mais de 1.400 oportunidades de emprego na Capital

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Para quem procura emprego na Capital Morena, a Fundação Social do Trabalho, a Funsat, está ofertando nesta quinta-feira (28), 1.453 vagas de empregos, disponibilizadas por 144 empresas de Campo Grande.

Para estar apto para concorrer às vagas o candidato precisa estar com cadastro no Sine (Sistema Nacional do Emprego) atualizado.

O painel de vagas conta com uma alta gama de oportunidades, dispostas em diferentes áreas do conhecimento, dentre elas, algumas funções ganham destaque como ajudante de eletricista, assistente de contabilidade, assistente de vendas, barman, captador de recursos, eletricista de manutenção industrial, encarregado de manutenção e estoquista.

Já em quesito de quantidade de vagas abertas o destaque vai para os operadores de caixas, que contam com 348 anúncios. Outra função que tem relevância no número é auxiliar de limpeza, que tem à disposição 209 vagas.

Para quem busca o primeiro emprego ou a realocação no mercado de trabalho, não precisa se desesperar, pois cerca de 70% das vagas não exigem experiência prévia na função, concebendo que o trabalhador realize o treinamento remunerado dentro da empresa.

O público PCD (Pessoas com Deficiência), a Funsat disponibilizou cerca de 55 vagas exclusivas, para ampliar a oportunidade no mercado de trabalho.

E as vagas estão distribuídas da seguinte forma, o destaque vai para auxiliar de confecção, que ocupa maior parte das oportunidades com 50 vagas, na sequência vem empacotador à mão e repositor de mercadoria, com duas vagas.

E fechando o quadro tem auxiliar de limpeza, com uma vaga disponível.

Para fechar o mês do trabalhador, nesta sexta-feira (29), a Capital vai contar com uma ação do Emprega CG que acontecerá no CRAS do Parque do Sol, localizado na Rua Maria Del Horno Samper, 247, o atendimento ocorrerá das 8h às 12h.

A entrevistas do Emprega CG serão feitas pela Engetal Engenharia, que busca ocupar as 51 vagas disponíveis nas seguintes funções, pintor de obras (8), encanador (3), armador de ferro (4), almoxarife (1), pedreiro (15) e ajudante de obras (20).

Quanto ao atendimento da Funsat ele ocorre em dois pontos, na sede da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O horário de funcionamento é das 7h às 13h.

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