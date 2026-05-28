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Funsat disponibiliza mais de 1.400 oportunidades de emprego na Capital

A ação conta a colaboração de 144 empresas de Campo Grande, que ofertam vagas para 121 funções diferentes

João Pedro Zequini

28/05/2026 - 09h25
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Para quem procura emprego na Capital Morena, a Fundação Social do Trabalho, a Funsat, está ofertando nesta quinta-feira (28), 1.453 vagas de empregos, disponibilizadas por 144 empresas de Campo Grande. 

Para estar apto para concorrer às vagas o candidato precisa estar com cadastro no Sine (Sistema Nacional do Emprego) atualizado. 

O painel de vagas conta com uma alta gama de oportunidades, dispostas em diferentes áreas do conhecimento, dentre elas, algumas funções ganham destaque como ajudante de eletricista, assistente de contabilidade, assistente de vendas, barman, captador de recursos, eletricista de manutenção industrial, encarregado de manutenção e estoquista.

Já em quesito de quantidade de vagas abertas o destaque vai para os operadores de caixas, que contam com 348 anúncios. Outra função que tem relevância no número é auxiliar de limpeza, que tem à disposição 209 vagas. 

Para quem busca o primeiro emprego ou a realocação no mercado de trabalho, não precisa se desesperar, pois cerca de 70% das vagas não exigem experiência prévia na função, concebendo que o  trabalhador realize o treinamento remunerado dentro da empresa. 

O público PCD (Pessoas com Deficiência), a Funsat disponibilizou cerca de 55 vagas exclusivas, para ampliar a oportunidade no mercado de trabalho. 

E as vagas estão distribuídas da seguinte forma, o destaque vai para auxiliar de confecção, que ocupa maior parte das oportunidades com 50 vagas, na sequência vem empacotador à mão e repositor de mercadoria, com duas vagas. 

E fechando o quadro tem auxiliar de limpeza, com uma vaga disponível. 

Para fechar o mês do trabalhador, nesta sexta-feira (29), a Capital vai contar com uma ação do Emprega CG que acontecerá no CRAS do Parque do Sol, localizado na Rua Maria Del Horno Samper, 247, o atendimento ocorrerá das 8h às 12h. 

A entrevistas do Emprega CG serão feitas pela Engetal Engenharia, que busca ocupar as 51 vagas disponíveis nas seguintes funções, pintor de obras (8), encanador (3), armador de ferro (4), almoxarife (1), pedreiro (15) e ajudante de obras (20).

Quanto ao atendimento da Funsat ele ocorre em dois pontos, na sede da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O horário de funcionamento é das 7h às 13h.

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OPORTUNIDADE

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 152 funcionários da saúde

As contratações são temporárias, com duração de 1 ano, o salário pode chegar a R$ 3.678 e tem 40 horas semanais

28/05/2026 11h00

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Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde Marcelo Victor/Correio do Estado

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A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Administração e Inovação (Semadi) e de Saúde (Sesau), abre nesta sexta-feira (29) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da saúde.

Ao todo, serão ofertadas 152 vagas para os cargos de enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem para atuação no Samu. 

O edital foi publicado em edição extra do Diogrande nº 8.335, dessa terça-feira (27), e prevê contratação temporária pelo período de 12 meses, com seleção realizada exclusivamente por prova de títulos (análise curricular), de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 29 de maio a 1º de junho de 2026, até às 18h do último dia, pelo site da Prefeitura. 

O edital informa que os profissionais selecionados para as funções de enfermeiro e técnico de enfermagem poderão receber complementação remuneratória destinada ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, mediante a utilização dos recursos da Assistência Financeira Complementar.

Serão R$ 639,81 de complementação para a função de enfermeiro e R$ 1.173,64 para técnico de enfermagem.

O pagamento da complementação ficará condicionado ao repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) pela União ao Município.

A complementação poderá ser suspensa, alterada ou cessada a qualquer tempo, em razão da interrupção dos repasses financeiros pela União, da alteração da legislação aplicável ou do desligamento do profissional. 

Distribuição de vagas

O processo seletivo serve para recompor os espaços deixados após aposentadorias, exonerações, licenças e outros afastamentos legais, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados à população. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

  • 46 vagas para enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração bruta mensal de R$ 3.678,37;
  • 10 vagas para fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00;
  • 71 vagas para técnico de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.849,09;
  • 25 vagas para técnico de enfermagem (Samu), em escala 12×36, com remuneração de R$ 1.849,09.

Entre os requisitos exigidos estão formação compatível com a função pretendida e registro ativo nos respectivos conselhos profissionais. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.

Etapas 

  • Inscrição online gratuita
  • Divulgação da relação preliminar de inscritos 
  • Período de recursos
  • Prova de títulos 
  • Divulgação do resultado preliminar
  • Novo prazo recursal
  • Homologação do resultado final
  • Contratação.

Todas as publicações e comunicados oficiais referentes ao processo seletivo serão divulgados exclusivamente no Diogrande, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo.

Mais informações podem ser conferidas no edital.

Terenos

Homem é condenado por estupro de vulnerável contra adolescente com TEA

O caso aconteceu em 2019, em uma fazenda na zona rural de Terenos

28/05/2026 10h45

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O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido Reprodução

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A Primeira Promotoria de Justiça de Terenos, atuou no caso que resultou na condenação de um homem, que estava sendo julgado por estupro de vulnerável, cometido contra um menino de 12 anos, em uma fazenda do municipio. 

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda localizada na área rural do município de Terenos. 

De acordo com o relato da vítima, que tinha 12 anos na época que o caso aconteceu, ele estava no galpão da fazenda mexendo no celular quando o réu, que era funcionário da fazenda, aproximou-se e o agarrou o menino, dando-lhe um beijo, forçado na boca e proferindo uma expressão de conotação sexual. 

Após o acontecimento, o adolescente foi imediatamente relatar o ocorrido para sua mãe. Em depoimento, a vítima informou já ter sido chamado pelo criminoso para ir ao galpão em outras oportunidades. 

Por sua vez, a mão da vítima relatou que ele apresentou mudança no comportamento após o episódio, ela ainda destacou o filho é portador do Transtorno Espectro Autista (TEA)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), acatou as acusações e condenou o réu por estupro de vulnerável, sustentando a palavra da vítima, para comprovação dos fatos. 

O réu foi condenado à 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

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