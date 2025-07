Fux diverge, mas Primeira Turma confirma tornozeleira para Bolsonaro

LONGA ESPERA

Projeto prevê investimento de R$ 51,2 milhões em contorno rodoviário de 7,6 quilômetros na principal cidade turística de MS

Estimativa do Governo do Estado é de que mais de 500 caminhões passem diariamente pela região central de Bonito

Reivindicada há pelo menos uma década, a retirada do tráfego pesado da região central da cidade turística de Bonito terá de esperar mais um pouco. Isso porque fracassou a licitação para construção do anel viário de 7,6 quilômetros realizada pelo Governo do Estado, que agora terá de recomeçar os trâmites.

A divulgação do vencedor da disputa estava prevista para esta segunda-feira, conforme cronograma da Agesul. Porém, nesta terça-feira a agência divulgou no diário oficial que a disputa fracassou.

Seis empresas, sendo uma de Mato Grosso, duas de Goiás e três de Minas Gerais, chegaram a manifestar interesse em executar a obra, que teve o valor máximo estipulado em R$ 52.185.390,58. Mas uma delas, Cimcop Engenharia e Construções, não chegou a ser habilitada.

Entre as que apresentaram interesse estava a Construtora Caiapó, uma das maiores empreiteiras de Goiás e que está à frente de grandes obras em Mato Grosso do Sul, como a pavimentação da BR-419 e da construção da alça de acesso à ponte do Rio Paraguai, em Porto Murtinho, entre outros projetos no Estado. A obra de acesso à ponte foi licitada por R$ 472 milhões.

A empreiteira também integra o consórcio liderado pela XP Investimentos e segue na disputa pela concessão dos 870 quilômetros da chamada Rota da Celulose. No leilão do dia 8 de maio, o consórcio ficou em segundo lugar, mas entrou com recurso administrativo para desbancar o vencedor. O Governo do Estado ainda não definiu se acata ou não este recurso.

Além da Caiapó, também seguiam na disputaas construtoras Agrimat Engenharia (MT)), São Cristóvão (GO), Mobicon (GO) e Pavotec Pavimentação (MG).

Nesta terça-feira, porém, a Agesul informou que "a licitação foi considerada fracassada, pois nenhuma das empresas participantes atendeu aos critérios de habilitação exigidos no edital. O processo está, neste momento, sob análise do setor técnico, que realiza os ajustes necessários. A obra será relicitada assim que as revisões forem concluídas, seguindo os trâmites legais e administrativos previstos".

Diariamente passam pela região central de Bonito em torno de 500 caminhões procedentes da região de Jardim e com destino a cidades como Bodoquena e Miranda. E por conta disso a construção do anel viário de Bonito está sendo reivindicada pela prefeitura de Bonito desde 2015.

Projeto do contorno rodoviário está concluído há mais de três anos, mas segue somente no papel

Em 2022 foi aprovado o novo traçado da rodovia, contornando a cidade pela região sul e passando por uma área ocupada irregularmente por cerca de 60 famílias, que terão de ser realocadas.

Conforme o projeto original, obra prevê ampliação e implantação de rotatórias, pista dupla com redutores de velocidade, passarelas de pedestre, ciclovia e passagem de fauna e gado (em trechos que passam por propriedades rurais). Também será construído um túnel sobre a Estrada Boiadeira, antigo corredor de boiada e considerada patrimônio cultural municipal.

Em 2022, durante audiência do Governo Presente em Bonito, o então governador, Reinaldo Azambuja, prometeu que a licitação para a construção seria feita ainda no primeiro semestre daquele ano e que seriam destinados R$ 27 milhões no projeto, que agora, três anos depois, vai consumir quase o dobro.

Naquela época, o Governo do Estado divulgou que as 60 famílias beneficiadas seriam transferidas para uma área nobre, ao lado do Bairro Rio Branco, dotada de asfalto, energia elétrica e água encanada. Informou, ainda que as obras seria executadas pelo município, que também doou a área, com investimento total de R$ 4,9 milhões.

TURISMO EM ALTA

Conforme o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), município recebeu 142.854 turistas no primeiro semestre de 2025. Foi o melhor desempenho em dez anos e 7,43% acima do mesmo período de 2024.

Estima-se que, do total de visitantes que estiveram em Bonito e região em junho de 2025, 15,3 mil desembarcaram no aeroporto local..

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 437.447 visitas no primeiro semestre deste ano, crescimento de 4,9% em comparação ao mesmo período de 2024, que teve 417.065 visitações. A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 33% no mês de junho.