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INVESTIGAÇÃO

Fuzil usado para matar PM na fronteira é arma de ações de contraterrorismo nos EUA

Armamento é de origem alemã e usado geralmente por tropa de elite dos Estados Unidos em missões de contraterrorismo

Rodolfo César, de Corumbá

06/07/2026 - 08h00
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O atentado praticado por três criminosos em Ladário, no dia 30 de junho, envolveu o uso de armamento pesado que não é vendido normalmente no Brasil. Nesse ataque, o policial militar Marcelo Pimenta, de 32 anos, acabou falecendo, ao tentar barrar a fuga dos suspeitos durante ronda de equipe do Grupamento Especializado Tático em Apoio Motociclístico (Getam).

O fuzil utilizado pelos investigados e encontrado pela Polícia Militar é de origem alemã, usado por tropa de elite considerada para missões secretas dos Estados Unidos, a Força Delta, que atua em missões de contraterrorismo, resgate de reféns e captura de alvos.

Conforme a Polícia Militar, por ser um armamento de uso restrito e de alto poder de precisão, a apreensão desse fuzil é uma medida importante para combater o crime organizado.

Conforme as apurações, foi identificado que os envolvidos no ataque têm ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e dispararam os tiros em Ladário em um cenário de disputa entre pessoas com ligação com a facção.

“É um armamento de uso restrito. Por conta disso, a gente redobra a atenção nas abordagens, para que isso seja feito com o máximo de segurança possível. A polícia realiza um treinamento contínuo para justamente ter condições de realizar o enfrentamento diante desse aumento do poder de fogo da criminalidade”, afirmou o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar de Corumbá, tenente-coronel Samuel Castilho.

Esse tipo de armamento encontrado em Corumbá depois da morte do soldado da PM Marcelo Pimenta é utilizado não só nos Estados Unidos.

O fuzil HK417 é um armamento direcionado para uso do Exército da Alemanha, pela unidade secreta do Exército do Reino Unido e pelo Comando de Operações Especiais da França.

No Brasil, unidades de elite da Polícia Federal também usam essa arma, e existem ao menos 200 delas destinadas para operações especiais. Além disso, nesse caso registrado na fronteira, houve a identificação de que o crime organizado também utiliza o armamento.

O fuzil HK417 não é o único tipo de armamento que o grupo de três homens usou para fazer o ataque a um alvo no município de Ladário.

Também foram apreendidos uma carabina M4 calibre 556 com dois carregadores – que pode ser encontrada disponível para a venda para Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) –, um revólver calibre 38, duas pistolas 9 mm, bem como 17 munições calibre 762, 4 munições 38, 10 munições 357, 39 munições 5.56 e outras 35 munições 9 mm.

Também foram apreendidos dois distintivos e quase um quilo de haxixe.

Todo esse material bélico foi localizado por conta de operação montada com mais de 100 policiais. Ela foi desencadeada na noite do dia 30 de junho, depois que o trio realizou o ataque a uma casa em Ladário e tentou fugir.

Todo esse armamento estava escondido dentro de sacos, nos fundos de uma casa que fica na Rua Joaquim Murtinho.

Os itens apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Corumbá, que enviou o material para passar por perícia técnica. O trabalho investigativo envolve tentar localizar a origem dos armamentos. 

APURAÇÕES

No trabalho de rondas e investigação, as forças de segurança identificaram Everton da Silva Viana, de 40 anos, e Rubens Zilio Neto, que tiveram envolvimento direto no atentado. Um terceiro suspeito ainda não foi identificado, mas há averiguações para tentar obter informações sobre ele.

Depois que dois suspeitos foram presos para averiguação, Everton chegou a apontar alguns possíveis locais onde as armas estariam escondidas, mas nas rondas não houve a localização do armamento.

Em uma dessas vistorias, em região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, a Polícia Militar informou que Everton tentou furtar a arma de um PM e houve luta corporal. Por conta da reação, ele acabou alvejado e morreu após ter sido levado ao pronto-socorro de Corumbá, ainda no dia 30 de junho.

Rubens Zilio Neto permanece preso, e a Justiça estadual converteu o flagrante em prisão preventiva. Além disso, ele tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Goiás.

Outra pessoa presa nessa operação foi Kalissa das Neves Guadalupe, de 33 anos, que era namorada de Everton da Silva Viana. Todo o armamento localizado pela Polícia Militar estava escondido nos fundos da casa dela. O flagrante contra ela também foi convertido em prisão preventiva durante audiência de custódia.

A Polícia Civil de Corumbá está com inquérito aberto para investigar o caso.

Os crimes relacionados à ocorrência são de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, homicídio simples na forma tentada, tráfico de drogas, integração em organização criminosa e homicídio qualificado, em razão da morte do soldado Marcelo Pimenta da Silva.

CENÁRIO DE GUERRA

Morre em confronto com o Choque 4° suspeito por morte de PM

O município fronteiriço de Corumbá vive um cenário de guerra nos últimos dias, após a morte do policial militar Marcelo Pimenta

06/07/2026 09h10

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Marlon foi atingido durante o confronto. Ele ainda foi socorrido com vida e encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

Marlon foi atingido durante o confronto. Ele ainda foi socorrido com vida e encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Reprodução/BPChoque

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Na madrugada desta segunda-feira (6), um homem identifcado como Marlon de Souza Silva, de 42 anos, morreu após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, durante a Operação Jovem Guerreiro, na BR-262, nas proximidades do km 760, no município de Corumbá.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, equipes do Choque realizavam um bloqueio policial na rodovia quando visualizaram um veículo Renault Duster de cor preta. O condutor reduziu a velocidade após a sinalização dos militares, porém acelerou ao se aproximar da barreira, iniciando uma tentativa de fuga.

Após percorrer alguns quilômetros, o motorista parou o veículo no acostamento, desembarcou e correu para dentro da mata, às margens da rodovia. De acordo com os militares, mesmo após receber ordem de parada, o indivíduo disparou contra os policiais, que revidaram à agressão.

Marlon foi atingido durante o confronto. Ele ainda foi socorrido com vida e encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, contendo duas munições deflagradas, três picotadas e uma intacta, além de um fuzil Taurus T4 com carregador municiado com cinco cartuchos. No interior do veículo também foi localizada uma mochila contendo 3,245 quilos de maconha.

O veículo, a droga e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do suspeito foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Já o armamento apreendido ficou sob responsabilidade da Polícia Judiciária Militar, que acompanhará os procedimentos legais.

A Operação Policial Jovem Guerreiro tem como foco o enfrentamento às organizações criminosas. Esta é a quinta morte em intervenção policial registrada em Corumbá desde a intensificação das operações após o assassinato do soldado Marcelo Pimenta da Silva, morto em serviço durante uma ação criminosa na cidade.

Mortes

Em Corumbá, dois bolivianos, identificados como Luis David Justiano Flores, de 29 anos, e Alixberto Vasquez Corrales, vulgo “Coiote”, de 32 anos, morreram após entrarem em confronto com o Batalhão de Choque.

Durante a Operação Jovem Guerreiro, equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque, em apoio ao 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), receberam denúncia anônima informando que criminosos estariam transportando significativa quantidade de entorpecentes para Campo Grande, utilizando um veículo sedan prata, semelhante a um Toyota Corolla, com placa boliviana PSA-4649.

Após intensificação do patrulhamento, o veículo foi localizado. Durante a tentativa de abordagem, mesmo após ordem legal de parada e acionamento dos dispositivos luminosos e sonoros da viatura, os dois ocupantes desembarcaram do veículo e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares.

Diante da injusta agressão, a equipe reagiu para cessá-la, sendo ambos os autores alvejados. Cessada a agressão, as armas de fogo foram retiradas de seu alcance e os dois autores imediatamente socorridos pela própria equipe ao Hospital Municipal de Corumbá/MS, onde evoluíram a óbito durante o atendimento médico.

A equipe ROTAC 10 permaneceu no local, realizando o isolamento e a preservação da cena. Posteriormente, foram adotadas todas as providências legais e administrativas pertinentes, com o acionamento da Polícia Judiciária Militar e da perícia oficial, comunicação ao Comando do Batalhão de Polícia Militar de Choque e preservação do local e dos vestígios para a regular apuração dos fatos.

Antes desses, Rubens Zilio Neto, de 35 anos, suposto membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) que havia sido preso pelo envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar, Marcelo Pimenta da Silva, também havia sido morto enquanto era transferido para o presídio de Campo Grande na tarde do último sábado (4).

Segundo as informações do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), quando o comboio policial parou em um posto de combustível para realizar a troca de um pneu de uma das viaturas, foi surpreendido por tiros de arma de fogo de grosso calibre vindos de uma área de mata. 

Rubens havia sido levado pela escolta ao banheiro, foi atingido e não resistiu ao ferimento, morrendo no local. Nenhum policial ficou ferido. O boletim de ocorrência não detalha onde o custodiado foi atingido nem se o projétil foi recolhido. 
**(Colaboraram: Karina Varjão e Naiara Camargo)
 

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JUSTIÇA

Homem é preso por violência doméstica e psicológica em Corumbá

A 2ª Câmara Criminal do TJMS reconheceu a gravidade concreta das condutas e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública

06/07/2026 08h45

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Ministério Público de Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá

Ministério Público de Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá Divulgação: MPMS

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A Justiça acolheu um recurso do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), reformou o entendimento da primeira instância e decretou a prisão preventiva de um homem investigado por infrações penais contra uma mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

A promotora de justiça Bárbara Bittencourt de Freitas destaca que o caso envolve a apuração de condutas de ameaça, vias de fato e violência psicológica contra a mulher, cometidas em razão do gênero feminino e por indivíduo que já possuía outros antecedente criminais no contexto da violência doméstica, além de pedidos de medidas protetivas anteriores deferidos em seu desfavor.  

Diante da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, o MPMS requeriu a segregação cautelar do agressor, medida que foi inicialmente negada em primeira instância, motivando o recurso ao Tribunal de Justiça. 

Ao analisar o recurso do órgão ministerial, a 2ª Câmara Criminal do TJMS, sob a relatoria do desembargador Carlos Eduardo Contar, deu provimento integral ao pedido.

Os magistrados destacaram que as peculiaridades do caso evidenciam a gravidade concreta das condutas atribuídas ao acusado.

Segundo o entendimento unânime do colegiado, o histórico e a natureza das agressões e das pressões psicológicas exercidas em ambiente doméstico tornam a medida extrema estritamente necessária para fins de garantia da ordem pública e de proteção da ofendida.

Com a decisão, o mandado de prisão preventiva deverá ser expedido em desfavor do recorrido. 

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