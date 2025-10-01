Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Investigação | gaeco

Mais uma prefeitura de MS vira alvo de operação do Gaeco

Depois dos esquemas de corrupção em Terenos e Sidrolândia, agora as suspeitas recaem sobre a administração de Miranda

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

01/10/2025 - 10h11
Depois de operações recentes que revelaram esquemas de corrupção nas prefeituras de Sidrolândia e Terenos, nesta quarta-feira policiais militares e promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de Mato Grosso do Sul) foram às ruas em busca de provas que envolvem supostas fraudes em Miranda. 

Além de fazerem buscas em Miranda, policiais e integrantes do MPMS estão nas ruas de Campo Grande e de Sidrolândia na manhã desta quarta-feira (01) em busca de provas que supostamente devem comprovar fraudes em licitações públicas.

O comando do Ministério Público ainda não se manifestou oficialmente sobre a operação, mas integrantes da operação que estão nas ruas informaram que a ação seria para tentar desmantelar um esquema de fraudes na aquisição de equipamentos de informática envolvendo órgão público municipal de Miranda, sem entrar em detalhes sobre as supostas fraudes.

Em Campo Grande, promotores e policiais estão desde o começo da manhã na loja Zornimat, na Avenida Afonso Pena, recolhendo documentos e computadores. O advogado Nilton Júnior, que acompanha  o cumprimento dos mandados de apreensão, informou que a empresa não participa de nenhuma licitação pública e que não teve acesso a nenhuma informação sobre os motivos que levaram a loja a ser alvo do Gaeco. 

Os funcionários foram todos dispensados, mas depois que os policiais e promotores deixarem o local, a loja vai abrir para atendimento ao público, garantiu o advogado. 

Outros integrantes da operação estão em uma loja de produtos de informática na Rua Rio Grande do Sul, a Infomaster. No local também estão sendo apreendidos documentos e computadores . 

Em Sidrolândia, segundo o site O Regional, o alvo são endereços ligados ao empresário Pedro Ruano, como a Paulo Freire Livraria, localizada em frente à praça Porfírio de Brito, e a Paulo Freire Instrumentos Musicais, que funciona na Avenida Durvalino dos Santos. 

Além de policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Choque, ambos da Polícia Militar do Estado, essa operação contou com apoio operacional do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC).

Operação Copertura

Batizada com o termo de origem italiana, a "Operação Copertura". traduz-se como "cobertura" em referência à "artimanha comumente utilizada por organizações criminosas especializadas em fraudes licitatórias", segundo o MPMS em nota.  

Por meio dessa "cobertura" para que determinadas empresas vencessem licitações municipais, estima-se que a organização criminosa atuou em Miranda pelo menos desde 2020, quando começou o mandato do prefeito do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB), Edson Moraes. 

Cabe destacar que, nas eleições de 2024, houve troca no comando do Executivo de Miranda, com o mandato de prefeito indo parar na mão do também candidato "tucano", Fabinho Florença, após um pleito em que conseguiu 60,43% dos votos válidos. 

Conforme o MPMS, a fraude sistêmica de licitações dos mais diversos produtos em Miranda tinha o conluiou de empresários, figuras essas que apresentavam propostas e orçamentos que contavam com a atuação de agentes públicos.

Sendo que algumas empresas sequer possuíam sede própria ou funcionários registrados, esses nomes conseguiam vencer licitações para oferta dos mais variados produtos, como: 

  • Materiais de construção, 
  • Materiais de escritório, 
  • Gêneros alimentícios, 
  • Produtos de limpeza, 
  • Informática, 
  • Kits escolares, etc.

Esses envolvidos podem responder pelos seguintes crimes: organização criminosa; fraude em licitações; corrupção ativa e passiva; lavagem de dinheiro, entre outros delitos correlatos.

 

TECNOLOGIA

Com 123 câmeras de segurança, Governo transforma MS em um grande Big Brother

As câmeras possibilitam acompanhamento em tempo real, identificação de situações suspeitas, apoio a investigações e agilidade no acionamento das equipes operacionais

01/10/2025 10h20

Com 123 câmeras de segurança, Governo transforma MS em um grande Big Brother

Com 123 câmeras de segurança, Governo transforma MS em um grande Big Brother FOTO: Divulgação

Para combater a criminalidade de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado por meio do sistema de videomonitoramento da Polícia Militar transformou MS em um verdadeiro Big Brother. Isso porque, o sistema de segurança estadual conta atualmente com 123 mil câmeras do tipo PTZ, com previsão de expansão para 129 unidades.

Todas as câmeras estão instaladas em praças públicas, sendo sete delas em Campo Grande. O sistema conta ainda com 28 câmeras OCR, que realizam a leitura automática de placas de veículos. Deste total, oito estão na Capital e as demais distribuídas pelas rodovias estaduais. Em Campo Grande, os trabalhos foram iniciados em 4 de agosto deste ano.

Viabilizado a partir da implantação da rede de infovias no Estado, a Infovia Digital, o videomonitoramento da PM conta com toda integração tecnológica necessária para o funcionamento das câmeras instaladas nas áreas urbanas dos municípios e também em rodovias estaduais, pontos estratégicos para ampliar a segurança da população.

Para o governador Eduardo Riedel, a Parceria Público-Privada (PPP) de fibra ótica foi essencial para a construção de uma infraestrutura digital robusta, conectando todos os municípios com alta capacidade de redundância. "A rede alcança 1.517 prédios públicos, incluindo escolas, órgãos de segurança e unidades de saúde", explicou.

O monitoramento é realizado em Campo Grande pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e pelo BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária ). No interior do Estado, a vigilância está a cargo dos Comandos de Policiamento de Área (CPAs), o que garante cobertura em todo o território estadual, além de integração entre as unidades da PM de Mato Grosso do Sul.

As câmeras possibilitam acompanhamento em tempo real, identificação de situações suspeitas, apoio a investigações e agilidade no acionamento das equipes operacionais. O sistema tem se mostrado eficiente na recuperação de veículos furtados e roubados, na prevenção de delitos e no suporte a ocorrências como acidentes de trânsito e desaparecimento de pessoas.

INVESTIGAÇÃO

MS tem "polos" de falsificação de bebidas alcoólicas em Campo Grande e no interior

Após cinco pessoas morrerem no estado de São Paulo envenenadas com metanol, associação faz alerta para empresários

01/10/2025 09h30

Casos de falsificação em São Paulo ocorreram com mais de um tipo de bedida

Casos de falsificação em São Paulo ocorreram com mais de um tipo de bedida Gerson Oliveira

Pelo menos três “polos” de fabricação de bebidas alcoólicas falsificadas já foram identificados em Mato Grosso do Sul nos últimos anos. A situação preocupa após cinco pessoas morrerem no estado de São Paulo nos últimos dias após serem intoxicadas com a metanol, composto químico que foi identificado em bebidas alcoólicas.

Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que, apesar de os casos, até agora, estarem concentrados no estado de São Paulo, principalmente na capital e região na Grande São Paulo, ele acredita que essas bebidas batizadas já podem estar em outros estados.

Em Mato Grosso do Sul, nos últimos três anos, pelo menos cinco pessoas já foram presas pela falsificação de bebidas alcoólicas em Campo Grande, além de outros casos que ocorreram no interior do Estado.

Em maio deste ano um homem foi preso suspeito de distribuir clandestinamente bebidas falsificadas, que eram adulteradas na sua casa. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra Relações de Consumo (Decon-MS) que identificou que o falsificador, de 31 anos, tinha um lucro de cerca de R$ 20 mil por semana com o esquema. 

Por mês, o investigado teria um ganho de R$ 100 mil. No local foram apreendidas várias garrafas de whisky importadas e nacionais. Ele foi preso em flagrante no bairro Jardim Eliane. 

Em outro caso, em agosto do ano passado, três pessoas foram presas suspeitas de vender bebidas alcoólicas falsificadas. no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.  

De acordo com a polícia, na época foi descoberto que o grupo utilizava garrafas originais, mas com conteúdo adulterado, com selos e lacres falsificados.

A suspeita da falsificação foi confirmada após uma análise solicitada pela Polícia Civil, que entrou em contato com uma exportadora de bebidas e pediu para que fizessem a análise. O local vendia bebidas destiladas falsificadas.

Já no ano anterior, em outubro, uma operação da Decon-MS ao lado do Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) apreendeu R$ 150 mil em bebidas falsas e prendeu três pessoas em quatro estabelecimentos de Campo Grande que comercializavam as bebidas adulteradas ou importadas ilegalmente.

Além desses casos, há investigação sobre polos de fabricação e bebidas clandestinas em Dourados e no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã.

“Nós fazemos fiscalizações pontuais em nossas operações, principalmente nos estabelecimentos empresariais que comercializam bebidas, bem como recentemente fizemos fiscalizações em eventos (shows), onde, de forma preventiva, verificamos as bebidas que seriam comercializaras. Nestes casos, verificamos, além da procedência, a autenticidade dos produtos, verificando se a mesma é falsificada ou não”, contou o delegado Wilton Vilas Boas, titular da Decon-MS.

No dia 19 de setembro, lembra o delegado, houve uma uma operação onde uma casa noturna foi interditada “em razão de várias irregularidades, entre elas, a venda de bebidas produto de descaminho, já que as mesmas foram adquiriras no Paraguai”.

O delegado afirmou que, apesar de ainda não ter casos de falsificação com o uso de metanol na Capital sul-mato-grossense, como os casos de São Paulo, reforça que mesmo nos casos de MS, a bebida traz riscos para a saúde.

“As falsificações [daqui] são em razão de envasamento, ou seja, a inserção de uma bebida de menor qualidade no vasilhame com o rótulo de outra de melhor qualidade e maior custo, mas que não deixa de ser um risco ao consumidor em razão da manipulação sem adotar as boas práticas, com alto risco de contaminação”, afirmou Vilas Boas.

ABRASEL-MS

Por conta dos casos recentes em São Paulo, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Secional de Mato Grosso do Sul (Abrasel-MS) emitiu uma nota para orientar os comerciantes do Estado sobre a compra de produtos sem procedência, ou com origem duvidosa.

“A Abrasel no MS manifesta profunda preocupação com os casos de intoxicação por metanol registrados em São Paulo durante o mês de setembro. A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade”, começa a nota. 

“A entidade também reforça a recomendação do Ministério da Justiça de que bares e restaurantes, diante de qualquer suspeita, suspendam a venda de bebida e comuniquem as autoridades, estando atentos a preços baixos, lacres tortos, erros de impressão e odor semelhante a solventes, que devem ser tratados como suspeita de adulteração”, continua a Abrasel-MS. 

A entidade ainda afirmou que está buscando, unida às autoridades locais, “medidas para evitar que situações como esta aconteçam em Mato Grosso do Sul”.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), na Capital não foi registrado nenhum caso por intoxicação por metanol até ontem. A prefeitura afirma ainda que a Vigilância Sanitária também tem realizado vistorias rotineiras em estabelecimentos comerciais, tendo como um dos focos a originalidade das bebidas vendidas.

METANOL

Por conta dos casos de São Paulo, que até agora somam 22 – destes, 7 confirmados e 15 em investigação –, o titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Lewandowski, anunciou ontem a abertura de inquérito pela Polícia Federal, para apurar a procedência do metanol e investigar uma possível rede de distribuição ilícita entre estados. 

Paralelamente, a Secretaria Nacional do Consumidor instaurou inquérito administrativo para acompanhar as ocorrências e avaliar medidas adicionais relativas à proteção dos consumidores.

Já o Ministério da Saúde determinou que todas as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) realizem a notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação exógena por metanol.

Uma nota técnica foi publicada ontem reforçando as orientações aos profissionais de saúde, em especial da rede de urgência e emergência, sobre protocolos de atendimento e registro. 

Até agora cinco pessoas morreram sob a suspeita de terem ingerido bebida com metanol.

*SAIBA

SINTOMAS

A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar ao óbito. Os principais sintomas são visão turva ou perda de visão e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese). Em caso de identificação dos sintomas, é essencial buscar imediatamente os serviços de emergência médica.

