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Gaeco faz nova devassa em prefeitura da região de fronteira com o Paraguai

Na primeira fase, em dezembro de 2024, foram apontadas fraudes em contrato de R$ 9,1 milhões para construção de um hospital

Neri Kaspary

Neri Kaspary

31/03/2026 - 11h59
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Quinze meses depois de uma primeira devassa para combater um suposto esquema de fraudes em licitações na prefeitura de Coronel Sapucaia, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) voltaram às ruas nesta terça-feira (31) para cumprir 23 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de medidas cautelares diversas , dois mandados de busca pessoal e dois mandados de suspensão do exercício de função pública. 

Embora não tenha divulgado detalhes, imagens publicadas pelo Ministério Público revelam que durante a operação foi apreendida uma pistola e significativo volume em cédulas R$ 20, R$ 50, R$ 100 e R$ 200. 

Além de Coronel Sapucaia, os mandados foram cumpridos nas cidades de Amambai, Ponta Porã e Caarapó, todos na região sul do Estado. E, segundo informações do Ministério Público, a operação, batizada de "Mão Dupla", é a segunda etapa da Operação Pretense (falsa aparência), deflagrada em 18 de dezembro de 2024. 

Naquela data, o MP apontou suspeita de fraudes nos processos licitatórios para construção do hospital municipal de Coronel Sapucaia, orçado em R$ 9.181.402,38, que estava em fase final de construção. Os recursos foram repassados pelo Governo do Estado.

A empresa contratada pela prefeitura em meados de 2022 para construção do hospital foi  a A. D. M. Construtora, pertencente a Alan Douglas Maciel, que assinou o contrato com o prefeito Rudi Paetzold.  

Quando da assinatura do contrato foi estipulado prazo de dois anos para conclusão dos trabalhos e, conforme o anúncio, o novo hospital teria área construída de 2.299 metros quadrados, centro cirúrgico, parto humanizado, e internação com dezessete leitos adulto, oito leitos de pediatria e oito leitos de pós-parto, totalizando 33 leitos. 

Em 2024, o MP apontou que uma das empresas da família de Alan, apesar de ter assinado contratos milionários não tinha sede patrimônio ou funcionários,  e mesmo assim foi contratada para construção do hospital municipal. 

Além do hospital, a empresa de Alan Douglas Maciel assinou uma série de outros contratos com a prefeitura de Coronel Sapucaia. Dois deles foram assinados em junho de 2024, prevendo a reforma de dois postos de saúde. Cada um garantiu faturamento de R$ 683 mil à família do empresário,  que foi o principal alvo da investigação em dezembro de 2024. 

Pistola e dezenas de cédulas foram apreendidos pelo Gaeco

Agora, na segunda fase da operação, o foco principal do Ministério Público foi a "prática de crimes de fraude a processos licitatórios e contratos deles decorrentes, peculato-desvio, corrupção passiva e pagamento irregular em contratos públicos, envolvendo agentes políticos, secretários, servidores e empresários"

O nome dado à operação desta vez, Mão Dupla, foi escolhido por conta de uma frase costumeiramente utilizada por um dos envolvidos:  “Você me ajuda que eu te ajudo”. O nome do autor deste bordão, contudo, não foi divulgado.

A prefeitura de Coronel Sapucaia divulgou nota informando que, a princípio, toda a investigação era relativa a contratos firmados durante a gestão enterior, que acabou no final de 2024. 
 

Caso Von Richthofen de MS

Polícia mata segundo homem envolvido em morte de casal

Wellington dos Santos Vieira foi contratado por Maria de Fátima Luzini, que encomendou a morte dos pais, e foi morto em confronto com a PM nesta terça-feira

31/03/2026 10h45

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Princesinha News

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Durante a manhã desta terça-feira, Wellington dos Santos Vieira, assassino de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral mortos por mandado da própria filha, foi morto em confronto policial. Caso que iniciou na quinta-feira (26), segue com desdobramentos e série de mortes.

Segundo as informações, na madruga de hoje, a Polícia Militar por meio da Força Tática estava em ação para encontrar o segundo suspeito do duplo homicídio da semana passada. Após receber denúncia de que Wellington estaria circulando no bairro Cristo Rei, onde os mandantes do crime e o outro assassino moravam, os policiais foram até o local

Na região, os policiais teriam encontrado Wellington e o abordaram, no entanto, o homem teria tido uma resposta violenta e sacou uma faca e ainda avançou contra um dos policiais. Os militares então atiraram contra o homem.

De acordo com as apurações Wellington foi encaminhado ao Hospital Regional Doutor Estácio Muniz, em Aquidauana a menos de cinco quilômetros de Anastácio, mas não resistiu aos ferimentos dos tiros e morreu.

Agora, os dois assassinos de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral estão mortos. Maria de Fátima Luzini Fernandes, filha do casal e mandante do crime, foi presa ainda no início das investigações. Wendebrson Haly Matos da Silva, genro do casal e segundo mandante do crime, segue foragido.

Entenda o caso

A morte de Maria Clair Luzini (46) e Vilson Fernandes Cabral (50), pais de Maria de Fátima Luzini Fernandes que é apontada como cabeça do crime, aconteceu durante a última quinta-feira (26). Segundo a cronologia dos fatos apurada e divulgada pela Polícia Civil até o momento, o crime e os desdobramento ocorreram da seguinte maneira:

Na quinta-feira (26), o casal de 46 e 50 anos, foi morto à facadas dentro da própria casa por Wellington dos Santos Vieira e David Vareiro Machado. O crime aconteceu na Rua Nicandro Saravy, no bairro Vila Jui, em Anastácio.

Na sexta-feira (27), David, também conhecido por "Perna", foi até Wendebrson Haly Matos da Silva, que é seu vizinho e apontado como mandante do crime junto a Maria de Fátima. No local ambos iniciaram uma discussão sobre o pagamento do serviço encomendado pela filha e genro das vítimas.

Com o grau da discussão, Wendebrson atacou David com uma faca, que morreu no local por volta das 21h30, no Conjunto Habitacional Cristo Rei.

Os policiais então foram acionados para atender uma ocorrência de lesão em David, e o encontraram morto. Wendebrson que fugiu do local em uma caminhonete está foragido desde então. Com a investigação da morte de David, os policias chegaram ao primeiro crime.

Na noite de sábado (28), os investigadores encontraram os corpos de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral dentro da própria casa. Foi identificado com a perícia que o crime teria acontecido em dias anteriores. Com o início da investigação desse caso, a filha do casal foi presa como suspeita da morte dos pais.

Então, após identificar David e Wellington pela morte do casal, a polícia continuou as investigações para localizar Wellington e Wendebrson, únicos suspeitos que até então estavam foragidos.

Na madruga desta terça-feira (31), a Polícia Militar, por meio da Força Tática recebeu a denúncia que o suspeito estaria rondando o local da morte do parceiro do crime e também casa de Wendebrson.

Ao abordarem o homem, Welligton teria agido violentamente e atacado um dos militares com uma faca. Em resposta os policiais atiraram contra o homem. Mesmo após ser encaminhado ao Hospital Regional mais próximo, em Aquidauana, Welligton morreu.

Agora apenas Wendebrson está foragido. A Polícia segue investigando para localizá-lo e apurar as motivações do crime encomendado pela filha e genro.

O caso relembra o assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen, há mais de 20 anos, mortos pela própria filha Suzane von Richthofen, que arquitetou e encabeçou o crime, junto de Daniel, namorado de Suzane na época e Cristian Cravinhos, conhecido por irmãos Cravinhos.

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Antônio João

Avião realiza pouso forçado em lavoura perto da fronteira

A bordo estavam familiares do ex-prefeito de Ponta Porã, Landolfo Antunes

31/03/2026 10h30

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Aeronave Cessna C210, prefixo PR-XIC, realiza pouso forçado após pane no motor

Aeronave Cessna C210, prefixo PR-XIC, realiza pouso forçado após pane no motor Arquivo

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Na manhã da última segunda-feira, dia 30, um avião de pequeno porte Cessna C210, prefixo PR-XIC, foi obrigado a realizar um pouso forçado em uma fazenda em Antônio João, situado a 58 quilômetros de Ponta Porã, ao que tudo indica a aeronave apresentou problemas mecânicos durante o voo. 

Entre os seis ocupantes da aeronave, estava uma bebê de dois meses, que era filho do piloto. Dentre as pessoas a bordo, apenas duas precisaram de atendimento médico no Hospital Municipal de Antônio João. Posteriormente o bebê foi encaminhado para o Hospital Regional de Ponta Porã. 

Antes de colidir com o solo, o piloto ainda tentou arremeter a aeronave, que é quando o avião está próximo ao solo e o piloto força os motores para retomar o voo, mas não teve sucesso, ao pousar, a aeronave ainda sofreu algumas avarias e teve seu trem de pouso danificado. 

De acordo com a delegada do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACO), uma pane no motor é a principal hipótese do que pode ter acontecido e forçado o pouso. 

A área onde tudo ocorreu, deverá permanecer isolada, para que a perícia possa realizar os trabalhos, os Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa, também atuaram no local para apurar as causas do ocorrido. 
 

 

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