Cidades

Após quatro anos

Garagem vende carro de promotora, trava transferência e é condenada pela Justiça

Carro pertencia a Mariana Sleiman Gomes, promotora de Justiça de Nioaque

Alison Silva

Alison Silva

10/02/2026 - 18h15
Promotora de Justiça de Nioaque, Mariana Sleiman Gomes foi obrigada junto à garagem Pizino Motors, regularizar a transferência de um Peugeot 3008 Griffe, comprado por um terceiro, que há quase quatro anos, vive impasse para ter a documentação do veículo em seu nome. A decisão é da 8ª Vara Cível de Campo Grande e foi assinada pelo juiz Mauro Nering Karloh.

Além da obrigação de transferir o veículo, Mariana Sleiman e a concessionária foram condenados a ressarcir o comprador em R$ 264,86, valor referente a multas anteriores à compra do carro, que acabaram sendo pagas por ele.

O caso começou em janeiro de 2022, quando o comprador encontrou o anúncio do veículo no site ShopCar. O carro estava exposto na garagem localizada no bairro Itanhangá Park. 

Após test drive e negociação, o valor foi fechado em R$ 180 mil. O pagamento foi feito conforme contrato, com entrada no cartão de crédito e transferências bancárias, quitando o valor total em menos de uma semana. O comprador saiu da loja com o veículo, cópia do documento digital e seguro ativo.

Impasse

O problema começou quando chegou o momento de transferir o carro, após a garagem apresentar justificativas sucessivas para não entregar a autorização de transferência.Foi então que descobriu que o veículo não estava em nome do dono da loja, mas sim de Mariana Sleiman.

Inicialmente, ela chegou a concordar com a transferência e até enviou uma imagem do documento preenchido, contudo, semanas depois, voltou atrás, alegando que não havia recebido o pagamento integral da garagem que intermediou a venda.

Segundo ela, o veículo havia sido vendido de forma parcelada ao proprietário da loja, que não cumpriu o acordo financeiro. Mesmo assim, a Justiça entendeu que o comprador final agiu de boa-fé, pagou o valor integral, adquiriu o carro em uma loja regular e não poderia ser penalizado por um "conflito comercial" entre vendedor e intermediário, neste caso a concessionária.

Na sentença, o juiz destacou que o comprador tomou todas as cautelas esperadas, comprando o veículo em uma garagem ativa, firmou contrato formal, efetuou os pagamentos corretamente e recebeu o carro por tradição, prática comum no mercado.

O magistrado também ressaltou que eventuais prejuízos da promotora, deveriam ser cobrados da empresa que não cumpriu o acordo com ela e não do comprador final. “Não é razoável transferir ao comprador de boa-fé o risco de uma negociação mal conduzida entre os vendedores”, pontuou a decisão.

Deste modo, garagem e a antiga proprietária devem entregar até o fim deste mês a autorização de transferência do veículo. A decisão cabe recurso. O espaço segue aberto. 

MS terá que abrir 22,5 mil vagas em cursos técnicos para abater dívida com a União

Medida é para todos os estados que aderiram ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados - Propag

10/02/2026 17h14

Vagas devem ser abertas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Vagas devem ser abertas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Mato Grosso do Sul precisa cumprir a expansão de 22.522 novas matrículas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio até o fim de 2026, no âmbito do Programa Juros por Educação, considerando os estados que aderiram ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

As metas para o registro de matrículas estão estabelecidas em portaria do Ministério da Educação (MEC), publicada do Diário Oficial da União desta segunda-feira (9).

A definição das metas de vagas gratuitas está prevista no programa Juros por Educação, que faz parte doPropag,criado pelaLei Complementar 212/2025.

As metas definidas orientam a ampliação da oferta de vagas do ensino técnico pelas redes estaduais, tomando como referência os quantitativos de matrículas previstos no Plano Nacional de Educação.

Segundo a portaria, Mato Grosso do Sul tem 2.069 matrículas no patamar atual, ofertadas pelas redes estaduais, diretamente ou por parceria, conforme o Censo da Educação Básica de 2024.

A meta a ser alcançado pelo Estado é de 24.591. Desta forma, é preciso suprir o déficit de 22.522 novas matrículas até o fim do ano.

A iniciativa do MEC tem como objetivos valorizar e expandir a educação profissional tecnológica no país, contribuir para evitar a evasão escolar, melhorar a infraestrutura das escolas, promover a formação continuada de profissionais daeducação e aproximar aeducaçãodo mundo do trabalho.

Troca da dívida 

O Juros por Educação permite que os estados e o Distrito Federal renegociem dívidas com a União.

A iniciativa prevê descontos nosjurose parcelamento do saldo das dívidas em até 30 anos, com possibilidade de amortizações extraordinárias e redução dos valores das parcelas nos primeiros cinco anos. 

Com redução das taxas de juros anuais, os entes federativos economizam e podem fazer investimentos financeiros para expandir as vagas na educação profissional técnica de nível médio. O dinheiro também deve servir para melhorar a infraestrutura dos cursos. 

Os 22 estados brasileiros participantes do Propag são:

  • Acre
  • Alagoas
  • Amazonas
  • Amapá
  • Bahia
  • Ceará
  • Espírito Santo
  • Goiás
  • Maranhão
  • Minas Gerais
  • Mato Grosso do Sul
  • Paraíba
  • Pernambuco
  • Piauí
  • Rio de Janeiro
  • Rio Grande do Norte
  • Rondônia
  • Roraima
  • Rio Grande do Sul
  • Sergipe
  • São Paulo
  • Tocantins

Metas

Em todo o Brasil, considerando os estados que aderiram o Propag, devem ser abertas 672.709 vagas.

As metas de novas vagas da EPT têm como referência a quantidade de matrículas previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) 2026-2036, que orienta as políticas educacionais de uma década.

O cálculo ainda considera a população divulgada no último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O MEC considera as seguintes etapas: meta nacional de matrículas; meta estadual de matrículas; déficit estadual; volume estadual de matrículas; e volume nacional de matrículas.

Os estados e o Distrito Federal poderão ofertar cursos técnicos por meio de diferentes modalidades, inclusive na de educaçãode jovens e adultos (EJA), voltado para quem não concluiu os estudos na idade adequada.

A aprendizagem profissional ainda pode ser articulada com o ensino médio regular, de forma simultânea, ou subsequente, para quem já terminou o ensino médio e quer apenas a formação profissional, desde que respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica. 

Somente serão consideradas as matrículas ofertadas diretamente pelas redes estaduais de ensino ou mediante parcerias e devidamente registradas em módulo específico do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).

A avaliação do programa será feita pelo MEC e o acompanhamento se dará pela publicação periódica de balanços e relatórios de resultados.

* Com Agência Brasil

Mercado de Trabalho

Loja de materiais de construção abre vagas de emprego em Campo Grande

Com salário superior a R$ 2 mil e benefícios como plano de saúde e odontológico, entre outros, interessados devem procurar a Funtrab na quinta-feira (12); confira

10/02/2026 17h00

FOTO: Divulgação/Funtrab

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza processo seletivo nesta quinta-feira (12) para preencher vagas de emprego na Serão Matriz, em Campo Grande.

A unidade é pioneira da rede e atua nos segmentos de materiais de construção, ferramentas, acabamentos e jardinagem.

Ao todo, são 20 vagas de emprego, com salário superior a R$ 2 mil, além de benefícios. Os selecionados irão trabalhar na unidade localizada na Rua 13 de Maio.

As vagas são destinadas a brasileiros e estrangeiros. No caso de candidatos de outros países, é necessária a apresentação de documentação regular para trabalho no Brasil.

Em relação às funções, há oportunidades para os cargos de Auxiliar de Mecânico de Autos e Vendedor, ambos com exigência de ensino médio completo e experiência mínima de seis meses, comprovada em carteira.

Vagas disponíveis

Auxiliar de Mecânico de Autos (2 vagas)


Os profissionais irão auxiliar na identificação e solução de problemas mecânicos em veículos e equipamentos, realizar trocas de peças e componentes, colaborar em serviços de manutenção preventiva, além de manter o ambiente de trabalho organizado e seguir as normas de segurança da empresa.

  • Salário: R$ 2.021,00
  • Benefícios: vale-transporte; plano de saúde Unimed; Bradesco Dental (titular e dependente, no valor de R$ 18,00 cada); e vale-refeição de R$ 20,00 por dia (aproximadamente R$ 450,00 mensais), via cartão Alelo.

Vendedor (18 vagas)


Os vendedores serão responsáveis pelo atendimento ao cliente, realização de vendas, organização do ambiente de trabalho, cumprimento de metas, além da participação em treinamentos e reuniões internas.

  • Salário: R$ 2.139,00
  • Jornada de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h / Sábados, das 9h às 13h
  • Para lojas de condomínios: disponibilidade das 11h40 às 21h, de segunda a sábado, com domingos por escala. Uma folga fixa semanal
  • Benefícios: vale-transporte; plano de saúde Unimed; Bradesco Dental (titular e dependente, no valor de R$ 18,00 cada); e vale-refeição de R$ 20,00 por dia (aproximadamente R$ 450,00 mensais), via cartão Alelo.

Os interessados devem comparecer presencialmente no dia do processo seletivo, portando:

  • currículo impresso;
  • RG;
  • CPF;
  • Carteira de Trabalho (física ou digital).

A Funtrab está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, e a Fundação recomenda que os candidatos cheguem às 8h30 para garantir participação no processo seletivo.
 

