Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

Cipriano Pereira Quinhones, 60 anos, funcionário da concessionária responsável pela limpeza urbana e coleta de lixo, CG Solurb, morreu atropelado na tarde desta quarta-feira (17), durante o trabalho na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.
De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o homem estava com outros colegas de trabalho fazendo coleta de lixo na avenida, sentido bairro-centro, quando houve o acidente, próximo ao início da Avenida Afonso Pena.
O caminhão da concessionária estava na faixa exclusiva de ônibus e testemunhas informaram que o funcionário teria sido atropelado por um veículo que não parou para prestou socorro e fugiu do local.
Não há informações, no entanto, sobre quais foram as circunstâncias e dinâmica do acidente.
Um colega de trabalho da vítima disse à polícia que não viu o atropelamento e que apenas percebeu o corpo já caído ao solo quando foi depositar um saco de lixo no caminhão.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local foi apenas constatado o óbito. O corpo da vítima ficou na frente do caminhão da Solurb, que passará por uma perícia.
Equipe da Polícia Civil e da perícia estão no local fazendo os levantamentos iniciais.
O delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, da 6ª Delegacia de Polícia Civil, disse que a principal hipótese é a de atropelamento por um terceiro veículo que se evadiu do local, mas que as apurações ainda estão no início.
"É muito precoce ainda, estou tentando entender o que aconteceu, só entrevistei o motorista do caminhão e ele não sabe explicar muito bem o que aconteceu, algumas informações desencontradas, a gente precisa começar montar esse quebra-cabeça ainda que não está muito explicado, a gente vai precisar do auxilio da perícia", disse o delegado.
"O que está indicando é que tem grandes possibilidades de ser um veículo que não está aqui presente no local", acrescentou.
Uma vizinha da vítima, Regina Moraes, de 47 anos, disse que a vítima morava no Santa Mônica e era colega de seu filho. Ela foi informada pelo filho sobre o acidente e foi até o local, pois seu filho teria passado mal.
Ela disse ainda que a vítima era casada e tinha uma filha. "Era muito trabalhador, uma pessoa feliz e alegre", contou a vizinha.
Em nota, a CG Solurb informou que lamenta o falecimento do colaborador e que está colaborando com a polícia para esclarecer a dinâmica do acidente.
Confira a nota na íntegra:
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um colaborador em decorrência de um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (17/09), na Avenida Duque de Caxias.
O trabalhador foi vítima de um atropelamento, circunstância que resultou em seu óbito no local. As autoridades competentes, juntamente com a Polícia, estão realizando a devida perícia para esclarecer a dinâmica do acidente, que ainda não está completamente compreendida.
Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e condolências à família, amigos e colegas de trabalho, reiterando nosso compromisso de acompanhar de perto as apurações e prestar todo o apoio necessário".