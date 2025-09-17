Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

Vítima fazia trabalho de coleta de lixo, quando teria sido atropelado por um veículo que fugiu do local, em Campo Grande

Glaucea Vaccari e Laura Brasil

Glaucea Vaccari e Laura Brasil

17/09/2025 - 16h07
Cipriano Pereira Quinhones, 60 anos, funcionário da concessionária responsável pela limpeza urbana e coleta de lixo, CG Solurb, morreu atropelado na tarde desta quarta-feira (17), durante o trabalho na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o homem estava com outros colegas de trabalho fazendo coleta de lixo na avenida, sentido bairro-centro, quando houve o acidente, próximo ao início da Avenida Afonso Pena.

O caminhão da concessionária estava na faixa exclusiva de ônibus e testemunhas informaram que o funcionário teria sido atropelado por um veículo que não parou para prestou socorro e fugiu do local.

Não há informações, no entanto, sobre quais foram as circunstâncias e dinâmica do acidente.

Um colega de trabalho da vítima disse à polícia que não viu o atropelamento e que apenas percebeu o corpo já caído ao solo quando foi depositar um saco de lixo no caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local foi apenas constatado o óbito. O corpo da vítima ficou na frente do caminhão da Solurb, que passará por uma perícia.

Equipe da Polícia Civil e da perícia estão no local fazendo os levantamentos iniciais.

O delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, da 6ª Delegacia de Polícia Civil, disse que a principal hipótese é a de atropelamento por um terceiro veículo que se evadiu do local, mas que as apurações ainda estão no início.

"É muito precoce ainda, estou tentando entender o que aconteceu, só entrevistei o motorista do caminhão e ele não sabe explicar muito bem o que aconteceu, algumas informações desencontradas, a gente precisa começar montar esse quebra-cabeça ainda que não está muito explicado, a gente vai precisar do auxilio da perícia", disse o delegado.

"O que está indicando é que tem grandes possibilidades de ser um veículo que não está aqui presente no local", acrescentou.

Uma vizinha da vítima, Regina Moraes, de 47 anos, disse que a vítima morava no Santa Mônica e era colega de seu filho. Ela foi informada pelo filho sobre o acidente e foi até o local, pois seu filho teria passado mal.

Ela disse ainda que a vítima era casada e tinha uma filha. "Era muito trabalhador, uma pessoa feliz e alegre", contou a vizinha.

Em nota, a CG Solurb informou que lamenta o falecimento do colaborador e que está colaborando com a polícia para esclarecer a dinâmica do acidente. 

Confira a nota na íntegra:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um colaborador em decorrência de um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (17/09), na Avenida Duque de Caxias.

O trabalhador foi vítima de um atropelamento, circunstância que resultou em seu óbito no local. As autoridades competentes, juntamente com a Polícia, estão realizando a devida perícia para esclarecer a dinâmica do acidente, que ainda não está completamente compreendida.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e condolências à família, amigos e colegas de trabalho, reiterando nosso compromisso de acompanhar de perto as apurações e prestar todo o apoio necessário". 

Polícias Militas e Civil foram acionadasPolícias Militas e Civil foram acionadas (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

CAOS NO TRÂNSITO

Comerciantes rejeitam obra do corredor de ônibus e solicitam modelo antigo na Rua Bahia

Grupo solicita a volta do modelo com mais uma pista de rolamento e a faixa de ônibus ao lado direito

17/09/2025 16h45

Estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, de acordo com titular da Sisep

Estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, de acordo com titular da Sisep Gerson Oliveira

Nesta terça-feira (16), a obra inacabada do corredor de ônibus da Rua Bahia voltou a ser pauta na Tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande. Comerciantes da região solicitam a volta do modelo antigo da via, com mais uma pista de rolamento e a faixa de ônibus ao lado direito.

O empresário Marcio Ocampos, a convite do vereador André Salineiro (PL), representou um grupo de comerciantes da região que reclamam da obra. 

“Estou dando voz a quem vive no bairro. Estamos vendo o trânsito caótico, não está bom nem para os motoristas, nem para os ônibus. Há três anos surgiu o projeto de construir o corredor de ônibus e virou o caos de uma obra inacabada”

Além da indignação pela demora para concluir a obra, Marcio e o grupo levantaram outras considerações em reuniões:

  • trânsito de Campo Grande está cada vez mais numeroso e complexo;
  • ter diminuído uma pista de rolamento vai ao contrário de tudo que uma cidade inteligente precisa;
  • faixa da esquerda destinada aos ônibus vai contra o que a cidade precisa;
  • fluxo dos veículos não obedece a destinação dos ônibus e os mesmos circulam pela pista da direita;
  • pontos de ônibus no meio das vias nas ruas Bandeirantes e Brilhante são modelos equivocadamente copiados e que deram certos em outras cidades, mas que não são a realidade da cidade. 

O grupo solicita a reversão do modelo e afirma que não terá grande gasto financeiro e de tempo ao município.

Em agosto deste ano, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli afirmou que a estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, entretanto, 40% desse valor, ou seja, R$ 40 milhões, deveria vir do Município

O projeto na Rua Bahia, primeiro trecho do corredor norte, que liga a Avenida Afonso Pena com o Terminal General Osório, envolve quatro estações, localizadas nas esquinas com as ruas da Paz, Antônio Maria Coelho, das Garças e das Paineiras. 

Processos anteriores

Em maio de 2021, o juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, negou liminar para suspender as obras do corredor do transporte coletivo, devido ao risco da Prefeitura de Campo Grande perder o financiamento de R$ 120 milhões.

Além disso, em fevereiro de 2024, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) rejeitou uma ação movida por 12 pessoas, que tramitava na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande.

A ação constava que não houve debate recente sobre o tema e que faltaram estudos para mostrar que a mudança na via não provocava impactos. A Justiça manteve sentença que considerou regular a criação do corredor de ônibus na Rua Bahia.  

Projeto e atraso

O projeto foi aprovado em 2011 com a elaboração do primeiro Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana. A proposta segue diretrizes da Lei Federal nº 12.587/2012, que obriga os municípios a adotar políticas voltadas à mobilidade urbana sustentável.

Previstos no Plano de Mobilidade Urbana de Campo Grande, em vigor desde 2015, as obras dos corredores de ônibus na capital só começaram em 2016. 

“O que impede a continuidade das obras são as ações judiciais que param o processo. Muitas vezes, quando ganhamos a causa, o empresário vencedor da licitação já não quer mais seguir, pois o valor está defasado", afirma a diretora-adjunta da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Andréa Figueiredo.

Cidades

Adolescente reincidente em roubo de bicicletas é pego de novo em MS

Policial flagrou jovem com bicileta roubada próximo a delegacia

17/09/2025 16h30

Divulgação

Um adolescente de apenas 14 anos foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, nesta quarta-feira (17), por ter furtado uma bicicleta. O roubo ocorreu ontem (16) em frente ao ginásio de esportes da cidade.

Após ser registrado um boletim de ocorrência que informou as características do suspeito e da bicicleta roubada, um investigador do Setor de Investigações Gerais (SIG) se deparou com o adolescente andando com a bicicleta furtada nas proximidades da Delegacia.

O jovem foi abordado e identificado, já sendo conhecido no meio policial pela prática de furtos de bicicletas e motocicletas no município.

A bicicleta foi confirmada como sendo a mesma furtada e, em seguida, devolvida ao proprietário.

O adolescente foi conduzido até a unidade policial, e o Conselho Tutelar foi acionado, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

