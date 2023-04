Garoto de 11 anos cai do sexto andar e está em estado grave na Santa Casa

MÚSICA CRISTÃ

Com apresentação de uma hora e meia, cantor tocou sucessos como "Faz Chover", "Nada Além do Sangue", "A Alegria do Senhor", "Teu Sangue", "Dançar na Chuva", "Galileu", entre outros

Show do cantor gospel Fernandinho reuniu uma multidão de fiéis, na noite deste domingo (9), na Cidade da Páscoa, localizada nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

De acordo com estimativa do governo do Estado, 30 mil pessoas marcaram presença no local, no último dia da “Páscoa da Família”.

Imensidão de fiéis lotou o gramado, avenida, calçada e dependências da Cidade da Páscoa. A atração foi gratuita e aberta ao público.

Trecho da avenida Afonso Pena foi interditado para segurança do público.

Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realizaram a segurança do local.

Com apresentação de uma hora e meia, Fernandinho tocou sucessos como "Faz Chover", "Nada Além do Sangue", "A Alegria do Senhor", "Teu Sangue", "Dançar na Chuva", "Galileu", "Alvo Mais que a Neve" e "Porque Ele Vive".

Copeira, Márcia Regina Dias, de 46 anos, afirmou que a escolha do cantor foi acertada em cheio.

“O show foi maravilhoso. É o primeiro ano que acontece a Páscoa da Família mas já estamos à espera da próxima edição”, contou.

Empresários do ramo da panificação, Ronaldo e Daiane, também adoraram e prestigiaram o show.

“Iniciativa fantástica. O público cristão responde por uma grande parcela da nossa população e, através de eventos como este, nos sentimos representados”, comentou.

Fernando Jerônimo dos Santos Júnior, conhecido popularmente como Fernandinho, é evangélico e um dos mais famosos nomes da música cristã brasileira.

Seus maiores sucessos são:

Todas as coisas

Uma coisa eu peço ao Senhor

Yeshua

Pai de multidões

O hino

Deus não está morto

Te adorarei

Pai de multidões

Entre outros

CIDADE DA PÁSCOA

Localizada nos altos da avenida Afonso Pena, a Cidade do Natal se transformou em Cidade da Páscoa.

O local esteve de portas abertas, para toda a população, de 31 de março à 9 de abril. Ao todo, 108 mil pessoas passaram pelo local em nove dias de programação.

A programação contemplou:

Toca do Coelho

Parada da Páscoa

Espetáculo da Paixão de Cristo

Missa do Domingo de Páscoa

Mesa de Santa Ceia

Missa de Ramos

Shows diários

Decoração temática

City Tour

Brinquedos gratuitos

Caça aos ovos

Oficina de pintura de ovos

Praça de alimentação

Quase 600 crianças passaram pelo estande da pintura facial e mil participaram das dinâmicas de caça aos ovos. Em média, 130 ovos foram pintados por dia nas oficinas.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), outros eventos populares acontecerão no local.

“Pela primeira vez realizamos essa celebração na cidade, que não é mais só do Natal, ela é nossa e permanente, então, teremos eventos durante todo o ano”, frisou.

A Cidade da Páscoa é uma realização da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul, com promoção da Famasul/Senar, Senai e Sesc. Tem patrocínio do Comper, Fort Atacadista e FIEMS e apoio da TV Morena, UCDB, Abrasel e Produserv.