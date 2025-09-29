Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"DE CUIABÁ"

Garras procura três foragidos da 'Tropa' que aplicou golpe milionário em jogadores

Pelo menos 11 indivíduos foram identificados como integrantes do "braço articulado" do PCC para crimes de fraudes, com oito presos até o momento na "Operação Euterpe"

Leo Ribeiro e mariana piell

Leo Ribeiro e mariana piell

29/09/2025 - 12h49
Pelo menos três indivíduos ainda estão foragidos, suspeitos de integrarem a chamada "Tropa de Cuiabá", grupo que, entre outras práticas criminosas, ganhou notoriedade por aplicarem golpes em jogadores de futebol e desviarem aproximadamente um milhão de reais de Gabigol e Walter Kannemann. 

Delegado adjunto da Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros, Pedro Henrique Pillar Cunha detalha que o Garras foi até o Estado vizinho do Mato Grosso na última sexta-feira (26) para desarticular o grupo considerado "braço articulado" do Primeiro Comando da Capital (PCC) para a prática de fraudes. 

Conforme reforçado durante coletiva, no fim da manhã de hoje (29), na sede da Garras, as cidades de Cuiabá e Várzea Grande tratam-se dos municípios "sede" da chamada "Tropa" que se batiza com o nome da capital mato-grossense. 

"Foram identificados pelo menos 11 integrantes, sendo que oito se encontram presos nesse momento, mas há possível identificação de outros elementos, principalmente a partir das informações que a gente conseguiu por meio da operação, mas a princípio já foram identificados onze indivíduos", cita Pedro Cunha. 

Segundo o delegado, os indivíduos acumulam passagens pelos mais variados crimes, que vão de tráfico e até roubo, mas todos com "extenso registro de ocorrência em todos os estados do Brasil, referente ao recebimento de valores ilícitos, à prática de fraudes", diz em complemento.

"Todos os indivíduos, pelo menos há cinco anos, praticam reiteradamente ilícitos envolvendo fraudes nos mais diversos estados do Brasil. Visualizou-se uma ligação forte com o PCC, mas nada impede que mais para frente as investigações apontem o envolvimento com outras facções". 

Relembre

Trabalho conjunto com a Polícia Civil de Mato Grosso, a participação de MS na investigação se dá após um crime registrado em março deste ano contra uma instituição financeira. 

Nessa ocasião, aproximadamente 250 mil reais foram angariados de uma só vez por parte dos traficantes contra uma cooperativa de Campo Grande (MS). 

Identificado como um grupo altamente estruturado, a "Tropa de Cuiabá" é apontada como responsável por inúmeras fraudes eletrônicas em praticamente todos os estados do Brasil, com um caráter de comunicação interestadual entre os envolvidos. 

Essa instituição financeira teria sido vítima de uma fraude eletrônica, praticada após extenso levantamento de dados por parte dos traficantes, em que os criminosos teriam se passado por dirigentes financeiros para dar credibilidade ao crime. 

Ou seja, após um longo levantamento de fotos, monitoramento do cotidiano de pessoas em cargos de diretoria financeira e/ou executivo de instituições bancárias, o grupo teria acesso à essa modalidade de crime. 

Porém, o delegado esclarece que a "Tropa de Cuiabá" não se limita à fraudes eletrônicas, englobando ainda:

  • Golpe do boleto falso. 
  • Falsa extorsão, mediante sequestro

Agora, as investigações seguem em curso, diante da possibilidade de que trabalhadores ou ex-funcionários de instituições financeiras possam estar por trás do grupo e de que um número ainda maior de vítimas tenha sido atingido. 

"A gente acredita bastante nessa possibilidade de cooptação. Não há nenhum indício que aponte para um vínculo especificamente de algum funcionário dessa agência, ou de alguma instituição bancária do Estado de Mato Grosso do Sul, mas sim de algum indivíduo que tenha um conhecimento forte a respeito de conhecimentos bancários de forma geral, de movimentações internas e tudo mais", completa o delegado. 

Os envolvidos devem responder por uma série de crimes, como: 

  1. fraude eletrônica, 
  2. organização criminosa e 
  3. lavagem de capitais.

Tropa e o funk

A Polícia Civil identificou, durante a apuração, que os criminosos patrocinavam músicas de funk para ostentar os lucros dos golpes, narrar detalhes dos crimes e atrair novos integrantes. Por isso o nome "Euterpe", que faz menção à deusa da música na mitologia grega.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, uma das músicas patrocinadas pela quadrilha seria "171 Estelionatário, Golpe do Gabigol", do DJ Helinho com o Mc Juninho da 8. 

Na música, são feitas menções diretas à "Tropa de Cuiabá" e ao golpe aplicado no jogador Gabigol.

"Em Cuiabá é 'nóis' que tá. Um milhão do Gabigol 'conseguimo' até sacar. O malote tá no bolso e o ouro tá no pescoço... A Tropa de Cuiabá tem até carro clonado, 171 estelionatário. A Tropa de Cuiabá tá arrastando pra caralho, 171 estelionatário", menciona um trecho do funk disponível em plataformas digitais como o Spotify.

O DJ Helinho é um dos maiores nomes do funk no Centro-Oeste, sendo um dos responsáveis por popularizar o funk cuiabano no Brasil. Ele é produtor musical de músicas famosas no gênero como o viral "Ei, Moto Táxi".

Outras músicas que fazem menção direta aos crimes cometidos pelo grupo são: "Toma de Estelionatário", do DJ Juninho Original com MC Juninho da 8 e MC K2K; "Queridin Por Elas", do MC Theus CBA e DJ Oreia CBA; entre outras.

"A própria prática da apologia, ela foi cometida em Cuiabá e Várzea Grande ali, então, na verdade, as investigações e a competência para julgamento desse crime vai ser no Estado do Mato Grosso. Todas essas informações já foram repassadas e essa questão de tirar da plataforma ou comunicar o Spotify vai ser tudo feito por lá", concluiu.

 

Campo Grande

BR-163: colisão frontal sobre viaduto "explode" caminhão, mata 1 e deixa outro preso nas ferragens

Acidente ocorreu no perímetro urbano de Campo Grande, no Anel Viário e envolveu duas carretas diretamente

29/09/2025 14h30

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Uma colisão frontal entre duas carretas deixou um caminhoneiro morto e outro preso às ferragens no início da tarde desta segunda-feira (29), no trecho da BR-163 na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. O impacto provocou incêndio e explosão, com uma das cabines ficando pendurada no viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h20 e envolveu duas carretas, havendo suspeita de participação de um terceiro caminhão, que será investigada pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Civil.

A vítima fatal teria tentado desviar de um veículo que desrespeitou a sinalização de parada, sinalizada na alça de acesso. Ao perder o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a outra carreta. Com o choque, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso.

 

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. A gente ainda não teve acesso ainda ao corpo, porque está prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, declarou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado. Até as 14h20, equipes ainda trabalhavam para retirar o corpo, aguardando a liberação da perícia.

Outro caminhoneiro, que transportava soja, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no úmero, osso de um dos braços. A carga se espalhou pela pista. O Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária Motiva Pantanal atuaram no resgate e no combate às chamas. O trecho segue totalmente interditado para a passagem de veículos.

Desavença

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

Proprietário de uma empresa de fretes e tem enfrentado problemas com o vizinho da frente, o dono de uma lanchonete

29/09/2025 14h00

Foto: Karina Varjão

A Avenida Júlio de Castilho tem sido palco de desavenças entre dois estabelecimentos comerciais em frente ao Terminal principal do bairro. 

O comerciante Ezio Ferreira Martins, de 45 anos, é proprietário de uma empresa de fretes e tem enfrentado problemas com o vizinho da frente, o dono de uma lanchonete. 

Ao Correio do Estado, Ezio explicou que adotou uma área desmatada no canteiro principal da avenida para cuidar, fazendo a limpeza do local, o plantio de grama e outras plantas decorativas, bem como a instalação de bancos e lixeiras para uso comum. 

“Eu faço tudo ali sozinho porque eu quero ver bonito, quero que seja um local agradável. O único órgão que me ajuda ali é a Águas Guariroba que me fornece água para regar". 

No entanto, ele afirma que, por causa da atitude de bondade e cuidado, tem sido alvo de ameaças do outro empreendedora, já tendo registrado boletim de ocorrência em desfavor do mesmo. 

No documento, Ezio conta que o dono da lanchonete vem dizendo frases como “eu vou te pegar” e “o que é seu está guardado" desde o mês de fevereiro deste ano. Em julho, as ameaças deixaram de ser algo apenas verbal e se tornou algo concreto, quando Ezio sofreu um episódio que chama de “atentado". 

“Eu estava esperando para atravessar a rua em uma placa de Pare que tem bem em frente ao Terminal, próximo ao estabelecimento do sujeito em questão, quando ele apareceu dirigindo sua caminhonete e, quando ele me viu, jogou o veículo em cima de mim. Eu precisei me jogar para não ser atropelado, mas os pneus de trás passaram por cima do meu pé". 

A vítima teve acesso às imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos ao redor e encaminhou para a 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, onde estão sob perícia. 

Ezio relatou à reportagem que, mesmo após o boletim de ocorrência, que foi feito em julho, o suspeito não foi acionado pela polícia e nenhuma medida foi tomada, o que o deixa com medo de uma nova abordagem com âmbito criminal por parte do autor. 

Além da tentativa de ferimento físico, Ezio sofre diariamente com depreciações no espaço público que cuida. Ele conta que frequentemente as plantas são arrancadas do solo, as lixeiras são derrubadas e o espaço, sujo. 

“Quando eu peguei para cuidar disso, estava acabado. Tinha muito lixo, cães e gatos mortos enterrados, fezes. Eu assumi sozinho, limpei tudo, plantei algumas plantas, instalei as lixeiras e os bancos. Eu cuido de várias áreas ao redor, que vão desde a frente do Terminal até o canteiro central, todas as plantas quem plantou fui eu. Mas é comum chegar aqui de manhã e ter muito lixo no chão, garrafas que vendem no lanchonete jogadas, as lixeiras arrancadas, minha placa no chão, os bancos só não levaram embora porque estão acorrentados". 

Foto: Karina Varjão 

A motivação

À reportagem, Ezio afirmou que está sempre filmando e denunciando fatos errôneos na redondeza, com o objetivo de ajudar a comunidade e melhorar o bairro. 

Em razão disso, ele já sofreu ameaças e afrontas várias vezes, a maioria das vezes, do mesmo proprietário. 

“Diariamente eu sofro ameaças aqui, ele vem me afrontar aqui no meu ambiente de trabalho, já chegaram a puxar o facão pra mim e eu ameaçar com os instrumentos que uso pra cuidar da área verde. Mas nunca agredi ninguém, nunca bati em ninguém. Eu só mostro o que está errado". 

Ele conta que já denunciou a lanchonete por ocupar o espaço da calçada além do permitido, deixando intransitável, especialmente por cadeirantes. Segundo ele, o local também não conta com a quantidade de saídas de emergências exigidas. 

“De noite, os carros param na contra mão ali na frente, ninguém respeita a sinalização, sem contar no som alto que fica até a madrugada, seja com televisão ou com caixas de som mesmo. Já comuniquei os órgãos responsáveis, mas não foi feito nada". 

No trânsito, ele conta que as irregularidades são frequentes também por ali, com carros estacionando constantemente em áreas proibidas. Ele conta que já pediu fiscalização várias vezes, mas não obteve retorno. 

“Eu não quero vingança contra ninguém, só quero justiça. O que tem que ser feito, deve ser feito dentro das normas. Se a maioria dos comerciantes respeita, por que um estabelecimento só pode ser isento? E sobre os vandalismos, eu continuo replantando e limpando sempre as áreas, mas não sei por quanto tempo mais, porque é uma situação que cansa”. 

