Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

abcd da soja

Gigante do agro paga R$ 55 mil e se livra de ação por crime ambiental

ADM faturou mais de US$ 3,4 bi somente no Brasil em 2023. Ela foi multada por despejar esgoto sem o devido tratamento no Córrego Imbirussu, em Campo Grande

Neri Kaspary

Neri Kaspary

23/10/2025 - 13h34
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um acordo, que supostamente deveria ser sigiloso, livrou a empresa ADM, multinacional que processa soja no Núcleo Industrial de Campo Grande, de uma série de multas e de uma ação judicial que investigava supostos crimes ambientais que teriam provocado poluição no Córrego Imbirussu e no lençol freático no entorno do local onde funciona a indústria. 

O acordo judicial, assinado em setembro entre o Ministério Público e os representantes da multinacional, põe fim a uma ação civil pública que se arrastava havia seis anos e prevê que a gigante mundial da soja pague R$ 55 mil ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Campo Grande. 

No acordo, a empresa faz questão de destacar que "a ADM ressalva que o pagamento da quantia acima mencionada é realizado exclusivamente por mera liberalidade, sem que  implique reconhecimento e/ou assunção de responsabilidade, culpa ou concordância em relação as fatos jurídicos ou fáticos levantados pelo Ministério Público Estadual no processo e no Inquérito Civil". 

Os supostos crimes ambientais teriam sido cometidos entre 2017 e 2021, período em que a empresa teria despejado volume de esgoto acima do permitido e sem o devido tratamento no Córrego Imbirussu, que deságua no Rio Anhanduí e faz parte da bacia do Rio Paraná. Mas, relatórios ambientais emitidos em 2023 ainda confirmaram que o dejetos despejados no córrego naquele ano não recebiam o devido tratamento.

Os advogados da ADM, porém, garantem que tinham licença ambiental para fazer o despejo dos dejetos e também contestam que o solo no entorno da sede da empresa tenha sofrido poluição por conta de supostas omissões da empresa. 

POTÊNCIA ECONÔMICA

Em fase de ampliação de sua capacidade de moagem de soja, a empresa, segundo a investigação do Ministério Público, tem atualmente capacidade para produzir até 290 mil toneladas de proteína de soja por ano, o que equivale a quase seis mil carretas de ração que deixam a fábrica por ano. 

Além disso, por dia ela refina 385 toneladas de óleo de soja e a partir do próximo ano essa quantidade deve subir para 500 toneladas de óleo vegetal por dia, o que equivale ao volume de pelo menos dez carretas bi-trem de óleo por dia. 

Porém, a moagem que ocorre em Campo Grande é apenas uma parcela insignificante daquilo que a ADM (Archer Daniels Midland) abocanha no mercado mundial da soja e de outros setores do agro.

Ela é uma das quatro gigantes do setor e faz parte do chamado ABCD da soja (ADM, Bunge, Cargil e  Louis Dreyfus Company).  

As três primeiras são norte-americanas e a última, francesa. E, apesar de serem conhecidas por sua importância no setor da soja, dominam também o mercado do milho, trigo e até o comércio mundial do açúcar e etanol.

Em 2023, por exemplo, a ADM faturou em torno de US$ 3,4 bilhões somente no Brasil, que representa menos de 9% do faturamento bruto da multinacional  nos cerca de 200 países nos quais está presente. 

SIGILO

No artigo quinto do acordo judicial que livrou a gigante da soja de uma possível punição por suposto crime ambiental está previsto que os termos do acordo devem ser sigilosos. Porém, nesta quinta-feira (23), ao informar que instaurou procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento deste acordo, o Ministério Público acabou divulgando sua existência. 

"As Partes acordam que o presente Acordo é firmado em caráter sigiloso, nos termos do art 5º, LX, CF. As Partes comprometem-se a manter confidencialidade sobre seus termos, não podendo divulgá-los a terceiros, exceto para fins de homologação judicial e quando for exigido por lei. Essa obrigação subsistirá mesmo após o cumprimento integral do Acordo e consequente extinção do Processo correspondente", diz trecho da publicação. 

Logo na sequência as duas partes reforçam a intenção de manter sigilo sobre o caso. "Sem prejuízo do quanto exposto acima, as Partes acordam que a Petição Conjunta conterá requerimento formal e expresso para decretação de segredo de Justiça aos autos".  

SOLO

Além das suspeitas de não fazer o devido tratamento do esgoto que despeja no Córrego Imbirussu, o principal da região oeste de Campo Grande, a empresa também tenta decretar sigilo sobre as suspeitas de ter provocado contaminação no lençol freático no seu entorno. 

"A suspeita de contaminação do órgão ambiental não é sem razão... No parecer técnico 118/2024, f.2008 e seguintes, item 3.2 o órgão ambiental reportou que o estudo trazido pela indústria narrou um histórico de acidentes recentes, entre os anos de 2017 e 2019, que podem ter provocado a contaminação do solo e dos recursos hídricos subterrâneos".

Na sequência, cita o texto cita o vazamento de 80 litros de borra de um caminhão na via de acesso à ADM em 2017; dois casos de transbordamento de lagoas de estabilização e lançamento de efluentes, em julho de 2018 e setembro de 1019. Cita, ainda, o vazamento de 100 litros de hipoclorito de sódio na área de manobra da estação de tratamento de esgoto. 

Laudos chegaram a atestar que o sub-solo está contaminado, mas o acordo firmado agora prevê que novos estudos sejam realizados para tentar identificar se o problema persiste e se realmente tem relação com as atividades da empresa. 

CIDADE MORENA

Em crise, prefeitura dá reajuste de 25% a empreiteira

Valor do contrato para aluguel de pás carregadeiras e tratores sobe para R$4,3 milhões em Campo Grande

23/10/2025 12h00

Compartilhar
Em março houve anúncio da reforma administrativa com objetivo de economizar pelo menos R$140 milhões, que precisou ser prorrogada em meados deste ano

Em março houve anúncio da reforma administrativa com objetivo de economizar pelo menos R$140 milhões, que precisou ser prorrogada em meados deste ano Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Nem mesmo a crise econômica, as metas não atingidas pela Prefeitura de Campo Grande e o cenário de "arrocho" foram suficientes para impedir que o Executivo ajustasse em 25% o contrato com uma empreiteira contratada para locação de máquinas. 

Conforme exposto na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), sendo esse o segundo termo aditivo anotado, o contrato em questão foi firmado em 13 de dezembro de 2023 com a empresa JLC Ltda. 

Em números absolutos, o contrato fica acrescido com o montante de R$865.802,58, atingindo o valor de R$ 4.329.012,90 ao todo na contratação firmada entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e a empresa que carrega as iniciais de Jorge Lopes Cáceres. 

Segundo consta na cópia do contrato original, publicada no Portal da Transparência de Campo Grande, a empresa foi contratada para locação de máquinas pesadas, caminhões e veículos leves, além de demais equipamentos para execução dos serviços públicos locais. 

Especificamente, os valores correspondem à locação de pás carregadeiras pelo valor inicial de pouco mais de 2,6 milhões de reais, mais o preço do aluguel de tratores por R$856.798,80, que somam uma contratação original de R$3.463.210,32. 

Enquanto a ordem de serviços foi assinada ainda em 13 de dezembro de 2023, para o prazo de 12 meses consecutivos a contar dessa data, o primeiro termo aditivo foi assinado já em 18 de novembro de 2024. 

Nessa ocasião houve a dilatação do prazo de vigência em mais 12 meses, ou seja, com isso, a próxima data de vencimento seria o dia 13 de dezembro deste ano. Menos de um ano depois acontece esse reajuste de cerca de 25% do valor do contrato. 

Corte de gastos

Cerca de uma semana depois da publicação do decreto original, a prefeita Adriane Lopes anunciou sua reforma administrativa durante uma coletiva em 14 de março, apontando para o objetivo de economizar pelo menos R$140 milhões. 

em junho - e longe da meta - Adriane renovou esse decreto para corte de gastos, prorrogando a medida de arrocho por mais três meses. 

Toda essa movimentação impediu reajuste salarial linear aos servidores municipais, sendo que nesse primeiro prazo de três meses a prefeitura conseguiu economizar R$19 milhões na folha de pagamentos, apesar do aumento da ordem 27% no próprio salário e que beneficiou em torno de 500 integrantes da elite do funcionalismo municipal. 

Desde abril, o salário da prefeita, que serve como teto para o serviço público municipal, passou de R$21,2 mil para R$ 26,9 mil. Em fevereiro de 2026 sobe para R$31,9 e um ano depois, para R$35,4 mil.

Enquanto isso, porém, a base do funcionalismo está há três anos sem reajuste e, com a renovação de decreto, a possibilidade de pôr fim ao congelamento acaba de vez. 

Além da redução dos R$19 milhões na folha de pagamento, a administração municipal também reduziu em quase um milhão de reais os gastos com locação de imóveis, conforme afirmou a Prefeita em 18 de junho.

De acordo com ela, “mais de cinco imóveis” teriam sido devolvidos nestes três meses de vigência do decreto de arrocho de gastos. 

 

Assine o Correio do Estado

Concurso

Mais de 4 mil candidatos disputam vaga para juíz em MS

Primeira etapa do concurso será a prova objetiva seletiva, marcada para o dia 21 de dezembro, em Campo Grande

23/10/2025 10h30

Compartilhar

Foto: Divulgação / TJMS

Continue Lendo...

Mais de quatro mil candidatos vão disputar as 15 vagas abertas no concurso público para juiz substituto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O edital com o resultado definitivo das inscrições preliminares e a convocação para a prova objetiva seletiva foi publicado nesta quarta-feira (22), no Diário da Justiça, com a primeira etapa do concurso marcada pela prova objetiva seletiva, a ser realizada no dia 21 de dezembro, em Campo Grande..

De acordo com o documento, assinado pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, foram divulgadas as listas de candidatos com inscrições deferidas, incluindo as modalidades de ampla concorrência, negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Também foi publicada a relação definitiva dos pedidos de atendimento especial, indicando os que foram aceitos, parcialmente aceitos ou negados.

O exame, composto por 100 questões de múltipla escolha, terá duração de cinco horas, das 13h às 18h (horário local). Os candidatos poderão consultar o local da prova a partir de 15 de dezembro aqui!

O certame oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, com subsídio de R$ 32.289,54. Do total, 10 vagas são para ampla concorrência, três para candidatos negros, uma para pessoa com deficiência e uma para candidatos indígenas.

Realizado em cinco etapas, o concurso terá as duas primeiras sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV), enquanto as demais ficarão a cargo da comissão organizadora do TJMS.

Para concorrer ao cargo de juiz substituto, é necessário ser bacharel em Direito com diploma reconhecido e ter pelo menos três anos de atividade jurídica após a formatura, além de atender aos demais requisitos previstos no edital.

O regulamento completo do concurso pode ser conferido aqui!

Custo Alto

Em um ano marcado pelo escândalo da operação Ultima Ratio, que na próxima sexta-feira (24) completa um ano, dados do relatório Justiça em Números, divulgado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), revelam que o custo médio mensal dos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do sul aumentou em 25,6% ano ano passado na comparação com o ano anterior, chegando a R$ 151.256,00. 

Em 2023, o custo médio era de R$ 120,354,00, deixando Mato Grosso do Sul em primeiro lugar no ranking dos magistrados mais caros do país. Mas, apesar deste aumento no ano passado, desta vez Mato Grosso do Sul foi superado pelo Rio de Janeiro, onde o salário médio mensal subiu de R$ 92.643,00 para R$ 162.897,00. 

A disparada nos custos não é exclusividade de Mato Grosso do Sul. O relatório do CNJ aponta que, em média, os valores cresceram em 20% na despesa por magistrado em todo o país, passando de R$ 73.777,00 para R$ 92.752,00 mensais.

Os dados mostram que os juízes de Mato Grosso do Sul custam 63% acima da média nacional aos contribuintes locais. Porém, se a comparação for Amazonas, estado onde é registrado o menor custo, de R$ 41.555,00, a diferença é de 263%. 

*Colaborou Neri Kaspary 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 1 dia

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Exclusivo para Assinantes

/ 13 horas

Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.