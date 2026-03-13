Gigante do agro vai investir R$ 75 milhões em Campo Grande

Cooperativa atua em pelo menos 17 municípios do interior do Estado, com mais de 30 lojas e locais de armazenamento de grãos

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Com faturamento bruto de R$ 23,2 bilhões e lucro de R$ 983 milhões ao longo de 2025, a Lar Cooperativa Agroindustrial, com sede em Medianeira (PR), promete investimento de R$ 75 milhões para ampliar suas atividades em Campo Grande, onde já atua em dois endereços.

Publicação do diário oficial do município de Campo Grande desta sexta-feira revela que a gigante do agronegócio vai destinar R$ 375 mil à administração municipal a título de compensação ambiental pelos danos causados em decorrência dos investimentos de R$ 75 milhões.

Procurada, a administração municipal não deu detalhes sobre o local exato do investimento. Mas, a cooperativa já opera na altura do quiômetros 446 da BR-163, entre Campo Grande e Anhanduí (antiga Producel), e na altura do quilômetro 6 da MS-080, na saída para Rochedo.

Nas unidades de Campo Grande atua na compra e ermazenamento de grãos e na revenda de fertilizantes, sementes e defensivos agrícolas.

Mas, além de atuar no setor de grãos, a cooperativa tem participação importante no setor de avícola e de suínos nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Cataria e Rio Grande do Sul, onde no começo de fevereiro distrubuiu R$ 160 milhões em lucros entre seus 15 mil sócios.

Além de Campo Grande, a cooperativa tem mais de 30 lojas e armazens em outros 17 municípios de Mato Grosso do Sul, com destaque para Caarapó, onde produz biodiesel. A indústria tem capacidade para processar 450 mil toneladas de soja por ano. Esse processamento resulta em 90 mil toneladas de óleo e 360 mil toneladas de farelo de soja.

A cooperativa foi fundada há exatos 61 anos, em 19 de março de 1964, por um padre e 55 agricultores, na antiga Gleba dos Bispos, em Missal, na região oeste do Paraná. Seis décadas depois, pretende faturar R$ 26,4 bilhões neste ano, sendo a terceira maior cooperativa do setor agrícola no Brasil, ficando atrás apenas da Coamo e C.Vale.

Esta, porém, é somene uma das cooperativas que praticamente dominam o agronegócios no Estado. Além dela, o setor de grãos, produção de aves, suínos e leite são dominados por unidades da Coamo, C. Vale, Aurora, Copagril, Frimesa, Camva, Cocamar, Coopasol, entre outras.