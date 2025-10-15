Ginasta de 11 anos abre 'vaquinha' e quer viajar 3 mil km para Torneio Nacional

desde que tinha apenas oito, a ginasta sul-mato-grossense treina no Centro de Treinamento "CT-Luizinho", em Campo Grande - Reprodução/Divulgação

De olho no sonho atual de competir no Torneio Nacional de Ginástica, que acontece entre os dias 09 e 15 de novembro em João Pessoa, a sul-mato-grossense Sofhia de apenas 11 anos resolveu abrir uma vaquinha para ajudar no custeio desses três mil quilômetros que separam o MS da Paraíba.

Há cerca de três anos, desde que tinha apenas oito, a ginasta sul-mato-grossense treina no Centro de Treinamento "CT-Luizinho", que fica localizado na rua Pernambuco, 2557, no bairro Jardim Autonomista em Campo Grande.

Nesse meio tempo, a atleta já demonstrou seu empenho e consequente destaque esportivo pelas competições que passou, desde regionais até estaduais de ginástica artística.

Entre seus feitos, Sofhia Marieh anota uma série de conquistas, com destaque para o 1º lugar no Campeonato Estadual de Ginástica Artística (GA) e uma marcante participação nos Jogos Escolares, representando orgulhosamente a capital sul-mato-grossense.

Com pouco mais de uma década de vida, a jovem ginasta já busca um passo grande como seu novo desafio: competir no Torneio Nacional de Ginástica na capital paraibana de João Pessoa.

Para percorrer esses 3.277 quilômetros que separam a Capital sul-mato-grossense do Estado da Paraíba, a jovem conta com a ajuda e solidariedade através de uma vaquinha na plataforma Donativa (CLICANDO AQUI).

O intuito da vaquinha solidária criada pela família da atleta é atingir a meta de cinco mil reais para que Sofhia possa viajar acompanhada de sua professora e técnica da equipe.

Conforme registro da Confederação Brasileira de Ginástica, o CT Luizinho em Campo Grande possui 35 atletas em treinamento, entre elas a jovem Flora Cabriotti, de 16 anos, que também busca competir no nacional e conseguiu alcançar a meta através de vaquinha.

Agora, a torcida é para que Sofhia também alcance o feito como representante campo-grandense no Nacional de Ginástica, para ter ainda mais chances de emplacar Mato Grosso do Sul no topo dos pódios nacionais.

Através das redes sociais, a pequena ginasta compartilha sua rotina de atleta em um perfil monitorado pelo pai, Willian Rodrigues, como uma "trend" que mostra que a pequena quase trilhou seus primeiros passos pelo ballet antes de chegar à ginástica artística.

