Gol vai suspender voo direto de Campo Grande ao Rio 6 meses após retorno

Avião da Gol durante pouso; companhia vai suspender voo direto entre Campo Grande e Rio de Janeiro a partir de fevereiro de 2027. - Foto: Divulgação Gol.

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A companhia aérea Gol vai suspender os voos diretos entre Campo Grande e o Rio de Janeiro a partir de fevereiro de 2027, menos de seis meses depois de retomar a ligação entre as duas capitais. A decisão faz parte de uma ampla redução das operações da empresa, que prevê o encerramento de 38 rotas nacionais e internacionais, incluindo duas que atendem Mato Grosso do Sul.

A última operação entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, está prevista para 30 de janeiro de 2027.

A mesma data marca o encerramento programado da ligação entre o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e Bonito, um dos principais destinos turísticos do Estado.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (15) pelo portal especializado Melhores Destinos, que identificou inicialmente 20 rotas afetadas e, após uma atualização do levantamento, encontrou outras 18.

A relação foi confirmada pela Gol ao veículo, e as datas correspondem às últimas operações previstas no sistema de venda de passagens.

No caso de Campo Grande, a decisão representa um recuo na ampliação das opções de transporte aéreo anunciada pela companhia há poucos meses.

A ligação com o Rio de Janeiro havia sido retomada em 3 de agosto, depois de mais de uma década sem operação regular pela empresa.

Com a suspensão, passageiros que utilizam o trajeto direto poderão precisar recorrer a voos com conexão em outros aeroportos para chegar à capital fluminense, dependendo das alternativas disponíveis no período.

A empresa atribui a reorganização de seus voos ao aumento expressivo do preço do querosene de aviação, combustível utilizado pelas aeronaves, que passou a representar uma parcela maior dos custos operacionais.

Voo havia sido retomado em agosto

O encerramento da rota contrasta com os planos de expansão apresentados pela própria Gol em junho deste ano, quando anunciou o retorno dos voos diretos entre Campo Grande e o Rio de Janeiro.

Na ocasião, a companhia informou que a ligação voltaria a funcionar em 3 de agosto de 2026, com três frequências semanais em cada sentido, utilizando aeronaves Boeing 737 com capacidade para até 186 passageiros.

As partidas de Campo Grande foram programadas para as terças, quintas e sábados, às 2h50, com chegada ao Galeão às 6h. No sentido contrário, os voos saíam do Rio de Janeiro às segundas, quartas e sextas-feiras, às 21h, com previsão de pouso na Capital sul-mato-grossense às 22h25.

O retorno da ligação era apresentado como uma alternativa para facilitar o deslocamento de passageiros a negócios e turismo, além de permitir conexões com destinos nacionais e internacionais atendidos pelo aeroporto carioca.

A própria companhia destacou, quando anunciou a retomada, que o trecho havia sido operado regularmente entre 2012 e 2015, sendo reativado como parte de uma estratégia de ampliação das opções de viagens a partir de Mato Grosso do Sul.

O histórico de tentativas de fortalecer essa ligação já havia sido acompanhado pelo Correio do Estado. Em julho de 2024, o jornal publicou a reportagem, que apontava a previsão de retomada de voos diretos para o Rio de Janeiro, com três frequências semanais.

Naquele momento, a expectativa era de que a ampliação das rotas contribuísse para aumentar a chegada de visitantes ao Estado e facilitar viagens de moradores da Capital.

Em junho de 2026, a retomada foi novamente anunciada, desta vez com data definida para o início das operações. Agora, pouco mais de dois meses após o retorno dos voos, a companhia confirmou que a ligação deixará sua programação no começo do próximo ano.

Bonito também perderá ligação direta com São Paulo

Além da Capital, o município de Bonito aparece entre os destinos atingidos pela redução das operações da Gol.

A empresa prevê encerrar, também em 30 de janeiro de 2027, a rota direta entre o Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, e o aeroporto de Bonito.

A ligação representa uma das alternativas para turistas que desejam chegar diretamente à região da Serra da Bodoquena, sem a necessidade de desembarcar em Campo Grande e seguir viagem por rodovia.

A retirada da rota pode reduzir as opções de acesso aéreo ao destino, especialmente para visitantes que partem da capital paulista, um dos principais mercados emissores de turistas para Mato Grosso do Sul.

O impacto efetivo dependerá da oferta mantida por outras companhias aéreas e da possibilidade de novas operações substituírem o trecho.

A suspensão ocorre justamente em um período de movimentação turística, já que janeiro integra a alta temporada de viagens de férias.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual retomada das duas ligações sul-mato-grossenses após janeiro de 2027.

Gol confirma retirada de 38 rotas pelo Brasil

A suspensão dos voos em Mato Grosso do Sul faz parte de uma redução nacional das operações da Gol, que prevê o encerramento de 38 rotas domésticas e internacionais.

Entre os trechos afetados estão as ligações entre Cuiabá e Congonhas, Manaus e Fortaleza, Teresina e Guarulhos, além de destinos internacionais como Buenos Aires, Miami, Orlando e Bogotá.

Algumas rotas deixarão de operar ainda em dezembro de 2026, mas a maioria dos cancelamentos está prevista para janeiro de 2027. A companhia também reduzirá a frequência de voos em outros trechos, sem interromper completamente as operações.

Alta do combustível pressiona companhias aéreas

A Gol atribui o cancelamento das rotas ao aumento do preço do querosene de aviação (QAV), que passou a representar cerca de 40% dos custos operacionais da companhia, ante aproximadamente 30% anteriormente.

O encarecimento está relacionado à alta do petróleo no mercado internacional, agravada pelos conflitos no Oriente Médio.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o litro do combustível passou de R$ 3,64 em março para R$ 6,45 em maio, recuando para R$ 4,98 em agosto.

Diante do aumento das despesas, a empresa informou que está reorganizando seus voos e continuará oferecendo alternativas aos passageiros por meio de conexões próprias ou parcerias com outras companhias aéreas.

O que acontece com quem já comprou passagem?

Passageiros afetados pela suspensão das rotas têm direito a ser transferidos gratuitamente para outro voo ou receber o dinheiro da passagem de volta, conforme as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Resolução nº 400 da agência determina que alterações programadas sejam comunicadas com antecedência mínima de 72 horas. A reacomodação poderá ocorrer em voos da própria companhia ou de outras empresas, conforme as regras aplicáveis.

Quem já comprou passagens entre Campo Grande e o Rio de Janeiro ou entre Congonhas e Bonito para viagens a partir de fevereiro de 2027 deve acompanhar a reserva e procurar a Gol para verificar as alternativas disponíveis.