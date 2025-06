Golpe da "CNH facilitada" promete documento sem burocracria

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um anúncio prometendo a carteira de habilitação facilitada está circulando por meio de um aplicativo de troca de mensagens, com a promessa de conseguir o documento sem a necessidade de passar por nenhum processo.

O anúncio, com os dizeres "Venha realizar seu sonho CNH FACILITADA", promete a Carteira Nacional de Habilitação sem que o interessado precise passar por provas, exame médico ou mesmo aulas.

Por meio de um grupo no WhatsApp, um número com prefixo do Mato Grosso do Sul envia o anúncio e solicita que os interessados entrem em contato para obter mais informações.

A reportagem entrou em contato com a intermediária para questionar como o processo seria realizado. Nesse ponto, ela respondeu que não é ela quem cuida do serviço e indicou um amigo que, supostamente, trabalha no Detran de São Paulo.

Durante o contato com o golpista, ele chegou a enviar uma foto de um crachá, no qual o suposto servidor aparece como Subdiretor de Unidade Nacional do órgão no estado de São Paulo.

Pela quantia de R$ 1.700,00 para a categoria B, ou R$ 1.400,00 mais R$ 400,00 pelo exame médico, o candidato recebe a promessa de obter a CNH em 15 dias, podendo recebê-la em casa ou retirá-la na unidade do Detran mais próxima de sua residência.

Ao ser questionado se o processo era legal, o golpista respondeu que já haviam "formado muitos condutores".

"Estamos há vários anos formando condutores, nunca tivemos problemas. Não é agora que vamos deixar a desejar", escreveu o golpista via WhatsApp.

Por conta e risco, caso o cidadão decida 'pagar para ver', o suposto servidor informa que, após o pagamento do exame médico e da CNH, o condutor passa a ter acesso ao Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), no sistema do Detran do Estado.

Segundo os próprios golpistas, o grupo atua em todo o Brasil. Para iniciar o processo, são solicitados os seguintes documentos:

RG (foto frente e verso);

CPF;

Foto 3x4 ou selfie;

Assinatura em uma folha branca;

Áudio explicando o interesse em iniciar o processo.

O que diz o Detran-MS



O diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira, explicou ao Correio do Estado que não é possível obter a Carteira Nacional de Habilitação sem a realização dos exames e cursos exigidos pela legislação.

"Inicialmente, o cidadão sul-mato-grossense não deve acreditar nessas facilidades. Não existe a emissão de um documento de habilitação sem que o candidato passe pelos cursos e exames obrigatórios. Então, não caia em facilidades, isso é golpe", pontuou Luiz Fernando.

Mesmo que a pessoa receba algum documento, o diretor explica que o uso de documento falso é crime, assim como a produção ou fornecimento, implicando em responsabilização criminal.

Etapas legais para obtenção da CNH

O candidato deve procurar uma autoescola credenciada;

Passar por cursos teórico e prático de direção;

Realizar exames psicológico e médico;

Ser aprovado no exame teórico e no exame prático de direção.

Somente com a aprovação em todas as etapas é que o Departamento de Trânsito emite a Permissão para Dirigir, conforme a categoria escolhida (A ou B).

O Detran-MS informou que entrou em contato com o órgão de trânsito de São Paulo para verificar se algum servidor teve o nome indevidamente utilizado. Assim que houver resposta, a matéria será atualizada.

Assine o Correio do Estado