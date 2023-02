Golpe do Serasa tem vítimas em MS; saiba como se proteger

Serasa não faz cobrança via mensagens - Divulgação

Um novo golpe tem se tornado em todas as regiões do país, incluindo Mato Grosso do Sul.

Trata-se do chamado golpe do Serasa.

De acordo com a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor do Estado (Procon-MS), golpistas estão enviando mensagens aos consumidores como se fossem representantes da empresa privada de avaliação de crédito, a Serasa.

Para dar mais veracidade, as mensagens encaminhadas têm a logo da Serasa.

Os falsos representantes afirmam fazer consultas sobre dívidas e propõe acordos vantajosos para liquidação dos débitos, com pagamento via Pix.

Quando a vítima aceita a negociação, a operação de transferência é dirigida para uma pessoa física que alega ser representante da “empresa credora”.

No entanto, como se trata de um golpe, a pessoa perde dinheiro, enquanto a dívida real continua sem nenhum tipo de redução e o nome segue negativado, nos casos em que já esteja, junto à empresa.

O golpe é aplicado por meio de mensagens no WhatsApp e também outros links de rede social.

Alerta

Para evitar este tipo de golpe, o Procon Estadual esclarece que os acordos realizados junto ao Serasa não envolvem qualquer tipo de avalista.

O órgão também explica que os boletos em nome das empresas com as quais a pessoa tem dívidas podem ser emitidos pelo aplicativo da Serasa, assim como os pagamentos.

"Qualquer tipo de Pix, boleto, código de barras ou outro método não deve ser aceito sob pena do consumidor ser alvo de prejuízos e não cumprir seus compromissos", esclarece o Procon/MS.

A orientação é que, para maior segurança, o consumidor não faça qualquer tipo de acordo via mensagens, e-mail ou telefonemas.

Para conferir a veracidade da cobrança, a recomendação é consultar diretamente a Serasa, por meio do site oficial da empresa.

Caso tenha dúvidas, o consumidor também pode se dirigir ao Procon Estadual.

O órgão está localizado na Rua 13 de Junho, 930, Centro. O atendimento é das 7h às 19h.