Governo abre consulta pública sobre digitalização da educação em MS

Cidades

Os lances podem ser feitos a partir de quinta-feira (18), em lotes variados de eletrônicos a peças de veículos; confira

Itens apreendidos e abandonados serão leiloados pela Receita Federal, com lotes que vão de um celular iPhone 11 por R$ 800 a pneus Pirelli a partir de R$ 30. O início para dar os lances será nesta quinta-feira (18), e podem participar pessoas físicas e jurídicas.

São 259 lotes variados, entre eletrônicos, peças de carros, reboques e veículos, como um Palio ano 1996/1997 a partir de R$ 4 mil e até um caminhão-baú Volkswagen 2005 por R$ 110 mil.

Caminhão Baú

Videogames



Os amantes de videogames vão apreciar os lotes 101 a 104. O primeiro é um Sony/Y - CFI-1215A, 825GB, com lance inicial de R$ 1 mil. Confira os outros:

Lote 102 - Videogame Sony PS5 - R$ 1.300,00

Lote 103 - Videogame Sony PS5 1TB - R$ 1.200,00

Lote 104 - Videogame Xbox Série X - R$ 1.400,00

Colecionáveis



Os amantes de discos – ou o chamado “bolachão” – vão querer ficar de olho no lote 124, que oferece um pacote de discos de vinil, CDs e DVDs, com lance inicial de R$ 7.300,00, composto por:

Stream Deck - Biblioteca de Jogos D24

Conjunto de 7 discos de vinil D24

CD - A-ha / True North

Disco de Colecionador: Hemolia Records

DVD e disco de vinil 143, versão prateada da cantora Katy Perry

Lote 124

Fotografia



O lote 122 deve atrair a atenção de amantes de vídeo e fotografia. O valor inicial é de R$ 30 mil, e nele constam:

Filmadora Panasonic AC

Atem Mini Extreme Iso (01 vol.)

Projetor de vídeo Infocus

Microfone Rode Procaster

Placa Turing PI2 D24

Câmera fotográfica Canon EOS Rebel T7i

Câmera fotográfica Nikon D500 AF-S, S/N

Câmera fotográfica Nikon D810

Câmera fotográfica Sony ZV-1

Atenção



Os lotes 74 a 93, 98 a 104 e 174 a 192 não poderão ser comercializados, ainda que sejam arrematados por pessoa jurídica.

"O pagamento deverá ser efetuado de forma integral (100% do valor da proposta/lance) até o

primeiro dia útil subsequente à data de adjudicação, ou, ainda, no prazo de 07 (sete) dias corridoscontados a partir do vencimento, implicando em acréscimo a título de multa moratória, conformeprevisto no art. 162 da Lei nº 14.133/2021", diz o regulamento do leilão.

Sobre os veículos

O edital especifica que todos os veículos que estão disponíveis no leilão estão estacionados há algum tempo e, por isso, esclarece que os interessados estejam cientes de que as baterias podem estar descarregadas, assim como:

Os pneus murchos. Alguns, inclusive, não possuem bateria e/ou não possuem chaves ou pneus/rodas. Para a retirada, talvez haja a necessidade de que os arrematantes providenciem serviços de mecânica, borracharia, chaveiro e/ou guincho. Além disso, pelo tempo de armazenamento, a maioria dos veículos não está com o licenciamento em dia, o que impede a circulação, conforme a legislação de trânsito. A entrega de veículos e mercadorias ficará condicionada à capacidade de atendimento diária, com prévio agendamento pelos telefones indicados no edital”.



Lote 65: Chevrolet Classic LS 2012/ Usado / Prata - A partir de R$ 12.000,00

Lote 66: Volksvagen Bora / Usado / Preto - A parttir de R$ 12.000,00

Lote 67: Fiat Pálio EXD, 1996/1997 / Cinza - A partir de R$ 4.000,00

Lote 72: Caminhão Iveco Stralis 2012/2013 / Usado / Branco - A partir e R$ 110.000,00

Lote 258: SUV Bricciance-MOD V7-Motor 1.8L Deluxe / 0KM - A partir de R$ 40.000,00

Lote 259: SUV Bricciance-MOD V7-Motor 1.8L FlagShip / 0KM - A partir de R$ 45.000,00



Lote: 259

Cronograma do leilão

Início: 18 de novembro, às 8h

Fim da apresentação de propostas: 24 de novembro, às 18h

Para acessar o sistema, o usuário deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) pelo link: https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login

A sessão pública e os lances poderão ser acompanhados, em tempo real, pelo site: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

Quem pode participar?

Pessoas físicas

Ter idade acima de 18 anos

Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Ter selo de confiabilidade nível Prata ou Ouro na plataforma gov.br

Pessoas jurídicas

Ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) regularizado

Possuir selo de confiabilidade nível Prata ou Ouro na plataforma gov.br

Confira a relação dos lotes



Assine o Correio do Estado