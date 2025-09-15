Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo abre consulta pública sobre digitalização da educação em MS

Apesar da proibição de aparelhos digitais por alunos, uso pedagógico é permitido

Mariana Piell

Mariana Piell

15/09/2025 - 15h00
Fica aberta até o dia 30 de setembro, a consulta pública da Secretaria de Estado de Educação (SED) sobre a digitalização da educação em Mato Grosso do Sul. 

O Currículo da Educação Digital, Midiática e Computacional, que será construído por meio da consulta, segue diretrizes nacionais atualizadas que tratam da inclusão da computação na Educação Básica como parte complementar à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), assim como a Política Nacional de Educação Digita (PNED), diretrizes para o uso pedagógico de dispositivos digitais e integração das competências digitais ao currículo escolar.

O processo de consulta é voltado principalmente a professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e estudantes, mas está aberto a toda a sociedade. A participação deve ser registrada pelo link: https://forms.gle/Ptxq167CDwMbAsxo6.

PROIBIÇÃO

Desde fevereiro de 2025, a proibição do uso de celulares em escolas de Mato Grosso do Sul está em vigor, conforme a Lei nº 15.100/2025 e a Resolução/SED nº 4.388

A proibição se aplica a toda a rede de ensino estadual e municipal, abrangendo não só os horários de aula, mas também os intervalos e atividades extracurriculares. 

O uso é permitido apenas em situações pedagógicas específicas, quando instruído por um professor, ou por alunos com necessidades especiais que dependam da tecnologia. 

Cidades

Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 800 e pneus a R$ 30

Os lances podem ser feitos a partir de quinta-feira (18), em lotes variados de eletrônicos a peças de veículos; confira

15/09/2025 13h13

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Itens apreendidos e abandonados serão leiloados pela Receita Federal, com lotes que vão de um celular iPhone 11 por R$ 800 a pneus Pirelli a partir de R$ 30. O início para dar os lances será nesta quinta-feira (18), e podem participar pessoas físicas e jurídicas.

São 259 lotes variados, entre eletrônicos, peças de carros, reboques e veículos, como um Palio ano 1996/1997 a partir de R$ 4 mil e até um caminhão-baú Volkswagen 2005 por R$ 110 mil.

Caminhão Baú

Videogames


Os amantes de videogames vão apreciar os lotes 101 a 104. O primeiro é um Sony/Y - CFI-1215A, 825GB, com lance inicial de R$ 1 mil. Confira os outros:

  • Lote 102 - Videogame Sony PS5 - R$ 1.300,00
  • Lote 103 - Videogame Sony PS5 1TB - R$ 1.200,00
  • Lote 104 - Videogame Xbox Série X - R$ 1.400,00

Colecionáveis


Os amantes de discos – ou o chamado “bolachão” – vão querer ficar de olho no lote 124, que oferece um pacote de discos de vinil, CDs e DVDs, com lance inicial de R$ 7.300,00, composto por:

  • Stream Deck - Biblioteca de Jogos D24
  • Conjunto de 7 discos de vinil D24
  • CD - A-ha / True North
  • Disco de Colecionador: Hemolia Records
  • DVD e disco de vinil 143, versão prateada da cantora Katy Perry
Lote 124

Fotografia


O lote 122 deve atrair a atenção de amantes de vídeo e fotografia. O valor inicial é de R$ 30 mil, e nele constam:

  • Filmadora Panasonic AC
  • Atem Mini Extreme Iso (01 vol.)
  • Projetor de vídeo Infocus
  • Microfone Rode Procaster
  • Placa Turing PI2 D24
  • Câmera fotográfica Canon EOS Rebel T7i
  • Câmera fotográfica Nikon D500 AF-S, S/N
  • Câmera fotográfica Nikon D810
  • Câmera fotográfica Sony ZV-1

Atenção


Os lotes 74 a 93, 98 a 104 e 174 a 192 não poderão ser comercializados, ainda que sejam arrematados por pessoa jurídica.

"O pagamento deverá ser efetuado de forma integral (100% do valor da proposta/lance) até o
primeiro dia útil subsequente à data de adjudicação, ou, ainda, no prazo de 07 (sete) dias corridoscontados a partir do vencimento, implicando em acréscimo a título de multa moratória, conformeprevisto no art. 162 da Lei nº 14.133/2021", diz o regulamento do leilão.

Sobre os veículos

O edital especifica que todos os veículos que estão disponíveis no leilão estão estacionados há algum tempo e, por isso, esclarece que os interessados estejam cientes de que as baterias podem estar descarregadas, assim como:

Os pneus murchos. Alguns, inclusive, não possuem bateria e/ou não possuem chaves ou pneus/rodas. Para a retirada, talvez haja a necessidade de que os arrematantes providenciem serviços de mecânica, borracharia, chaveiro e/ou guincho. Além disso, pelo tempo de armazenamento, a maioria dos veículos não está com o licenciamento em dia, o que impede a circulação, conforme a legislação de trânsito. A entrega de veículos e mercadorias ficará condicionada à capacidade de atendimento diária, com prévio agendamento pelos telefones indicados no edital”. 
 

  • Lote 65: Chevrolet Classic LS 2012/ Usado / Prata - A partir de R$ 12.000,00
  • Lote 66: Volksvagen Bora / Usado / Preto - A parttir de R$ 12.000,00
  • Lote 67: Fiat Pálio EXD, 1996/1997 / Cinza - A partir de R$ 4.000,00
  • Lote 72: Caminhão Iveco Stralis 2012/2013 / Usado / Branco - A partir e R$ 110.000,00
  • Lote 258: SUV Bricciance-MOD V7-Motor 1.8L Deluxe / 0KM - A partir de R$ 40.000,00
  • Lote 259: SUV Bricciance-MOD V7-Motor 1.8L FlagShip / 0KM - A partir de R$ 45.000,00
     
Lote: 259

Cronograma do leilão

  • Início: 18 de novembro, às 8h
  • Fim da apresentação de propostas: 24 de novembro, às 18h

Para acessar o sistema, o usuário deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) pelo link: https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login

A sessão pública e os lances poderão ser acompanhados, em tempo real, pelo site: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

Quem pode participar?

Pessoas físicas

  • Ter idade acima de 18 anos
  • Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF)
  • Ter selo de confiabilidade nível Prata ou Ouro na plataforma gov.br

Pessoas jurídicas

  • Ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) regularizado
  • Possuir selo de confiabilidade nível Prata ou Ouro na plataforma gov.br

Confira a relação dos lotes
 

Casa própria

Feirão MS Moradia vai subsidiar imóveis para famílias com renda de até R$ 7 mil

Evento permite a soma de subsídios estaduais e federais para compra de primeiro imóvel

15/09/2025 13h00

Divulgação

A 3ª edição do Feirão MS Moradia já está marcada para acontecer entre os dias 16 a 19 de outubro, no Shopping Norte Sul Plaza.

Realizado em parceria do Governo do Estado com várias construtoras da Capital, o feirão reúne empreendimentos imobiliários credenciados ao programa, oferecendo imóveis que fazem parte do Bônus Moradia, com valor de até R$ 250 mil.

Famílias com renda de até R$ 7.050 poderão financiar seus imóveis no evento com subsídio de até R$ 32 mil do Governo do Estado e até R$ 55 mil por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

O FEIRÃO

Durante o evento, os visitantes terão acesso a estandes de construtoras parceiras, poderão conhecer os imóveis disponíveis, realizar simulações de financiamento e esclarecer dúvidas diretamente com as equipes da Agehab e das instituições financeiras.

Lá, todo o processo será facilitado, desde a atualização do cadastro até a análise de crédito, permitindo que os interessados saiam do evento já com encaminhamentos concretos para a aquisição da casa própria.

O Bônus Moradia foi criado justamente para apoiar famílias que esbarram na dificuldade de juntar o valor da entrada de um imóvel.

Com o subsídio estadual somado aos benefícios federais e à possibilidade de uso do FGTS, em muitos casos a entrada é reduzida de forma significativa, abrindo as portas para que cada vez mais famílias saiam do aluguel e conquistem seu lar definitivo.

COMO PARTICIPAR

Para participar, é importante que os interessados já estejam inscritos no cadastro da Agehab e levem documentos pessoais, comprovantes de renda e de residência, além de certidões que comprovem não possuir imóvel em seu nome nem ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

