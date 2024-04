Governo de MS busca levar "visão empreendedora" para artesãs indígenas

Brasilândia já teve 11 edições do Empretec e será primeiro município do País a executar versão exclusiva para indígenas - Reprodução/Prefeitura de Brasilândia

Metodologia criada pela Organização das Nações Unidas, o Empretec terá sua primeira versão indígena no País em uma aldeia de Brasilândia, iniciativa do Governo do Estado em levar uma "visão empreendedora" para artesãs dessas comunidades tradicionais.

Na manhã desta sexta-feira (12), o termo de cooperação institucional foi assinado, entre o Governo do Estado e o Sebrae, na sede da instituição em Campo Grande.

Conforme o documento, a ação que busca fomentar o empreendedorismo junto aos povos indígenas sul-mato-grossenses contemplará desde a capacitação até o acesso ao mercado.

Pioneira, a aldeia Ofaié e as artesãs que trabalham manualmente com tecidos na comunidade serão as primeiras contempladas do Empretec Indígena do Sebrae.

Ainda hoje (16), a comunidade receberá uma visita técnica do presidente do Sebrae, Décio Lima, levado a Brasilândia no formato “Rural” por meio do programa Cidade Empreendedora.

Tendo a terceira maior população indígena do País (116 mil pessoas segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE), Mato Grosso do Sul viu essa população originária saltar 51% entre 2010 e 2022.

Mato Grosso do Sul aparece como 18º Estado a receber o projeto "Sebrae pelo Brasil", sendo 11 edições do Empretec já realizadas em Brasilândia e 233 pessoas alcançadas, aponta balanço da instituição.

Curso "Padrão ONU"

Presente em mais de 40 países, o Empretec consiste em três etapas-base', sendo: entrevista; curso e workshop, sendo esse primeiro passo usado para listar os participantes aptos e orientações iniciais.

Quanto ao curso, são 60 horas totais de carga horária, vivida em seis dias de experiência nos quais os dez comportamentos do empreendedor de sucesso são apresentados.

Busca de oportunidade e iniciativa

Persistência

Correr riscos calculados

Exigência de qualidade e eficiência

Comprometimento

Busca de informações

Estabelecimento de metas

Planejamento e monitoramento sistemáticos

Persuasão e rede de contatos

Independência e autoconfiança

Cerca de 21 dias depois, esse grupo recebe oito horas de um workshop que fechará o ciclo mostrando novas possibilidades de empreendedorismo.

