Com aditivo em contrato de R$ 1,3 milhão, governo de MS comprará 100 pistolas glock

Com um aditivo contratual de R$ 266 mil, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) comprará 100 pistolas glock.

A informação publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (2), é parte de um aditivo contratual entre a Sejusp e a empresa Glock América S.A, que já haviam firmado um contrato prévio de aquisição de 400 pistolas subcompactadas 9mm, contrato avaliado em R$920.244,00.

O acréscimo contratual compete a compra das 100 novas armas da mesma linha, o que totalizaria 500 unidades do mesmo armamento.

O reajuste teve como base o valor unitário de U$495,00 - R$ 2.663 mil reais (em cotação do período) -, mesma modalidade utilizada para dar sequência no vínculo de compra entre Governo de Mato Grosso do Sul e Glock América S.A.

“(...) portanto o valor total estimado do contrato passará de R$920.244,00 para R$1.331.550,00, valores estes calculados de acordo com a cotação do Banco Central Brasileiro no dia da lavratura do aditivo, ou seja, U$1,00 (um dólar americano) valia R$5,38 reais (cinco reais e trinta e oito centavos)”.

O Correio do Estado entrou em contato com a Sejusp a fim de entender os motivos da compra do novo armamento e para onde seriam destinadas as armas compradas, entretanto não obteve retorno até a publicação da matéria.

Assine o Correio do Estado