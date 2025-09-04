Governo de MS libera carteirinha digital do Passe Livre Intermunicipal

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A partir de setembro, o Programa Passe Livre Intermunicipal de Mato Grosso do Sul passará a disponibilizar o cartão apenas de maneira digital. A transformação promete facilitar a vida de milhares de beneficiários em todo o Estado. O cartão pode ser acessado pelo aplicativo MS Digital ou pelo site oficial do programa (https://www.passelivredigital.ms.gov.br/)

Atualmente, conforme informações da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos - (Sead), 77.645 pessoas são contempladas pelo benefício, entre elas 69.336 idosos, 5.973 pessoas com deficiência e 2.336 acompanhantes.

O processo de modernização teve início em 2024, quando o governo estadual promoveu uma série de reuniões técnicas, cursos de capacitação e encontros regionais para orientar os municípios sobre a nova modalidade. Testes foram realizados ao longo desse período, preparando o sistema para a substituição definitiva do modelo físico.

Cabe ressaltar que, o Passe Livre Intermunicipal garante gratuidade ou desconto no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, e tem como objetivo a inclusão social de idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica.

Com a digitalização da carteirinha, os beneficiários ganham mais autonomia e praticidade, já que o documento poderá ser acessado diretamente pelo celular, sem a necessidade de portar o cartão físico, que muitas vezes era perdido ou danificado.A iniciativa, além de facilitar o acesso, também representa um avanço em termos de sustentabilidade, ao reduzir a emissão de plástico e o uso de papel.

O benefício é destinado a idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência comprovada por laudo médico do SUS e com renda per capita de até dois salários mínimos, residentes em Mato Grosso do Sul. Em alguns casos, o direito se estende a acompanhantes, desde que a necessidade seja atestada por equipe multiprofissional.

A solicitação deve ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social - (CRAS), mediante entrega de documentação pessoal e comprobatória.

A carteirinha digital do Passe Livre Intermunicipal garante mais segurança, rapidez no processo de renovação e elimina burocracias associadas ao cartão físico. Para acessar o benefício, basta que o usuário informe CPF e data de nascimento no aplicativo MS Digital.

Dessa forma, Mato Grosso do Sul dá um passo importante rumo à modernização dos serviços públicos, ao mesmo tempo em que promove inclusão, acessibilidade e respeito ao cidadão.

